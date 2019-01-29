14 советских актрис с роскошной внешностью, у которых не сложилась карьера в кино

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Советский кинематограф мог похвастаться повышенной концентрацией красивых и талантливых женщин. Некоторые из них популярны до сих пор, а другие бесследно исчезли с экранов. Причин у этого много: кризис 90-х, интриги на съемочных площадках и личные трагедии.

Сегодня AdMe.ru вспоминает ярких и невероятно привлекательных звезд советского кино. Эти актрисы достойны того, чтобы их красоту и талант не забывали никогда.

1. Елена Метелкина

Елена Метелкина — успешная модель. Она работала на показах в ГУМе и снималась для каталогов одежды. На подиуме девушку заметили и пригласили сниматься в кино — сначала в эпизодах, а затем и в крупных ролях. Самые известные фильмы с ее участием — «Через тернии к звездам» и «Гостья из будущего». В 90-х работы в кино почти не стало, и Елене пришлось работать секретарем-референтом у крупного бизнесмена. Здесь она чуть не погибла при покушении на шефа: его заместитель обработал трубку телефона боевым отравляющим веществом, и актриса чудом избежала смерти. После трагического инцидента Елена Владимировна трудилась воспитателем в интернате и продавала обувь в бутике.

2. Наталья Трубникова

Наталья Трубникова — советская балерина и актриса. Танцами она «заболела» в 3 года и посвятила балету всю жизнь. Однако на всю страну Трубникова прославилась благодаря роли принцессы Мелисенты в телемюзикле «31 июня». Правда, после этого фильма крупных ролей у Натальи Евгеньевны не было и снималась она в небольших эпизодах.

3. Додо Чоговадзе

На экраны Додо Чоговадзе попала совсем ребенком: во время съемок в фильме «Волшебная лампа Аладдина» ей было всего 14 лет. Слава, которая свалилась на юную красавицу, была просто оглушительной. В ГДР даже напечатали открытки с портретом Додо. Правда, кинокарьера у нее так и не сложилась: съемки всех фильмов, в которых планировалось участие актрисы, были заморожены. Додо Чоговадзе вернулась в Грузию, окончила университет и вышла замуж. Сейчас она преподает в театральном институте.

4. Нонна Терентьева

С подачи зарубежной прессы Нонну Терентьеву называли советской Мэрилин Монро. Из-за своей яркой и чувственной внешности актриса стала заложницей одного образа: она играла авантюристок и искательниц приключений. Самые известные фильмы с участием Нонны Николаевны — советский вестерн «Самый медленный поезд» и научно-фантастический фильм «Крах инженера Гарина».

5. Виктория Федорова

Виктория Федорова — советская и американская актриса и модель. Она успела стать популярной на родине и даже после эмиграции в США не осталась без работы. Своей ослепительной внешностью Виктория обязана отцу — американскому адмиралу Джексону Тейту. В СССР Виктория снималась не так уж много, однако все роли были яркими. А в США из-за языкового барьера она не смогла реализовать свой актерский потенциал и снималась только в эпизодах. Зато советская актриса стала успешной моделью и лицом крупной косметической компании.

6. Анастасия Немоляева

Анастасия в кино не случайный человек: все ее родственники так или иначе связаны с кинематографом. С раннего детства актриса принимала участие в съемках. Но любим мы ее за роль Кати Кузнецовой в фильме «Курьер» и за Ляльку из «Интердевочки», конечно. В фильмографии актрисы есть и кино, и сериалы, но она посвятила свою жизнь прикладному искусству. Анастасия Николаевна вместе с мужем занимается дизайном интерьеров и росписью, а ее работы находятся в частных коллекциях по всему миру.

7. Ирина Азер

Ирина Азер — советская актриса и модель. Привлекательная внешность обеспечила девушке карьеру манекенщицы, а актерский талант — роли в фильмах. Правда, ярких работ в кино у нее было немного: зрители помнят Ирину по роли Люськи в «Большой перемене». В 90-х Ирина ушла из большого кино и некоторое время торговала на рынке. Сегодня актриса живет в США и занимается воспитанием внука.

8. Тамара Шакирова

Тамара Шакирова — одна из самых популярных узбекских актрис в СССР. Она попала на экраны прямо с улицы: девушка с детства бредила миром кино и любила смотреть, как снимаются фильмы. На съемочной площадке Тамару заметил режиссер и пригласил на роль в массовке. За 20-летнюю карьеру актриса успела сняться в 40 кинолентах и сериалах. Самые известные работы — «Огненные дороги» и «Хорезмийская легенда». В 42 года Тамара Халимовна оставила профессию и посвятила себя семье. Дочь актрисы Райхон Ганиева — популярная певица.

9. Юлия Борисова

Юлия Борисова — легенда советского театра и кино. Актриса всегда отдавала предпочтение театру и в фильмах снималась нечасто. На ее счету всего 3 роли в кино и десятки ярких театральных работ. Самый известный фильм с участием актрисы — «Идиот». Сегодня Юлии Константиновне 93 года, а свой 90-летний юбилей она отметила на сцене — сыграла в спектакле.

10. Матлюба Алимова

Матлюба Алимова — яркая актриса советского кино 80-х. А все благодаря удивительной внешности: у Матлюбы узбекские, русские, грузинские и польские корни. В кино она дебютировала еще студенткой и снималась очень много. Популярные фильмы с актрисой — «Возвращение Будулая», «Маленькие трагедии» и «Василий Буслаев». Однако успешную карьеру прервал перестроечный кризис. Актриса была вынуждена вернуться на родину в Узбекистан, где занималась реставрацией бухарских вышивок. В 2000-х Матлюба Фархатовна вернулась в Москву: здесь она изредка снимается в кино и сериалах.

11. Анна Стэн

Анна Стэн — дива черно-белого кино, актриса, которая была популярна в СССР, Европе и США. Ей пророчили славу Греты Гарбо и считали самой красивой женщиной своего времени. В последнем фильме актриса снялась в 60-х и оставила карьеру: она не хотела, чтобы зрители видели ее старой. Анна Стэн — талантливая художница, и живопись стала ее главным занятием после ухода из мира кино. Полюбоваться на Анну Стэн можно в фильмах «Золотой клюв» (немое кино), «Брачная ночь» и других.

12. Александра Завьялова

Девушка из тамбовской деревни, которая стала известна на весь Советский Союз, — это Александра Завьялова. Однажды фото актрисы даже попало на обложку американского таблоида Life. Карьера Александры Семеновны была успешной, а популярность — поистине колоссальной: вся страна знала ее по роли Пистимеи в сериале «Тени исчезают в полдень». Правда, в 70-х ее перестали снимать. 20-летний перерыв в съемках сказался на психическом здоровье актрисы.

13. Кюнна Игнатова

Одна из самых красивых актрис советского кинематографа, незаслуженно забытая публикой, — Кюнна Игнатова. Яркой внешностью она обязана отцу: у актрисы якутские корни. Карьера Кюнны Николаевны в кино была недолгой, но зато она широко известна в среде заядлых театралов. Полюбоваться на красоту Кюнны Игнатовой можно в фильме «Ляна».

14. Тамара Яндиева

Тамара Яндиева — интернациональная красавица, ингушская актриса, которая родилась в Казахстане и стала известна во всем Советском Союзе. Зрители полюбили ее за роли в фильмах «Последняя ночь Шахерезады» и «Год дракона». После 1991 года актриса в кино не снимается, зато дает концерты и много гастролирует. А для своих поклонников она ведет страницу в Instagram.

Бонус: советская актриса и Playboy

В сети долго ходили слухи о том, что советская актриса Наталья Кустинская снималась для обложки Playboy. Действительно, Наталья Николаевна — одна из красивейших женщин своего времени. Французский журнал Candide даже включил ее в десятку главных красавиц ХХ века. Но для Playboy она никогда не позировала. Девушка с обложки мужского журнала очень похожа на советскую диву, но в съемке участвовала норвежская модель Бритт Фредриксен.