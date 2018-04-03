14 советов от героинь любимых фильмов, которые заменят сеанс у психолога

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Часто героини наших любимых фильмов находят счастье необычными путями. И нам есть чему у них поучиться, ведь умное кино — это скрытый психологический совет. Мы получаем его в виде искреннего смеха, глубокого сопереживания, мудрого диалога или перенесения в другую реальность. А в этой статье мы собрали мысли главных героинь, которые иначе взглянули на привычные вещи и обрели счастье.

AdMe.ru предлагает совершить любопытный квест по любимым фильмам, чтобы отыскать все завуалированные подсказки.

1. «Нельзя вечно избегать людей» («Век Адалин»)

Героиня фильма «Век Адалин» познает всю глубину одиночества. А спасение приходит, когда она решает больше не бежать от своих чувств и людей. Джон и Стефани Качиоппо из Чикагского университета выяснили, что у одиноких людей мозг постепенно становится сверхбдительным и активирует механизм «сохранения в себе». Исследователи предложили 4 способа борьбы с одиночеством: Больше общаться с людьми вживую , без телефона и интернета.

, без телефона и интернета. Составить план мест, в которые вы пойдете в ближайшие дни.

Проводить время с людьми, которые вас вдохновляют .

. Меньше думать о плохом. Совет: Стремитесь чаще общаться с людьми, которые вам дороги.

2. «Повторяй за мной. Ты добрая. Ты умная. Ты бесценная» («Прислуга»)

В фильме «Прислуга» помимо основной темы есть история Скитер — ребенка, выросшего без любви матери. У нее была чудесная няня: она считала ее лучшей девочкой на земле и говорила ей об этом. И это помогло девушке обрести уверенность в себе и счастье. Детям легче преодолевать трудности с любящими родителями. В знаменитом бестселлере Адели Фабер и Элейн Мазлиш «Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили» написано: «Теперь мы знаем способы, чтобы помочь ребенку: слушать его внимательно, признавать чувства... Но всего важнее отношение. Когда наши слова искренни, мы напрямую говорим с сердцем ребенка». Совет: Не забывайте дарить своему ребенку искреннее восхищение и любовь.

3. «В отличие от жены Лота, я никогда не оглядывалась назад» («Женщина в золотом»)

Героиня Хелен Миррен в фильме «Женщина в золотом» выбирает наиболее конструктивный путь. Она возвращается в мир прошлого только с одной целью: обрести счастливое настоящее. Вечное блуждание по уголкам памяти с негативными воспоминаниями разрушает. Психологи говорят, что нужно научиться использовать разные способы личного анализа. Ведь кроме самокопания человеку доступны системная рефлексия — взгляд на себя со стороны глазами другого человека — и квазирефлексия — мечтания. Умение использовать опыт прошлого — это еще одна возможность для лучшей жизни. Совет: Научитесь использовать свое прошлое на благо будущего.

4. «Можно стереть любовь из памяти. Выкинуть из сердца — это уже другая история» («Вечное сияние чистого разума»)

Героям удивительного фильма «Вечное сияние чистого разума» пришлось пережить стирание памяти о любимом человеке. Но стереть настоящую любовь из сердца невозможно. Согласно научным исследованиям, романтическая любовь трансформирует мозг. Исследования МРТ показали, что, когда мы влюбляемся, отключаются части мозга, отвечающие за страхи, суждение и негативные эмоции: Человек больше любит мир и не склонен к критике, чувствует себя в безопасности.

Любящие являются анистрессом друг для друга: достаточно держать за руку партнера, чтобы ушла боль и нормализовалось давление. Совет: Не спешите из-за недоразумений стереть истинную любовь, ведь это дар свыше.

5. «Мое путешествие началось с желания что-то сделать» («Тропы»)

В фильме «Тропы» героиня Мии Васиковски решает в одиночку пройти 3 000 км по Австралии вместе с собакой и верблюдами. Это путешествие меняет ее жизнь. А эта смелая идея вдохновляет National Geographic: героине предлагают писать заметки и высылают к ней фотографа. Путешествие помогает раскрыть себя, спадают завесы и обостряется восприятие. Писатель Патрик Ротфусс отметил: «Путешествие — великий уравнитель и великий учитель». А чтобы поездки дарили больше эмоций и пищи для ума, воспользуйтесь советами путешественника Криса Гильбо, который за 10 лет посетил все страны мира. Совет: Будьте смелее, отважьтесь на путешествие, о котором давно мечтали.

6. «Я думаю, добродетель измеряется тем, что мы создали, воплотили в жизнь и кого согрели» («Шоколад»)

Героиню фильма «Шоколад» сначала не приняли местные жители. Но она покорила их сердца любовью к своему делу, искренним желанием помочь каждому и особым даром — вдохновлять и верить в хорошее без условностей. Известный польский писатель и педагог Януш Корчак в книге «Как любить ребенка» говорит: «Вера в людей и есть та добродетель, которую можно взращивать как противоядие цинизма...» Каждый раз, когда мы доверяем людям и видим в них хорошее, этот мир становится чуточку лучше. Умение вдохновить взрослого или ребенка простыми словами гораздо важнее бесконечных нотаций и укоров. Совет: Делайте свое дело и смотрите на мир с оптимизмом, и он ответит вам взаимностью.

7. «Когда боль так сильна, что нет сил ее вынести, мы ее отрицаем. Мы не хотим верить в реальность. Но мы не можем идти дальше, если не примем это» («Иллюзия полета»)

В фильме «Иллюзия полета» героиня находится в прострации после потери мужа, но опасность, грозящая дочери, обостряет все ее чувства. Кайли понимает, что ее никто не сломал и что только она и ее способности могут спасти дочку. Она принимает реальность и начинает действовать. Неизмеримо сложно пережить потерю близких. Можно представить, что наши близкие теперь находятся где-то далеко. Но психологи говорят, что важно разделить это с кем-то, кто искренне вас понимает, вспоминать какие-то события из той жизни, ощутить заботу. И часто выйти из «колодца» помогают те, кто еще больше нуждается в поддержке. Совет: Если у вас трудные времена, помогите тому, кому сейчас еще тяжелее.

8. «Этот эксперимент пошел не так, как мы ожидали. И мы чуть было не потеряли все. Но именно он помог нам узнать друг друга, узнать по-настоящему» («По ту сторону кровати»)

Вероятно, многие, кто наблюдал семейный эксперимент в комедии «По ту сторону кровати», подумывали о такой «рокировке». Ведь это отличный способ узнать, что чувствует ваш муж или жена в течение дня. И часто такое знание помогает укрепить отношения и обрести счастье. В реальной жизни поменяться местами с мужем решила британка Клэр Дануэлл. Она заменила его в магазине, а он взял на себя домашние хлопоты и уход за годовалой дочкой и сыном. Клэр и Иэн записывали свои впечатления о прожитом дне. Вывод жены: «Мне понравилось, я узнала распорядок дня мужа. Сил после работы не осталось, я буду более лояльна теперь к мужу».

«Мне понравилось, я узнала распорядок дня мужа. Сил после работы не осталось, я буду более теперь к мужу». Вывод мужа: «Это настоящее откровение. Я понял, как утомительны ее будни. Теперь я буду помогать ей при первой возможности». Совет: Узнайте, чем живет ваш избранник, чтобы лучше понять друг друга.

9. «Ты должна жить в сферически разных направлениях. Никогда не теряй детского энтузиазма, и все к тебе вернется» («Под солнцем Тосканы»)

В фильме «Под солнцем Тосканы» героине, пережившей развод, удалось сохранить «ребенка в себе». Она кардинально изменила жизнь, нашла путь к радости и не стала натягивать маску удрученного взрослого. Доктор философии из Лос-Анджелеса Стивен Даймонд говорит, что очень важно решить проблемы «внутреннего ребенка», который на бессознательном уровне руководит взрослым «я». Наши расстроенные чувства — это часто желание любви и заботы с тех пор, когда мы были детьми. Даймонд отмечает: Не стоит требовать и ждать от других понимания наших личных инфантильных потребностей, хотя они вполне естественны и могли быть недополучены ранее.

и могли быть недополучены ранее. Станьте сами хорошим «родителем» для своего «внутреннего ребенка». Это несложно, ведь вы точно знаете, что он любит. Совет: Вы всегда сами можете стать волшебником, который исполнит ваши детские мечты.

10. «Разница между леди и цветочницей не в том, как они себя ведут, а в том, как с ними ведут себя другие» («Моя прекрасная леди»)

Легендарная героиня Одри Хепберн в фильме «Моя прекрасная леди» замечательно справилась с перевоплощением. Ее качества прошли огранку, словно алмаз, она раскрылась как женщина и обрела счастье. Драматург Эвелин Смит, анализируя манеры прошлых лет и современности, вспоминает, как когда-то элегантно одевалась и вела себя ее мама в Сан-Франциско. «Мама говорила, что манеры — это внешнее проявление внутреннего уважения». Писательница отмечает: «Сегодня наряду с желанной свободой и правами заметно снижение уважения к дамам. Впрочем, мужчин, не забывших о манерах, тоже немало. Я надеюсь, что совет моей матери еще актуален: «Действуй как леди, и джентльмен будет относиться к тебе соответственно». Совет: Совершенствуйте себя, и мир вокруг вас тоже станет лучше.

11. «Что бы ни случилось, мы — одна семья!» («Любите Куперов»)

Конечно, в комедии «Любите Куперов» наблюдается некая неразбериха, но все завершается на доброй ноте благодаря невидимым ниточкам, что связывают близких. Часто родители жалуются, что дети постепенно предпочитают друзей и спешат отделиться от семьи. Однако многие понимают, что ощущение «мы — семья» не появляется из воздуха. Психологи советуют больше вовлекать детей в семейный процесс, создавать «семейное мышление»: Предложите детям участвовать в семейном совете.

в семейном совете. Позвольте им самим придумать выход из какой-то ситуации или выбрать обязанности по дому.

Дайте им понять, что вы — одна команда и их поступки и достижения влияют на членов семьи. Совет: Если вы хотите стать дружнее, пусть у вас будет больше общих дел.

12. «Нам не дано изменить то, что с нами происходит, но мы можем иначе реагировать на события» («Снова ты»)

В комедии «Снова ты» две яркие героини ведут неравный бой с прошлым. Но в итоге оказывается, что ставшие в юности врагами девушки втайне восхищались друг другом. И спустя годы им выпал шанс взглянуть на все с совершенно другой стороны. Это делает их гораздо счастливее. Психологи Университета Южной Флориды выявили один любопытный момент. Люди, склонные к депрессии, часто показывают события в более мрачных красках, а хороших историй о произошедшем за день они почти не рассказывают, в отличие от позитивных людей. А ведь если пессимист хотя бы одно событие в день искренне воспримет как хорошее, он серьезно уменьшит утечку энергии и будет чувствовать себя лучше. Совет: Наблюдайте за событиями с позитивного ракурса, чтобы не пропустить хорошие события.

13. «В месте, с которым ее ничто не связывало, среди людей, которых она никогда не знала, она нашла возможность изменить свою жизнь» («За гранью»)

Героиня Анджелины Джоли в фильме «За гранью» на шикарном благотворительном вечере в Лондоне встречает человека, который не ищет комфорта, а живет в гуще событий, помогая в горячих точках планеты детям и взрослым. Она тоже выбирает этот путь, ведь ей дарован талант преодолевать невозможное и добиваться счастья. Есть люди, которым необходимо бросать вызов судьбе ежедневно, поэтому они выбирают экстремальную работу. Их не пугает риск, а их стрессоустойчивость выше обычной. Даже в качестве отдыха помимо релаксации психологи советуют таким людям экстремальный отпуск. Посадка в перуанской пустыне, собачьи упряжки на Аляске, бушующие пороги, полеты в небе — все это своего рода перезагрузка для мозга. Совет: Не обращайте внимания на стереотипы, выбирайте призвание как подсказывает ваше сердце.

14. «Здоровая личность должна выражать то, что она чувствует внутри. Выражать, а не подавлять» («Французский поцелуй»)

В чудесной комедии «Французский поцелуй» двое разных людей помогли друг другу открыть себя. Причем каждый из них исподволь или явно советовал другому разбить оковы и подарить этому миру свое истинное «я». Самоуничижение — не лучший способ поведать о себе, так же как и подавление чувств. Доктор философии из Статен-Айленда Марк Уайт рассказал как-то, что одно время не мог правильно преподносить себя из-за субъективности других, боялся заявить о своих талантах. «Но хочу уверить вас, что не стоит упускать момент, поспешите облачить Золушку в наряд, который покажет всем, что она принцесса». Совет: Будьте смелее, расскажите миру о своих достоинствах и недостатках.