14 саундтреков, которые оказались такими крутыми, что переросли свой фильм и живут теперь отдельной жизнью

Музыкальное сопровождение играет важную роль в фильме. Какими бы были, например, фильмы о Гарри Поттере или «Пираты Карибского моря» без их фирменных мелодий? Наверняка совсем другими. А теперь стоит нам заслышать похожий мотив, как мы вспоминаем кино, и наоборот: видим кадр — и в голове уже начинает играть та самая музыка. Значит, композиторы справились со своей задачей на отлично.

Мы в AdMe.ru большие поклонники кинематографа. И сегодня, открыв список любимых фильмов, выбрали ленты с самыми запоминающимися мелодиями.

«Леон» — «Shape of My Heart»

Песня британского музыканта Стинга о карточном игроке, который играет не ради выигрыша, звучит во время финальных титров картины. Но она так хорошо подошла к теме фильма, что накрепко запомнилась зрителю как музыка из кино, хотя сама песня была выпущена годом ранее. И, наверное, найдется мало тех, кто, услышав первые аккорды песни, не вспомнил бы плачущую Матильду.

«Пираты Карибского моря» — «He’s a Pirate»

Над этой хорошо знакомой нам музыкой трудились немецкие композиторы Клаус Бадельт и Ханс Циммер. Оригинальный саундтрек к фильму состоит из 15 музыкальных тем. Несмотря на то что Циммер был тогда занят над композицией к фильму «Последний самурай» и отказался от работы в «Пиратах», главную тему написал именно он. А вместо себя Ханс посоветовал режиссерам молодого композитора Клауса Бадельта. Альбом с саундтреком к фильму был выпущен 22 июля 2003 года компанией Walt Disney Records.

«Титаник» — «My Heart Will Go On»

Изначально режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон не хотел помещать в фильм песни. Но он поменял свое мнение, когда услышал эту композицию в исполнении Селин Дион. Для певицы эта песня стала крупнейшим хитом, а для всего мира — одним из самых продаваемых синглов в истории музыки. Также она получила премию «Оскар» как лучшая песня в 1997 году.

«Красотка» — «Oh, Pretty Woman»

Текст песни повествует о человеке, который видит красивую женщину и спрашивает себя, может ли быть такая восхитительная красавица так же одинока, как и он сам. А в конце песни женщина оборачивается и направляется к нему. Мы хорошо помним эту музыку из «Красотки» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс, а между тем песня была выпущена в 1964 году. Композиция принесла своему автору (Рой Орбисон) всемирную известность.

«Гарри Поттер и философский камень» — «Hedwig’s Theme»

Ставший культовым саундтрек к фильму написал в своем особняке в Лос-Анджелесе композитор Джон Уильямс. Эта музыка в измененном виде присутствует во всех лентах о Гарри Поттере и с первых секунд фильма погружает зрителя в волшебную атмосферу происходящего. За работу над музыкальным сопровождением Джон Уильямс был заслуженно номинирован на престижную премию «Оскар» в 2002 году, но проиграл канадскому композитору Говарду Шору, написавшему музыку для «Властелина колец».

«Достучаться до небес» — «Knockin’ on Heaven’s Door»

Немецкий кинофильм Томаса Яна запомнился зрителю диалогами главных героев о жизни и море, талантливой игрой Тиля Швайгера и, конечно, музыкой, которая сыграла огромную роль в создании атмосферы. Песня американского исполнителя Боба Дилана «Knockin’ on Heaven’s Door» была выпущена в 1973 году и приобрела огромную популярность в том числе и благодаря кавер-версиям. Именно кавер песни, исполненный группой Selig, и стал саундтреком к фильму.

«Звездные войны» — «Star Wars Main Title»

Стоит нам только заметить в интернете картинку джедая со световым мечом или фигурку мастера Йоды, как от музыки, пришедшей тотчас на ум, уже не избавиться до самой ночи. Неважно, смотрел человек фильмы или не смотрел: заглавную тему из «Звездных войн» узнает едва ли не каждый первый. Оригинальная звукозапись была исполнена Лондонским симфоническим оркестром в 1977 году и стала хитом в США и Канаде.

«Криминальное чтиво» — «You Never Can Tell»

«Криминальное чтиво» — фильм Квентина Тарантино, получивший «Оскар», «Золотой глобус», «Золотую пальмовую ветвь» и еще более 40 различных наград. В этой картине использовано больше десятка различных треков, но один из них запомнился зрителям накрепко: музыка, под которую исполнили свой культовый танец Ума Турман и Джон Траволта. Это песня «You Never Can Tell» Чака Берри, выпущенная в 1964 году.

«Хороший, плохой, злой» — «The Good, the Bad and the Ugly»

Вестерн режиссера Серджо Леоне входит в списки лучших фильмов всех времен. Основную тему для фильма написал итальянский композитор и аранжировщик Эннио Морриконе задолго до начала съемок. Звуковые штрихи в мелодии (флейта, свистулька и мужской вокал, стилизованный под вой койота) символизируют главных героев фильма. Эта композиция стала одним из самых известных инструментальных треков за всю историю кинематографа.

«Игра престолов» — «Game of Thrones, Main Title»

К сериалу у нас может быть отношение разное: кто-то считает его шедевром, кто-то краснеет от злости при одном упоминании о последнем сезоне, а кто-то не смотрел и не собирается. Но вот к композитору Рамину Джавади практически ни у кого претензий нет. И заслуженно. Продюсеры хотели, чтобы тема к сериалу не копировала другие фэнтези, и попросили Джавади создать мелодию без использования флейт и вокала. Так и получилось, и музыка очень органично влилась в историю.

«Крестный отец» — «Love Theme from The Godfather»

Музыку к культовой гангстерской драме Фрэнсиса Копполы написал известный итальянский композитор Нино Рота, прославившийся также композициями к фильмам Федерико Феллини и Лукино Висконти. И сейчас фильм без этого музыкального сопровождения представить не просто сложно, а вовсе невозможно: Рота смог создать непревзойденную атмосферу Италии и драмы. За эту музыку (помимо прочего) фильм был номинирован на «Оскар» и выиграл премии «Золотой глобус», BAFTA и «Грэмми».

«Реквием по мечте» — «Lux Aeterna»

Многим зрителям этот фильм Даррена Аронофски запомнился именно саундтреком. И это с Джаредом Лето и Дженнифер Коннелли в главных ролях. Главная тема написана композитором Клинтом Мэнселлом (а не Моцартом, как многие ошибочно считают). Позже музыка использовалась и в других фильмах, например в 2002 году ее переписали для трейлера второй части «Властелина колец».

«Амели» — «Comptine d`un autre ete — l`apres-midi», «La valse d’Amelie»

Музыку к «Амели» написал композитор Янн Тьерсен, и она принесла начинающему музыканту всемирную славу. Альбом с саундтреком выиграл престижную французскую кинопремию «Сезар» за лучшее музыкальное сопровождение к фильму. Нам оказалось очень сложно выбрать самую запоминающуюся композицию, и мы остановились на двух: знаменитом вальсе и мелодии для фортепиано. Ведь они, как ничто другое, погружают нас в атмосферу Монмартра, откуда родом главная героиня.

«Назад в будущее» — «Back to the Future»

Эта статья была бы неполной без музыки из культовой ленты «Назад в будущее» Р. Земекиса. Автор саундтрека — американский композитор Алан Сильвестри. У исполнительного продюсера фильма Стивена Спилберга изначально были сомнения касательно участия Алана, так как его не впечатлила работа композитора в фильме «Роман с камнем». И во время предварительного просмотра, в котором еще не было утвержденной музыки, Спилберг сказал Земекису, что композиция именно та, которая нужна. Сказал, не зная, что этот отрывок и написал Сильвестри.