14 случаев, когда реальный возраст актеров может сломать мозг

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Наш внешний вид и темп старения зависят от генетики, образа жизни и еще многих факторов. Поэтому даже люди одного возраста могут выглядеть по-разному. Актеры и актрисы не исключение. Иногда возраст киношных персонажей настолько далек от возраста играющих их знаменитостей, что в это сложно поверить.

Мы в AdMe.ru выбрали 14 случаев, когда разница в годах между актерами и героями фильмов повергла нас в шок.

1. Выпускник

30-летний Дастин Хоффман предстал в роли юного выпускника колледжа, которого склонила к отношениям дама бальзаковского возраста. Энн Бэнкрофт, сыгравшая эту даму, старше Хоффмана лишь на 6 лет.

Позже герой Дастина влюбляется в дочь своей взрослой подруги, и дочери на самом деле 27 лет.

2. Форрест Гамп

Салли Филд, исполнившая роль мамы Форреста Гампа, старше Тома Хэнкса всего на 10 лет, во время съемок им было 38 и 48 лет соответственно. А всего 6 годами ранее они играли влюбленных в фильме «Изюминка».

3. Когда Гарри встретил Салли

По сюжету главные герои встречаются после окончания университета и едут вместе в Нью-Йорк. Вот только на самом деле Мег Райан и Билли Кристал не ровесники: актер старше своей коллеги на 13 лет.

4. Спайдервик: Хроники

Сара Болгер выглядит как взрослая девушка и играет старшую сестру Фредди Хаймора. Она действительно старше его, но всего лишь на 1 год: ей было 16 во время съемок, а Фредди — 15.

5. Mamma Mia! 2

Нестареющая Шер исполнила роль матери Донны. А Донну сыграла моложавая Мерил Стрип. Но в жизни актриса всего на 3 года младше легендарной певицы.

6. Идеальное убийство

Майкл Дуглас действительно выглядит старше своей киношной жены Гвинет Пэлтроу. Однако разница между ними больше, чем кажется, — Гвинет младше своего коллеги на 28 лет.

Вигго Мортенсен, сыгравший в этом же фильме молодого любовника Гвинет, тоже оказался не так уж и молод. Он старше своей напарницы на 14 лет.

7. Как я встретил вашу маму

У актрисы Элисон Ханниган, исполнившей роль Лили, детские черты лица, и она кажется моложе своих коллег по сериалу. Однако она на 7 лет старше своего киношного мужа — актера Джейсона Сигела, и на 9 лет старше актрисы, сыгравшей Робин.

8. Хоббит: Пустошь Смауга

Да, мы знаем, что эльфы бессмертны и не стареют, но все же. Орландо Блум на 2 года старше Ли Пейса, своего киношного отца.

9. Йентл

Этот фильм невероятен в плане возрастных абсурдов. 41-летняя Барбра Стрейзанд сыграла роль 17-летней девушки, которая притворяется юношей. Выглядит она, конечно, не на 17, но вполне молодо. А 31-летний Мэнди Патинкин исполнил роль ее соученика, а выглядит он при этом старше Барбры лет на 10–15.

10. Дрянные девчонки

В популярной молодежной комедии 24-летняя Рэйчел Макадамс перевоплотилась в школьницу. А Эми Полер исполнила роль ее мамы, хотя старше всего на 7 лет.

11. Звездные войны. Эпизод 1: Скрытая угроза

Фанаты знают, что Падме на 4 года старше Энакина. Но Натали Портман старше Джека Ллойда на целых 8 лет.

В том же фильме одну из своих первых ролей исполнила Кира Найтли — она играла двойника сенатора Амидалы. И у девушек действительно похожие черты лица, рост и телосложение. Только Натали Портман было 18 лет, а Кире Найтли — 13.

12. Криминальное чтиво

Мы все знаем легендарный танец Джона Траволта и Умы Турман, они прекрасно смотрелись на экране как пара. Но в жизни у актеров 16 лет разницы, и во время съемок в фильме Турман было только 23 года.

13. Александр

Роль великого полководца исполнил 28-летний Колин Фаррелл. А его мать Олимпиаду сыграла Анджелина Джоли, которая была лишь на год старше своего «сына».

14. Игра престолов

Хафтор Бьёрнсон исполнил запоминающуюся роль могучего Горы. Рори Макканн предстал в образе Сандора Клигана — младшего брата Горы. В реальности все наоборот: Макканн на 19 лет старше Бьёрнсона.

А вы знаете примеры, когда реальный возраст актеров совсем не соответствовал возрасту их героев?