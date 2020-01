14 случаев, когда реальный возраст актеров может сломать мозг

1. Выпускник

2. Форрест Гамп

3. Когда Гарри встретил Салли

4. Спайдервик: Хроники

5. Mamma Mia! 2

6. Идеальное убийство

7. Как я встретил вашу маму

8. Хоббит: Пустошь Смауга

9. Йентл

10. Дрянные девчонки

11. Звездные войны. Эпизод 1: Скрытая угроза

12. Криминальное чтиво

13. Александр

14. Игра престолов

Фото на превью Mamma Mia! Here We Go Again / Universal Pictures