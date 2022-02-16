Посмотрите, какими затейниками бывают люди, которые утверждают актеров на роли в фильмах

Кастинг-директора фильмов могут быть теми еще шутниками. Порой они приглашают актеров на роли, которые слишком очевидно противоречат их предыдущим работам или странным образом с ними перекликаются. Например, известнейшему киноволшебнику предлагают перевоплотиться в борца с магией.

Мы в AdMe.ru припомнили случаи, когда создатели кино словно хотели подколоть наших любимых актеров и актрис, пригласив их на определенные роли.

Кристен Стюарт — «Равные»

Исполнительницу главной роли в фильме «Сумерки» зрители нередко обвиняли в безэмоциональности. Видимо, создатели фильма «Равные» при выборе актрисы для воплощения основного персонажа сочли это качество преимуществом Кристен. Ведь ее героиня по сюжету вынуждена скрывать эмоции, так как живет в мире, где они запрещены.

Шон Бин — «Перси Джексон и похититель молний»

Шон Бин известен как актер, чьи персонажи часто не доживают до финальных титров. Например, в саге «Властелин колец» участь его героя была незавидной. Видимо, создатели картины «Перси Джексон и похититель молний» решили восстановить справедливость, и с их подачи персонаж Шона Бина стал бессмертным: актер сыграл Зевса.

Кейт Бекинсейл — «Ван Хельсинг»

Кейт Бекинсейл исполнила роль одной из самых известных женщин-вампиров мира кино во франшизе «Другой мир». Парадоксально, но в ленте «Ван Хельсинг» эта же актриса предстала как героиня, которая сражается с вампирами.

Майкл Шин — «Сумерки»

Коллега Кейт Бекинсейл по серии фильмов «Другой мир» Майкл Шин, напротив, сначала сыграл врага вампиров по имени Люциан. А несколько лет спустя актер сам изобразил вампира. Во франшизе «Сумерки» он исполнил роль предводителя клана Вольтури.

Эмма Томпсон — «Круэлла»

Эмма Томпсон снялась во франшизе о Гарри Поттере в роли профессора прорицания Трелони — безвкусно одетой чудаковатой женщины. Она же перевоплотилась в законодательницу моды в фильме «Круэлла».

Мэтт Деймон — «Тор: Рагнарек»

В картине «Догма» Мэтт Деймон предстал в виде ангела по имени Локи. А в ленте «Тор: Рагнарек» его персонаж по сюжету был актером, который изображал одного из главных героев. И этот герой — Локи.

Дэниел Рэдклифф — «Иллюзия обмана — 2»

Актер, который сыграл самого известного мага в популярной серии фильмов о Гарри Поттере, решил не просто отойти от прославившей его роли, а взять диаметрально противоположную. В ленте «Иллюзия обмана — 2» его герой стал борцом с так называемой магией в лице фокусников и гипнотизеров, противопоставляя ей технический прогресс.

Сара Полсон — «Рэтчед»

Во 2-м сезоне «Американской истории ужасов» героиня Сары Полсон попадает в психиатрическую лечебницу, которой руководит медсестра-злодейка. А в сериале «Рэтчед» актриса сама перевоплотилась в деспотичную медсестру в клинике для душевнобольных.

Питер Динклэйдж — «Мстители: Война бесконечности»

Низкорослый Тирион в исполнении Питера Динклэйджа был для зрителей одним из самых любимых персонажей сериала «Игра престолов». А в картине «Мстители: Война бесконечности» актер предстал в роли гиганта Эйтри, короля гномов.

Сигурни Уивер — «В поисках Галактики»

Знаковой ролью в карьере Сигурни Уивер стала Эллен Рипли во франшизе «Чужой». Там она выступила сильной и умной женщиной, которая сражалась с космическими чудовищами. А в ленте «В поисках Галактики» актриса сыграла недалекую блондинку на борту космического корабля, которой враги вообще не по зубам.

Роберт Паттинсон — «Сумерки»

Персонаж Роберта Паттинсона в фильме «Гарри Поттер и кубок огня» Седрик погиб в 17 лет. А в ленте «Сумерки» его герой в 17 лет стал вампиром. Фанаты поттерианы даже выдвинули шутливую теорию, что Эдвард — это и есть Седрик, которого нашел и спас, обратив в вампира, Карлайл.

Тоби Магуайр — «Человек-паук»

В фильме «Плезантвиль» персонаж Тоби Магуайра попадает в другую реальность, в которой он вынужден называться Паркером. Пару лет спустя актер снова получил роль парня с фамилией Паркер — всем известного Человека-паука.

Роберт Де Ниро — «Джокер»

В картине «Король комедии» Роберт Де Ниро сыграл комика с психическим расстройством, который преследует успешного шоумена. А в фильме «Джокер» актер сам исполнил роль шоумена, с которым мечтает встретиться психически неуравновешенный клоун. Де Ниро признался, что, согласившись на этот проект, он решил отдать дань «Королю комедии».

Миранда Ричардсон — «Сонная Лощина»

В ленте «Алиса в Стране чудес» Дама Червей в исполнении Миранды Ричардсон не единожды повторяет: «Голову с плеч!» По иронии судьбы несколько лет спустя в фильме «Сонная Лощина» ее героиня отдавала зловещие приказы Всаднику без головы.