14 случаев, когда кинодеятели не заморачивались и использовали один наряд в разных фильмах

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«Зачем тратить деньги на новые вещи, если можно пустить в дело старые?» — видимо, как-то так думают создатели кино, которые в своих проектах используют уже когда-то мелькавшие на экране наряды. В бюджете большинства фильмов и сериалов просто недостаточно средств, чтобы одеть весь актерский состав и статистов в новые костюмы. А если платье или накидка, как это было в случае с «Титаником», вышли особенно удачными, то почему бы не воспользоваться шансом и не показать их в кадре еще раз?