14 случаев, когда кинодеятели не заморачивались и использовали один наряд в разных фильмах
«Зачем тратить деньги на новые вещи, если можно пустить в дело старые?» — видимо, как-то так думают создатели кино, которые в своих проектах используют уже когда-то мелькавшие на экране наряды. В бюджете большинства фильмов и сериалов просто недостаточно средств, чтобы одеть весь актерский состав и статистов в новые костюмы. А если платье или накидка, как это было в случае с «Титаником», вышли особенно удачными, то почему бы не воспользоваться шансом и не показать их в кадре еще раз?
AdMe.ru выбрал несколько совпадений в одежде героев разных кинолент, которые мог заметить только очень внимательный зритель. Может быть, вы один из них?
1. Гордость и предубеждение, 2005 — Разум и чувства, 2008
2. Елизавета, 1998 — Камелот, 2011
3. Сплетница, 2010 — Дневники Кэрри, 2013
4. Опасные связи, 1988 — Фокус-покус, 1993
5. Голова в облаках, 2004 — Сила воли, 2016
6. Моя кузина Рэйчел, 2017 — Виктория, 2017
7. Манолете, 2008 — Бруклин, 2015
8. Изабелла, 2014 — Пустая корона, 2016
9. Герцогиня, 2008 — Скандальная леди У, 2015
10. Гордость и предубеждение и зомби, 2016 — Красавица для чудовища, 2018
11. Безумцы, 2009 — Прислуга, 2011
12. Белоснежка и охотник, 2012 — Однажды в сказке, 2017
13. Друзья, 1994 — Таинственный званый обед Эдгара Аллана По, 2016
14. Титаник, 1997 — Бессмертные, 2002
Считаете ли вы такие заимствования уместными в киносреде?
Фото на превью Titanic / 20th Century Fox, Tuck Everlasting / Walt Disney Pictures