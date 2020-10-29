14 случаев, когда экранные злодеи бессовестно похитили сердца зрителей

Каждый из нас может навскидку назвать несколько антигероев, которых в народе любят, несмотря на их выходки. Недавно ученые провели исследование, чтобы выяснить, почему многие симпатизируют злодеям, и пришли к выводу, что в них они узнают некоторые свои черты. Например, хитрость у Петира Бейлиша или высокий интеллект у Мориарти. И наблюдение за этим персонажем в кино дает зрителю возможность примерить на себя роль злодея и посмотреть, что из этого выйдет.

Мы в AdMe.ru тоже попали под очарование некоторых плохих парней из мира кино и сериалов, которые затмили главных героев. И можем сказать, какими качествами они нас подкупили.

Призрак Оперы (2004)

Многие зрители остались в недоумении, как главная героиня фильма вообще могла выбирать между виконтом Раулем де Шаньи и Призраком Оперы. Очевидно же, что миловидный виконт во многом уступает гениальному злодею, несмотря на то что последний скрывает обезображенное лицо под маской.

Гладиатор (2000)

Честолюбивый и эгоистичный антагонист фильма не остановится ни перед чем, чтобы достигнуть своих целей. Никто не захотел бы перейти дорогу такому человеку в реальной жизни. Игра Хоакина Феникса достойна оваций, от взгляда и жестов императора действительно пробегает холодок по спине.

Игра престолов (2011–2019)

На протяжении нескольких лет один из величайших сериалов современности радовал нас незабываемыми персонажами. Нед Старк запомнился как самый честный и благородный герой истории. Однако его недруг, Петир Бейлиш по прозвищу Мизинец, удостоился большего восхищения телезрителей. Великолепный стратег, истинные намерения которого предугадать сложно, стал любимым героем «Игры престолов» для многих людей.

Крепкий орешек (1988)

Главный злодей ленты в исполнении Алана Рикмана обладает высоким интеллектом, изысканными манерами и безупречным спокойствием. Такими антигероями поневоле любуешься. Представитель добра в этом фильме, герой Брюса Уиллиса, определенно тоже хорош, но в нем нет притягательной изысканности его врага.

Мумия (1999)

Брендан Фрейзер в роли отважного капитана неплох, но оживший египетский жрец Имхотеп затмил его: недурно сохранившийся для тысячелетнего пребывания в саркофаге герой, обладающий мудростью древних. Бонусов к его очарованию также добавляет тот факт, что все злодеяния Имхотепа продиктованы любовью к женщине.

Люди Икс: Первый класс (2011)

Майкл Фассбендер исполнил роль одного из ярких злодеев вселенной Marvel в молодости, и его Магнето не менее харизматичен, чем этот же персонаж в исполнении блестящего Иэна Маккеллена. Герой с трагическим прошлым гораздо более логичен в своих целях, чем многие положительные персонажи.

Сумерки (2008)

Несмотря на то что Роберт Паттинсон завладел умами миллионов девушек на планете, многие из них отметили, что главный злодей первого фильма франшизы не менее горяч. Особый шарм ему придает его амплуа бескомпромиссного вампира. Актеру Кэму Жиганде эта роль открыла дорогу в другие крупные проекты.

Шерлок (2010–2017)

Невозможно не восхищаться человеком, который способен потягаться интеллектом с самим Шерлоком Холмсом. И даже если его намерения далеки от праведных, образ элегантного британца с непревзойденным умом покорит любого. Актеру Эндрю Скотту удалось сыграть Мориарти так, что мы остались в восторге от этого персонажа.

Патриот (2000)

В противовес отважному герою Мела Гибсона, актер Джейсон Айзекс представляет абсолютное зло в лице драгунского полковника. Зрители не становятся на сторону таких персонажей, но не могут не проникнуться его мощной харизмой антигероя. Кстати, Айзекс сыграл еще одного яркого злодея — Люциуса Малфоя в поттериане.

Зачарованные (1998–2006)

Коул, который долгое время скрывал свою демоническую сущность, не был ключевым героем сериала, но запомнился всем. По своим качествам парень — полная противоположность ангелоподобному Лео, одному из главных мужских персонажей, однако удостоился он не меньшей любви телезрительниц.

Кожа, в которой я живу (2011)

В ленте Антонио Бандерас предстает в непривычном амплуа — злого гения хирургии, доктора Ледгарда, который незаконно ставит эксперименты на другом человеке. И, надо признаться, игра актера впечатляет. Непоколебимое спокойствие персонажа при его недобрых намерениях не оставляют зрителю выбора, кроме как подпасть под его очарование.

Бэтмен и Робин (1997)

У выдающегося супергероя и антагонисты весьма выдающиеся. В этом фильме противником Бэтмена выступает мистер Фриз в исполнении Арнольда Шварценеггера, и, несмотря на его желание заморозить весь мир, зритель проникается историей этого злодея. Ведь все его действия продиктованы желанием вернуть к жизни свою возлюбленную.

Джанго освобожденный (2012)

У режиссера Квентина Тарантино нет яркого деления персонажей на хороших и плохих, положительные герои не безгрешны, а отрицательные способны на не свойственные им поступки. Но встречаются и такие отъявленные негодяи, что дух захватывает. Например, Кэлвин Кэнди в исполнении Леонардо Ди Каприо запомнился всем, кто смотрел фильм.

Дракула (1992)

Один из величайших актеров современности, Гэри Олдмен, и в образе многовекового вампира был настолько хорош, что не оставил шансов тогда еще юному Киану Ривзу. Неудивительно, что главная героиня тоже не смогла устоять перед шармом утонченного кровопийцы.