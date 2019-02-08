14 скандинавских сериалов с суровым характером, которые давно пора посмотреть

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Настоящий бум на скандинавские детективы породил шведский писатель Стиг Ларссон и его трилогия «Миллениум». Потом появились романы норвежского писателя Ю Несбё и шведский сериал «Мост». С тех пор скандинавские детективные сериалы стали самостоятельным и вполне узнаваемым брендом. Тем не менее мрачные триллеры с запутанным сюжетом не единственное, чем может порадовать скандинавский кинематограф.

Мы в AdMe.ru любим сериалы и с удовольствием делимся с вами наиболее интересными и атмосферными скандинавскими проектами, снятыми за последние 10 лет.

1. Валькирия (Valkyrien, 2017)

«Валькирия» — это заброшенная станция метро, из которой амбициозный врач Райвен сделал частную клинику. Он ведет прием глубоко под землей, потому что его пациенты — преступники, которым лучше не показываться на людях. Кроме того, в такой обстановке главный герой имеет гораздо большую свободу и может ставить различные эксперименты. Параллельно Райвен пытается найти лекарство для своей умирающей жены. Почему стоит посмотреть: необычный сюжет и весьма харизматичный главный герой. Рейтинг IMDb — 7,5

2. Лиллехаммер (Lilyhammer, 2012–2014)

Лиллехаммер — это небольшой тихий городок в Норвегии, где когда-то проходили Олимпийские игры. В рамках программы по защите свидетелей здесь скрывается бывший мафиози Фрэнк Тальяно, который сдал своего босса федералам. Он мечтает о размеренной жизни на новом месте в качестве простого норвежского обывателя, но, кажется, его планам не суждено сбыться. Почему стоит посмотреть: смешной сериал с обаятельным главным героем. Сюжет чем-то напоминает «Малавиту» с Робертом Де Ниро, но со скандинавским акцентом. Рейтинг IMDb — 8,3

3. Заключенные (Fangar, 2017)

Главная героиня Линда — дочь богатого бизнесмена и политика. Однажды в пылу ссоры с отцом она сильно бьет его по голове, и тот впадает в кому. Адвокаты семьи, вопреки ожиданиям, не замяли дело, а отправили Линду на скамью подсудимых. В тюрьме девушке приходится учиться новой жизни: здесь она одна из множества заключенных, которые должны бороться за свое существование и искать путь к свободе. Почему стоит посмотреть: атмосферная и качественно снятая исландская драма, которую можно осилить за один вечер. Рейтинг IMDb — 7,2

4. Убийство (Forbrydelsen, 2007–2012)

Детектив из Дании Сара Лунд собирается переехать к жениху в Швецию, но жестокое убийство девушки вынуждает ее остаться, чтобы заняться расследованием. Под подозрением оказывается кандидат на пост мэра Копенгагена. Однако чем дольше Сара расследует это дело, тем шире становится круг подозреваемых. Почему стоит посмотреть: сериал состоит из 3 сезонов, каждый из которых рассказывает отдельную историю. Все сезоны объединяет отличный актерский состав и неожиданные сюжетные повороты. Рейтинг IMDb — 7,4

5. Ребекка Мартинссон (Rebecka Martinsson, 2017)

Ребекка Мартинссон — преуспевающий адвокат юридической фирмы в Стокгольме. В один момент ее жизнь резко меняется: после гибели старого друга Ребекка возвращается в свой родной город. По приезде женщина понимает, что в городе все поменялось. Кажется, что всех жителей объединяет какая-то большая тайна. Ребекка решает остаться и разобраться в происходящем. Почему стоит посмотреть: сериал снят по одному из романов популярной шведской писательницы Осы Ларссон и придется по вкусу поклонникам скандинавского нуара. Также в сериале показана невероятно красивая природа севера Швеции. Рейтинг IMDb — 7,1

6. Полуночное солнце (Midnight Sun, 2016)

Сотрудница французской полиции Кайна готовится уйти в отпуск, но вместо этого ей приходится ехать в командировку в шведский поселок горняков, расположенный за полярным кругом. Она берется за расследование загадочного убийства французского гражданина Пьера Карно. За одним преступлением следуют другие, но объединяет их одно: преступник оставляет необычные следы и предметы с древними неизвестными символами. Почему стоит посмотреть: это захватывающая детективная история со множеством интриг и сюжетных хитросплетений. Кроме того, сериал приятно смотреть благодаря отличной операторской работе. Рейтинг IMDb — 7,5

7. Тайны Сильверхейда (Jordskott, 2015–2017)

7 лет назад у детектива Евы Торнблад бесследно пропала дочь в лесу Сильверхейд, а сейчас женщина расследует похожее исчезновение сына директора завода. Дети как будто просто растворились в воздухе. Вслед за пропажей ребенка в деревне начинают происходить загадочные события, в которых пытается разобраться главная героиня. Вместе с полицией она намерена выяснить, какие тайны скрываются в лесу Сильверхейд. Почему стоит посмотреть: сериал понравится любителям не только детективов, но и мистических триллеров с запутанным сюжетом и щекочущей нервы музыкой. Рейтинг IMDb — 7,2

8. Стыд (Skam, 2015–2017)

Сериал рассказывает историю 5 подруг-старшеклассниц, которые учатся в престижной школе для девочек в Осло. Главная героиня Ева недавно перешла в эту школу, и вскоре она знакомится с 4 одноклассницами. У каждой девушки непростой характер, свои сильные и слабые стороны. Они вместе переживают радости первой влюбленности, разочарования от измен и предательства друзей. Почему стоит посмотреть: сериал не отличается захватывающим сюжетом, зато он помогает лучше понять повседневную жизнь подростков, их проблемы, трудности и радости. Рейтинг IMDb — 8,8

9. Модус (Modus, 2015–2017)

Бывшая сотрудница ФБР, а ныне криминальный психолог Ингер мечтает провести Рождество в кругу семьи. Но планы рушатся, когда ее дочь, страдающая аутизмом, оказывается случайной свидетельницей убийства. Самое ужасное заключается в том, что убийца заметил девочку. Вместе с детективом Ингваром Нюманном женщина берется за расследование преступления, чтобы защитить свою семью. Почему стоит посмотреть: в основе сюжета сериала лежит захватывающий детективный роман писательницы Анне Хольт, которая, кстати, занимала пост министра юстиции Норвегии. Рейтинг IMDb — 6,7

10. Адский фьорд (Hellfjord, 2012)

Незадачливого полицейского-пакистанца Салмандера увольняют из-за несчастного случая на параде в честь Дня независимости Норвегии. По закону ему нужно отработать еще 3 месяца — и так он оказывается в крошечном рыбацком городке Адский фьорд, где живут в основном пенсионеры. Однажды тихую жизнь нарушает известие о странном преступлении, и Салмандер вместе со своим помощником и молодой журналисткой берется за расследование. Почему стоит посмотреть: у сериала необычный для Норвегии жанр — комедийный детектив, так что это отличный повод познакомиться с норвежским юмором. Рейтинг IMDb — 7,2

11. Настоящие люди (Äkta människor, 2012–2014)

Действие происходит в ближайшем будущем в Швеции, где кроме людей на Земле обитают так называемые хуботы — высокотехнологичные роботы, которые практически неотличимы от людей. Кажется, они смогли полностью заменить человека во всех сферах. Новый мир стал практически идеален, за исключением того, что из-за хуботов реальные люди стали очень сильно отдаляться друг от друга. Почему стоит посмотреть: сериал хорошо снят, в нем поднимаются действительно важные проблемы современного общества — зависимость от гаджетов с одной стороны и страх перед искусственным интеллектом с другой. Рейтинг IMDb — 8,0

12. Правительство (Borgen, 2010–2013)

В Дании из-за политической борьбы и последующего скандала победу на выборах неожиданно одерживает лидер Партии умеренных — Биргитте Нюборг. Теперь ее партия формирует новое правительство, а она сама становится премьер-министром. Биргитте ориентируется на свои высокие идеалы и полна решимости переделать страну к лучшему, но жизнь диктует свои условия, и женщина вынуждена поступиться своими моральными принципами. Почему стоит посмотреть: сериал отвечает на вопрос, что будет, если выборы неожиданно выиграет вчерашний аутсайдер. Это довольно жизненная история про политиков и тех, кто формирует общественное мнение. Рейтинг IMDb — 8,5

13. Валландер (Wallander, 2005–2015)

Сериал снят по мотивам знаменитых детективных романов о комиссаре Курте Валландере. Действие происходит на юге Швеции. Главный герой — простоватый полицейский средних лет, который одержим работой и расследует все более-менее значимые преступления в городе. Почему стоит посмотреть: это классическая полицейская драма с острым сюжетом и отлично подобранными актерами. Рейтинг IMDb — 8,0

14. Наследие (Arvingerne, 2014–2017)

4 детей знаменитой художницы Вероники Гроннегард собираются вместе на датском острове в родовом поместье, чтобы поделить оставшееся после смерти матери имущество. Внезапно оказывается, что поместье Вероника завещала 5-му ребенку, дочери Сигне, которую когда-то отдала на воспитание в другую семью. Кажется, наследникам предстоит узнать много нового о своей семье. Почему стоит посмотреть: закрученный сюжет и отличная игра актеров создают полное ощущение присутствия в фильме. Рейтинг IMDb — 7,7