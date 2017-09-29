14 штампов, которые мы встречаем в каждом фильме ужасов

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Чтобы предсказать сюжет очередного фильма ужасов, не нужно быть провидцем. Зачастую уже по первым кадрам понятно, что ждет семью в новом доме или друзей в заброшенном лесу. Понятное дело, ничего хорошего. Но нам все равно интересно, когда в зеркале появится жуткое лицо, а самый веселый герой дошутится до беды. AdMe.ru решил вспомнить основные клише из фильмов ужасов, которые мы видели не раз, но все равно нервничаем при их просмотре.

1. Бесстрашные герои

Как правило, главные герои ничего не боятся и в одиночку идут на странные звуки в темноте. Особенно смелые почему-то девушки и дети.

2. Жуткое отражение

Разумеется, если камера показала зеркало в ванной — это плохой знак. Сейчас там появится что-то странное или кто-то чужой.

3. Пугающие занавески

Да и вообще душ в фильмах ужасов — не самое безопасное место. Стоит только задвинуть занавеску, как зло рядом. Датчики у них что ли?

4. Темные подвалы

Если в доме нашелся потайной чердак или подвал, его нужно непременно изучить ночью. Особенно если света там нет, а фонарик барахлит.

5. Внезапный сосед

И вообще, сзади всегда кто-то есть. Ну или появится в ближайшие секунды, чтобы взбодрить приунывших зрителей.

6. Дом и его тайна

Парадокс, но, поселившись в пугающем месте, герои по разным причинам не спешат его покинуть. Хотя, скорее всего, это бы спасло им жизнь.

7. Ночные кошмары

Часто в фильмах ужасов персонажей мучают кошмары. После них они резко вскакивают, смотрят в пустоту и обливаются холодным потом. Сколько раз мы это видели?

8. Странные дети

Cамый верный способ напугать зрителя — сыграть на контрасте и вселить в милого ребенка демона. Прием старый, но действенный. Дети в хоррорах совсем не добрые.

9. Помощь Google

В попытке спасти себя герои бегут искать информацию об убийцах в библиотеку или на страницы Google. Конечно же, секретные данные хранятся в открытом доступе. Вот бы все было так просто.

10. Сломанная машина

С машинами в ужасах вечная беда — они ломаются в самый тревожный момент. И не важно, старый это грузовик или новенький крайслер. Будьте уверены, она подведет.

11. Отсутствие связи

И телефон подведет. Он разрядится, потеряет сигнал, разобьется. Ну не везет героям с техникой. И тут точно без разницы iOS или Android — ломается все.

12. Гроза и ливень

А в кульминационный момент обязательно начнется гроза и пойдет ливень, добавляя драматичности сюжету. Видимо, в хорошую погоду биться с демонами несолидно.

13. Выжившая девушка

В схватке с маньяками чаще всего выживает девушка. Так называемая final girl. Ее легко распознать в самом начале фильма — самая осторожная и адекватная.

14. Нелепые препятствия