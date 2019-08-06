14 секретов, которые могут рассказать костюмы о сюжете фильма

23 2 45 10k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Чтобы фильм или сериал получился максимально выразительным, недостаточно написать глубокий сценарий и пригласить талантливых актеров. Хорошее кино соткано из множества немаловажных составляющих, включая свет, звук, операторскую работу, спецэффекты, грим и, конечно же, костюмы. Наряды киногероев могут не только отразить дух нужной эпохи — они способны раскрыть характер персонажей и продемонстрировать их трансформацию, они могут показать взаимодействие действующих лиц друг с другом и с окружающим миром и даже скрывать в себе детали, о которых зрители вряд ли догадаются после первого просмотра.

AdMe.ru нашел несколько ярких примеров того, какие секреты скрывали костюмеры при создании известных образов и как одежда героев может дополнить историю.

За наряды, созданные для кинофраншизы «Звездные войны», стоит благодарить дизайнера по костюмам Джона Молло. Задумка Джорджа Лукаса заключалась в том, чтобы костюмы не перетягивали на себя внимание (поэтому здесь вы не увидите ярких цветов), но достаточно хорошо раскрывали внутренний мир персонажей: для одежды отрицательных персонажей вдохновлялись нацистской униформой, положительных — одеждой ковбоев Дикого Запада, а принцессу Лею облачили в белое, дабы подчеркнуть невинность персонажа.



Для создания костюма Дарта Вейдера Молло отправился в старейшую лондонскую костюмерную, где буквально по кусочкам собрал ставший впоследствии легендарным образ: в церковном отделе он нашел черную накидку, в отделе современной одежды — мотоциклетный костюм, каску, схожую с теми, что носили немецкие солдаты, добыл в военном отделе и дополнил образ газовой маской. Неплохая солянка получилась, но главное, что результат стоил того.

О костюмах «Игры престолов» можно написать не одну статью, настолько много в них скрыто отсылок к жизни героев и их отношениям друг с другом. Одна из главных модниц сериала — это Санса Старк, а ее платья наглядно демонстрируют путь от маленькой пташки к королеве Севера. В 1-м сезоне Санса предпочитает мягкие светлые цвета, сильно выделяясь на фоне одетых в темное Старков. Нежно-голубые оттенки символизируют не только юность, но и желание Сансы покинуть Север и стать женой короля. В столице Санса следует всем модным тенденциям южан — наряды становятся все богаче, в одежде то и дело появляются красно-золотые оттенки Ланнистеров, а ее прическа становится такой же сложной, как у Серсеи. Когда девушка ищет укрытия у Бейлиша, то скрывает свое «я» под черными одеждами и даже меняет на черный цвет своих волос. Ее буквально окружают мрак и опасность. Наконец, преодолев все испытания, воссоединившись с братом и вернувшись в свой дом, Санса облачается в строгие наряды, имитирующие военные латы. Она подчеркивает твердость своих намерений и заковывает тело в броню, чтобы никто и ничто больше не могло ее ранить.

Множество отсылок спрятано в коронационном наряде Сансы. Обратите внимание на рукава: правый имитирует чешую и отсылает к роду Талли (на их гербе изображена рыба), а по левому рукаву струится черный мех, отсылающий к Старкам (накидку из меха носил и отец девушки Эддард Старк). Подол платья украшен листьями — точно такие же растут на Чардреве. Интересен и выбор серебристого цвета наряда: с одной стороны, это цвет льда и замерзшей воды, объединяющий символику ее родителей, с другой — это «повзрослевший» нежно-голубой цвет, новый личный цвет Сансы.

В начале «Крестного отца» мы видим молодого Майкла Корлеоне: ему не нравится специфическая профессия отца, он подчеркивает свое отличие от семьи. В то время как отец и братья носят классические костюмы, Майкл предстает перед нами в военной форме. Вместе с тем как Майкл все сильнее погружается в гангстерский мир, военная форма исчезает из его гардероба и уступает место все более элегантным костюмам.

В «Черном лебеде» героиня одержима мечтой станцевать главную партию в «Лебедином озере», и на протяжении картины мы видим, как мрачнеет ее душевное состояние. Художники по костюмам подчеркнули изменения героини: если в начале фильма главный цвет героини — это розовый, подчеркивающий ее нежность и хрупкость, то по мере развития сюжета в одежде героини появляется серый, а затем и вовсе черный цвет.

Иногда при помощи костюмов подчеркиваются отношения между героями, например, как это сделали создатели фильма «Ла-Ла Ленд». При первой встрече герои не понравились друг другу, и конфликт персонажей подчеркнули при помощи костюмов: их одежда контрастирует.

Но как только герои влюбляются друг в друга и в их отношениях царят гармония и любовь, они начинают одеваться в одной цветовой гамме.

В фильме «Под покровом ночи» костюмам уделено много внимания, и это неудивительно: режиссер картины — Том Форд, всемирно известный дизайнер одежды. Как владелица картинной галереи, главная героиня выбирает строгие фасоны и четкий крой, лаконичные аксессуары. Но стоит ей сменить обстановку и погрузиться в воспоминания о прошлом, как героиня облачается в уютный объемный свитер и вся ее строгость уходит — в этот момент Сьюзен будто безоружна. Есть и еще одна интересная деталь — это противопоставление цветов бывших мужа и жены. Цвет Сьюзен — это цвет власти, красный, а цвет мужа, находящегося в тени жены, — противоположный на цветовом круге, зеленый. Когда Сьюзен осознает поступки бывшего мужа и собирается на встречу с ним, она проявляет слабину и облачается в платье зеленого цвета.

В фильме «Теснота» у каждого персонажа есть свой цвет: цвет бунтарки Илоны — это синий, цвет матери — красный, цвет будущей невесты Давида — зеленый. Взгляните на последний кадр: парень все еще находится под опекой матери (оранжевый свитер), но воротник рубашки намекает, что вскоре он окончательно отделится от своей семьи.

Таких цветовых деталей в этой картине множество, и многие из них связаны с костюмами: в начале картины мама предлагает дочери надеть сине-коричневое платье вместо джинсового костюма, но та его отвергает. В конце фильма дочь и мать мирятся и девушка позволяет накинуть на свои плечи коричневую куртку.

В начале картины «Капитан Фантастик» главные герои всячески подчеркивают свой конфликт с обществом и свою уникальность — взгляните на то, насколько ярко и пестро они оделись для церемонии похорон. В конце фильма семья находит гармонию и с собой, и с окружающей действительностью, а вместе с тем и их одежда становится спокойнее.

Рассказчик в «Бойцовском клубе» носит безликие и незапоминающиеся костюмы, в то время как его бесшабашное альтер эго в исполнении Брэда Питта ярко выделяется на экране при помощи красного цвета и принтов.

Наряды в картине «Мария Антуанетта» были вдохновлены цветовой палитрой... французских пирожных — макарон! Режиссер картины София Коппола посчитала, что розовые оттенки придутся по вкусу молодой женской аудитории. Цветовое решение костюмов, выполненных в розово-пастельных оттенках, отличается от исторической действительности, а вот крой платьев и прически воспроизведены почти точно.

Иногда художники по костюмам жертвуют достоверностью не по собственной воле, а в целях экономии. Так, на создание исторических костюмов для фильма «Фаворитка» был выделен довольно скромный бюджет, поэтому было решено использовать минимум цветов — в основном черный и белый. Рулон дешевого черного винила определил внешний вид практически всех персонажей — его использовали чуть ли не в каждом костюме. Результат работы художницы по костюмам впечатляет: наряды получились потрясающими, а фильм получил номинацию на «Оскар» за лучший дизайн костюмов.

При создании первой «Матрицы» костюмерам тоже пришлось изрядно попотеть, чтобы создать недорогие и оригинальные костюмы. Было решено сделать ставку на запоминающийся крой вещей: так на свет появились строгая мантия Морфеуса, лаковый комбинезон Тринити и ставший впоследствии культовым плащ Нео. Этот плащ был сшит вовсе не из кожи, как многие могли подумать, а из дешевой шерстяной ткани, которая была куплена по цене $ 3 за метр. Для костюмера было важно, чтобы ткань была достаточно плотной, но в то же время красиво развевалась при движении. Вряд ли тогда создатели костюмов подозревали, какое огромное влияние на моду окажет этот фильм, как и то, что копировать образы из этой картины будут даже спустя 20 лет после ее выхода на экраны.

Для образа Марти Макфлая в «Назад в будущее» костюмеры искали какую-то яркую деталь гардероба, которая бы выглядела необычно для 1950-х, но не чересчур шокирующе, и в то же время модно для 1980-х. Такой идеальной деталью стал оранжевый пуховый жилет. В результате во время путешествия в прошлое Макфлая приняли за моряка или работника порта, но уж точно не за человека из будущего — он смотрелся чудаковато, но уместно.

Большую работу проделали костюмеры легендарной «Красотки». Культовое обтягивающее платье с разрезами было вдохновлено купальниками из 60-х, а множество аксессуаров добавили этому образу броскости и маргинальности. В красном платье с белыми перчатками мы видим воплощение всех желаний героини: роскошь, элегантность, а вишенкой на торте стал красный цвет, отсылающий к самому искреннему желанию Вивиан — обрести любовь. Чем больше героиня работает над собой и своим стилем, тем меньше аксессуаров можно увидеть в ее образах — так, в финале картины, когда Вивиан решает начать новую жизнь, она появляется с минимумом макияжа и в чудесном коралловом костюме, в котором не стыдно выйти из дома и сейчас. Девушка наконец-то находит максимально комфортный и удобный для себя образ и обретает гармонию с собой.

Обращаете ли вы внимание на костюмы во время просмотра фильмов?