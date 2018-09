14 самых ожидаемых и громких кинопремьер 2019 года, которые мы не имеем права пропустить

Спасибо за вдохновение и мурашки.

Фильмы и сериалы — чуть ли не главное развлечение современного человека, а некоторые из них и вовсе превращаются для миллионов людей в культ, и мы каждый год с нетерпением ожидаем следующие части. Известно уже сейчас, что в будущем году выйдет огромное количество новых зрелищных картин, а также увлекательные продолжения ранее нашумевших фильмов. И практически каждый из представленных в списке отличается блестящим актерским составом, что не может не радовать.

AdMe.ru отобрал 14 самых ожидаемых премьер предстоящего года, которые уже сейчас будоражат мысли людей некоторыми известными фактами. Фильмы расставлены в хронологическом порядке, так что не забудьте сохранить себе в качестве «календарика», чтобы не забыть, на что идти и в каком месяце.

Мэри Поппинс возвращается (Mary Poppins Returns)

Дата премьеры: 3 января 2019

3 января 2019 В ролях: Эмили Блант, Бен Уишоу, Мерил Стрип, Колин Ферт Прошло некоторое время после событий 1-го фильма. Дети, за которыми приглядывала няня, выросли, но дела семейства Бэнксов идут хуже некуда: им с трудом удается оплачивать счета, вредный банковский управляющий строит козни, а еще грянула Великая депрессия. В этот сложный период жизни к ним снова является прелестная и по-прежнему молодая Мэри Поппинс, которая с помощью своих магических способностей старается вновь вернуть им уверенность в собственных силах. Съемкой этой красочной, доброй и волшебной сказки занималась студия Walt Disney. Так что можно быть уверенным на все 100 %, что неунывающая няня в исполнении Эмили Блант очарует не только героев фильма, но и всех зрителей от мала до велика.

Стекло (Glass)

Дата премьеры: 17 января 2019

17 января 2019 В ролях: Джеймс Макэвой, Брюс Уиллис, Сэмюэл Л. Джексон, Сара Полсон Это третий фильм из вселенной, созданной режиссером М. Найтом Шьямаланом. Продолжение фантастического детектива «Неуязвимый» и холодящего кровь триллера «Сплит», который объединяет в себе уже всех 3 главных героев: террориста-инвалида Элайджу Прайса (по прозвищу Мистер Стекло), стареющего супергероя Дэвида Данна и Кевина, страдающего диссоциативным расстройством личности. В этот раз Мистер Стекло и Кевин объединят усилия и выйдут на своих давних противников — Дэвида и травмированную девочку-подростка Кейси, чтобы свести с ними счеты. Актерский состав фильма поистине блестящий, а трейлер уже сейчас завораживает и вызывает жгучее желание узнать, что же случится и, главное, кто победит, ведь герои не разделены четко на правых и неправых, и каждый из них вызывает как ненависть, так и сострадание.

Две королевы (Mary Queen of Scots)

Дата премьеры: 17 января 2019

17 января 2019 В ролях: Марго Робби, Сирша Ронан, Дэвид Теннант, Гай Пирс Фильм рассказывает историю жизни Марии Стюарт, которая возвращается в Шотландию после смерти ее мужа, короля Франции Франциска II, и одержима желанием свергнуть с престола свою кузину, Елизавету I. Но Елизавета оказывается серьезным соперником, она готова на все, чтобы сохранить корону, и не собирается покорно сложить полномочия. Так начинается отчаянное противостояние двух королев. Кинолента придется по душе всем любителям таких фильмов, как «Елизавета» или «Еще одна из рода Болейн», которые изобилуют красивыми кадрами, прекрасными актерами, богатым убранством, а также показывают взаимоотношения, основанные на холодном расчете, соперничестве, коварстве и предательстве.

Как приручить дракона — 3 (How to Train Your Dragon: The Hidden World)

Дата премьеры: 21 февраля 2019

21 февраля 2019 В ролях: Кейт Бланшетт, Джона Хилл, Кит Харингтон Долгожданное продолжение замечательного фэнтезийного мультика, который когда-то завоевал сердца всех взрослых и детей. В этой части Беззубик и Иккинг встретят загадочную Дневную Фурию, а также вновь столкнутся с безжалостными охотниками на драконов, которые угрожают уничтожить все, что дорого людям, живущим на острове, если они не согласятся выдать своих крылатых подопечных. Вас ждет не менее добрый, оригинальный и динамичный сюжет, красочная картинка и давно полюбившиеся герои с очаровательными драконами. Уже можно подумать над тем, какие выходные в феврале выделить для похода в кино, а пока есть возможность насладиться трейлером.

Капитан Марвел (Captain Marvel)

Дата премьеры: 7 марта 2019

7 марта 2019 В ролях: Бри Ларсон, Джемма Чан, Сэмюэл Л. Джексон, Джуд Лоу Пилот военно-воздушных сил Кэрол Дэнверс неожиданно обретает суперсилу и становится неуязвимой после столкновения с враждующими инопланетными расами во время своего очередного вылета. Теперь девушке предстоит разобраться в своих новых способностях и совладать с ними, чтобы иметь возможность противостоять одному страшному и могущественному врагу. Это по праву один из самых ожидаемых супергеройских фильмов 2019 года. В нем впервые будет рассказана история еще одного популярного персонажа вселенной Marvel — сильной и бесстрашной Капитан Марвел.

Годзилла-2: Король монстров (Godzilla: King of the Monsters)

Дата премьеры: 21 марта 2019

21 марта 2019 В ролях: Милли Бобби Браун, Вера Фармига, Кайл Чандлер, Салли Хокинс Криптозоологическое агентство «Монарх» прилагает поистине героические и титанические усилия по сдерживанию гигантских монстров от вторжения на Землю. Однако когда древние суперхищники — Мотра, Родан и трехголовый монстр Кинг Гидора — восстают снова, чтобы сойтись в схватке с могучим Годзиллой, человечество оказывается бессильно, и все, что ему остается делать, — это сдерживать натиск, насколько возможно, и стараться не погибнуть. В грядущем сиквеле 2014 года зрителей ожидают впечатляющего масштаба сражения, безумной красоты кадры и создания, а также отличный актерский состав. Насладиться частичкой этого незабываемого представления можно уже сейчас, просмотрев трейлер.

Дамбо (Dumbo)

Дата премьеры: 28 марта 2019

28 марта 2019 В ролях: Ева Грин, Майкл Китон, Колин Фаррелл, Дэнни Де Вито Бывшая звезда цирка Холт Фэрриер становится опекуном новорожденного слоненка. Невероятно большие уши малыша Дамбо сразу же стали предметом шуток и насмешек коллег Холта по цеху. Но когда выясняется, что слоненок умеет летать, всем становится не до смеха. А владелец цирка и необычный предприниматель Вандемер оказываются крайне заинтересованы в нем: первый стремится нажиться на его способностях, а второй желает сделать из него главную звезду своего шоу. Этот грандиозный полнометражный фэнтези-фильм от небезызвестного Тима Бертона почти наверняка влюбит в себя зрителя с первых минут. Не верите? Попробуйте посмотреть трейлер и остаться равнодушным к милому Дамбо.

Земля в осаде (Captive State)

Дата премьеры: 28 марта 2019

28 марта 2019 В ролях: Джон Гудман, Вера Фармига, Мадлен Брюэр, Алан Рак Действие фильма разворачивается в пригороде Чикаго и рассказывает о буднях жителей городка, которые вот уже 10 лет находятся в оккупации инопланетными захватчиками. Люди делятся на два фронта: кто-то становится коллаборационистом, кто-то не поддается мнению общественности и становится диссидентом. Инопланетяне изучают эти сложные взаимоотношения, в то время как обеим сторонам приходится оставить конфликты позади и искать способы сосуществования. Этот американский научно-фантастический триллер определенно придется по вкусу тем, кто когда-то остался под впечатлением, например, от «Восстания планеты обезьян». Ведь это тот же режиссер Руперт Уайатт, а значит, динамики и хороших кадров будет хоть отбавляй.

Шазам! (Shazam!)

Дата премьеры: 4 апреля 2019

4 апреля 2019 В ролях: Закари Ливай, Марк Стронг, Джимон Хонсу, Мишель Борт А вот еще один любопытный фильм о супергероях, только другого плана — меньше пафоса, больше юмора. Он посвящен забавному персонажу комиксов DC — парню, который благодаря бесстрашию и решительности, проявленным в ходе защиты друга от хулиганов в школе, оказывается наделен способностью превращаться во взрослого супергероя при помощи одного волшебного слова: «Шазам!» Картина обещает быть очень веселой, доброй и жизнеутверждающей. Ну и конечно же, она будет наполнена завораживающими экшен-сценами и хорошими шутками.

Кладбище домашних животных (Pet Sematary)

Дата премьеры: 4 апреля 2019

4 апреля 2019 В ролях: Джон Литгоу, Джейсон Кларк, Эми Саймец Мы помним фильм 1989 года про семью, которая переехала в небольшой городок Мэйн, находящийся в непосредственной близости от кладбища животных и индейских захоронений. Он и ныне считается одной из лучших экранизаций по мотивам книги известного мастера ужасов Стивена Кинга. Теперь же Paramount Pictures озвучили официальную дату выхода ремейка этого хоррора. Сложно представить, как можно сделать еще страшнее, но режиссеры Кевин Колш и Деннис Уидмайер, кажется, вполне уверены в своих силах. Так что, обожатели Кинга, возрадуйтесь: если все предыдущие новинки вас не впечатлили, то сейчас появился как минимум один весомый повод все же сходить в кино в следующем году, чтобы получить свою порцию адреналина.

Мстители-4 (Untitled Avengers Movie)

Дата премьеры: 2 мая 2019

2 мая 2019 В ролях: Бри Ларсон, Скарлетт Йоханссон, Крис Хемсворт, Роберт Дауни — мл. и др. Это продолжение картины «Мстители: Война бесконечности» 2018 года, а также фильмов «Мстители» 2012 года и «Мстители: Эра Альтрона» 2015 года, которое завершит эпическую историю противостояния Мстителей и Таноса. Мстители и Стражи Галактики объединятся и вступят в последнюю стадию войны с Безумным Титаном, владеющим Перчаткой Бесконечности и угрожающим всему человечеству. Финальная битва между героями и общим противником навсегда определит их дальнейшую судьбу, а также судьбу Земли и Вселенной. Официального трейлера картины пока нет, но можно не сомневаться, что шоу будет масштабное.

Джон Уик — 3: Парабеллум (John Wick 3: Parabellum)

Дата премьеры: 16 мая 2019

16 мая 2019 В ролях: Киану Ривз, Хэлли Берри, Иэн Макшейн, Джейсон Манцукас 3-я часть, посвященная истории наемного убийцы Джона Уика. После убийства в отеле криминальные кланы объявили охоту на Джона. Сам того не желая, он пускается в бега и оказывается ввязан в борьбу с наиболее опасными киллерами на планете — лучшими из его бывших коллег. Первые 2 части называют самыми зрелищными и стильными боевиками последних 5 лет. Съемки последнего фильма сейчас в самом разгаре, одну из ролей исполнит Хэлли Берри, а на экраны фильм выйдет 16 мая 2019 года, и ожидается, что по динамике он ничем не уступит своим предшественникам.

Оно: часть 2 (It: Chapter Two)

Дата премьеры: 5 сентября 2019

5 сентября 2019 В ролях: Билл Скарсгорд, Джессика Честейн, Джеймс Макэвой Как вы уже успели заметить, следующий год — праздник не только для фанатов супергероев, но и для любителей Кинга. В сентябре выходит 2-я часть нашумевшего хоррора по мотивам романа писателя. Действие фильма разворачивается спустя 27 лет после первой встречи героев и их победы над демоническим клоуном Пеннивайзом. Казалось бы, они выросли и живут своей жизнью, но их спокойное существование нарушает странный телефонный звонок, который вынуждает всех вновь объединиться. Оно выходит на охоту. Считается, что 1-я часть — это один из самых лучших современных высокобюджетных фильмов ужасов категории ААА. В новой ленте всех зрителей ожидает новый шикарный актерский состав и не менее завораживающее продолжение по-настоящему жуткой истории. Кстати, актеры, которые сыграли персонажей детей, в этом фильме тоже будут присутствовать.

Джокер (Joker)

Дата премьеры: 3 октября 2019

3 октября 2019 В ролях: Хоакин Феникс, Зази Битц, Роберт Де Ниро В далеком октябре на экраны выйдет многообещающий экшен, который посвящен одному из самых знаменитых злодеев вселенной DC. Идет 1980 год. Артур — неудачливый комик, скромный и ничем не примечательный человек — возвращается в Готэм после долгого отсутствия, чтобы взять на себя заботы о стареющей маме и попробовать перезапустить свою карьеру. Кажется, мало что заботит вокруг и ничего не предвещает беды, однако мотивы возращения Артура оказываются не так однозначны, ведь в его прошлом скрыт секрет: история его семьи некоторым образом связана с богатейшей семьей Готэма — Уэйнами. Съемки фильма идут полным ходом, и в интернете можно без особых проблем найти огромное количество фото со съемочной площадки «Джокера».