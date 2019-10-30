14 самых ожидаемых фильмов 2020 года, выход которых уже предвкушает весь мир

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В просмотре фильмов дома есть свои плюсы, однако для настоящего ценителя поход в кино — целое событие. Большой экран, чистейший объемный звук, драйвовая атмосфера — все это оказывает сильное влияние на впечатление от сюжета. А судя по объявленным студиями проектам, 2020 год подарит зрителям немало поводов для похода в кино. Причем режиссеры собираются порадовать фанатов как продолжениями полюбившихся историй, так и совершенно новыми картинами.

Мы в AdMe.Ru уже предвкушаем киноновинки, поэтому набросали за вас список фильмов, которые нельзя пропустить в следующем году.

Хищные птицы

Страна: США

Дата выхода: 5 февраля 2020 года Лента представляет собой спин-офф о Харли Квинн и ее жизни после расставания с Джокером. Помимо героини Марго Робби, зритель увидит на экране немало других персонажей комиксов — Черную Канарейку, Охотницу, Бэтгерл. Фильм примечателен также тем, что в нем снялись именитые актеры, которые до этого обходили супергеройское кино стороной, в частности Юэн Макгрегор и Мэри Элизабет Уинстэд. В «Хищных птицах» Харли Квинн и ее сподвижницам предстоит вызволить из лап криминального авторитета, известного как Черная Маска, молодую девушку.

Телохранитель жены киллера

Страна: США, Великобритания

Дата выхода: 19 марта 2020 года Комедийный боевик Патрика Хьюза продолжает события фильма, вышедшего на экраны в 2017 году. Пути киллера Дариуса Кинкейда и телохранителя Майкла Брайса снова пересекутся, только теперь герою Райана Рейнольдса придется защищать жену своего закадычного друга Соню, а заодно спасать Евросоюз от разрушительной кибератаки.

Не время умирать

Страна: США, Великобритания

Дата выхода: 2 апреля 2020 года Оставив службу в МИ-6, Джеймс Бонд наслаждается безмятежной и размеренной жизнью на Ямайке. Однако отдыхать агенту приходится недолго: вскоре на острове появляется его старый друг из ЦРУ и просит о помощи. Бонд соглашается на участие в миссии по спасению похищенного ученого, которая оказывается гораздо опаснее, чем он изначально предполагал. Агент 007 попадает в ловушку к таинственному злодею, который вооружен мощным технологическим оружием.

Плохие парни навсегда

Страна: США

Дата выхода: 16 января 2020 года Криминальная комедия является продолжением кинохитов 1995-го и 2003 годов, подаривших известность Уиллу Смиту и режиссеру франшизы Майклу Бэю. Начинается история не слишком оптимистично: мы узнаем, что главные герои давно рассорились и все это время жили каждый своей жизнью. И если Маркус Бернетт осуществил свою мечту и стал полицейским инспектором, то Майку Лори не удалось достичь каких-либо высот. «Плохим парням» приходится забыть о старых обидах и вновь объединиться, когда за ними начинает охотиться албанский мафиози, жаждущий отомстить за смерть брата.

King’s man: Начало

Страна: США, Великобритания

Дата выхода: 11 февраля 2020 года Приквел серии фильмов Мэттью Вона перенесет нас во времена Первой мировой войны и расскажет о зарождении и формировании шпионской организации, действующей на благо человечества. В центре сюжета — сын герцога Оксфордского, который, несмотря на молодой возраст и вздорный нрав, зарекомендовал себя как талантливый оперативник. Главным антагонистом приключенческого боевика выступит Григорий Распутин.

Артемис Фаул

Страна: США

Дата выхода: 27 мая 2020 года Кинолента окунет зрителя в подземный мир, населенный эльфами, гномами, лепреконами и другими волшебными существами. Спрятавшись от людей, они создали свою цивилизацию. Тайна мифических жителей так и оставалась бы нераскрытой, если бы не 12-летний Артемис Фаул, наследник легендарной семьи преступников. Главный герой случайно узнает о существовании спрятанного от посторонних глаз мира, и теперь на него охотятся как под землей, так и на ее поверхности.

Под водой

Страна: США

Дата выхода: 8 января 2020 года Героиня Кристен Стюарт Нора — бесстрастная и закаленная жизнью инженер-механик, работающая на исследовательской станции. После того как мощное землетрясение разрушает подводную лабораторию, команде ученых приходится искать путь из океанских глубин на поверхность, отчаянно борясь за выживание. Помимо Кристен, зрители также увидят на экране звезду французского кинематографа Венсана Касселя.

Джентльмены

Страна: США

Дата выхода: 1 января 2020 года Новый фильм Гая Ричи расскажет о дерзком и смышленом выпускнике Оксфорда, который разработал схему использования поместий обедневших английских аристократов в своих корыстных целях. Когда герой решает продать свой бизнес и обналичить заработанные деньги, на его голову сваливается немало проблем, которые в конечном счете приведут к погоням и перестрелкам. Актерский состав у гангстерского боевика поистине звездный: главные роли в нем исполнили Мэттью Макконахи, Колин Фаррелл, Хью Грант и Чарли Ханнэм.

Няня

Страна: США

Дата выхода: 24 января 2020 года Молодая гувернантка по имени Кейт устраивается на работу к богатому, но отчужденному мужчине, который взял под свою опеку двух племянников после смерти их родителей. Поселившись в особняке, девушка узнает, что ее предшественница умерла в стенах дома вместе со своим возлюбленным-слугой. Вскоре Кейт начинают преследовать призраки, а поведение юных брата с сестрой становится все более странным. Мистическая драма снята по мотивам повести Генри Джеймса «Поворот винта», а одну из главных ролей в ней исполнил подающий большие надежды Финн Вулфхард — звезда фильма «Оно» и сериала «Очень странные дела».

Чудо-женщина: 1984

Страна: США

Дата выхода: 3 июня 2020 года Сюжет нового фильма о подвигах амазонки-воительницы Дианы заострен на миллиардере по имени Максвелл Лорд, который грезит о власти и божественной силе. Чтобы обрести безграничное могущество, он надеется найти магический артефакт при помощи британского археолога Барбары Энн Минервы. По вине миллиардера она превращается в неуправляемую женщину-кошку, которая начинает охоту за Лордом. Противостоять обоим и вновь спасти человечество готова Чудо-женщина в лице обворожительной Галь Гадот.

Круиз по джунглям

Страна: США

Дата выхода: 23 июля 2020 года Начало ХХ века. Группа авантюристов во главе с отважной Лили Хоутон (Эмили Блант) отправляется в путешествие по Амазонке в поисках дерева, которое, согласно поверьям, наделено магическими целебными свойствами. В дебрях джунглей путников подстерегают не только опасные представители дикой природы, но и ловушки, установленные членами конкурирующей экспедиции. Компанию Эмили Блант на экране составят Дуэйн Джонсон, Джек Уайтхолл и Эдгар Рамирес.

Новые мутанты

Страна: США

Дата выхода: 1 апреля 2020 года Пятерых подростков-мутантов насильно удерживают на секретной базе. Столкнувшись с собственными разрушительными способностями, они решают во что бы то ни стало вырваться из заточения. По атмосфере и антуражу супергеройская лента будет заметно отличаться от других фильмов о Людях Икс. Вместо классического sci-fi-экшена зрителя ждет молодежная хоррор-драма в духе Стивена Кинга.

Охотник на монстров

Страна: США

Дата выхода: 3 сентября 2020 года Лейтенант Натали Артемис (Милла Йовович) вместе с командой солдат телепортируется в параллельный мир, населенный опасными и могущественными существами. На помощь чужеземцам приходит таинственный Охотник, который знает, как дать отпор монстрам. Фильм является киноадаптацией популярной видеоигры Monster Hunter, а режиссерское кресло занял Пол Андерсон, который работал над франшизой «Обитель зла».

Удивительное путешествие доктора Дулиттла

Страна: США

Дата выхода: 1 января 2020 года В центре сюжета — прославленный ветеринар доктор Дулиттл, который после смерти жены превратился в затворника. Единственная компания врача — экзотические животные из его коллекции. Узнав, что юная королева Виктория страдает от неизвестной болезни, главный герой решает покинуть свою обитель и отправляется в невероятное путешествие к мифическому острову в поисках лекарства.