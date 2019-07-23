14 российских телеведущих, которых вы вряд ли видели молодыми
На российском телевидении есть ведущие, чья профессиональная деятельность длится уже более 20 лет. Вспомнить, как они выглядели во времена своей юности, порой бывает сложно. А есть и те, кто пришел в профессию только в зрелом возрасте. Было бы занимательно посмотреть на них в те годы, когда они еще не мелькали на голубых экранах, правда?
AdMe.ru покопался в архивных фотографиях, пересмотрел первые эфиры и фильмы с участим известных российских ведущих, чтобы увидеть, какими же они были в молодости.
Юлия Высоцкая
После окончания учебы на актерском факультете
С 2003 года на НТВ выходит программа «
Александр Васильев
Александр Васильев родился в театральной семье. Мать была актрисой, а отец создавал декорации и костюмы. Будущий модельер в молодости во многом вдохновлялся профессией отца. В итоге он прошел путь от закулисного работника в
Его первым проектом на телевидении стала передача «Дуновение века» на канале «
Александр Гордон
Лариса Вербицкая
В 2018 году совместно с Анной Фроловцевой вела познавательную программу «Дневник активной жизни» на «
Дмитрий Губерниев
На сегодняшний день Дмитрий работает на канале «
Дмитрий Киселев
За всю свою продолжительную карьеру журналиста
Сейчас Киселев ведет программу «
Татьяна Лазарева
Впервые на телевидении Татьяна Лазарева появилась в качестве участницы команды КВН НГУ «Девушки из джаза». Дважды становилась чемпионом Высшей лиги. В 1996 году стала ведущей программы «
Среди самых заметных ее работ можно выделить такие передачи, как «Хорошие шутки», «Это мой ребенок!», «Моя семья против всех». С 2018 года ведет на своем YouTube-канале шоу «Проект осознанных родителей».
Михаил Шац
Как и у многих комиков, телевизионный путь
В 2019 году Михаил стал ведущим новой развлекательной передачи на
Юрий Вяземский
Первым проектом Юрия Вяземского на телевидении стала юношеская познавательная передача «Образ». Позднее, в 1992 году, на экраны страны пришла телеолимпиада для старшеклассников «Умницы и умники», которая успешно выпускается и по сей день. Суммарно на счету этой программы 5 наград «ТЭФИ».
Помимо основной деятельности Вяземский также пишет книги и преподает на факультете международной журналистики в
Эвелина Хромченко
Уже в начале своей карьеры журналиста
С 2007 года является одной из ведущих передачи «
Алексей Лысенков
Пожалуй, наибольшую популярность среди российских телезрителей Алексей Лысенков получил благодаря роли ведущего передачи «
В 2019 году стал ведущим цикла передач «Живая жизнь.
Михаил Кожухов
В начале своей карьеры Михаил Кожухов работал собственным военным корреспондентом «Комсомольской правды» в Афганистане. Позднее устроился в телекомпанию «ВИD», после чего не раз становился автором и ведущим программ о путешествиях. За свою деятельность в 2004 году был награжден премией «ТЭФИ» как лучший телеведущий.
Также Кожухов снимает документальные фильмы, пишет книги, работает на радио. В 2013 году основал туристическую компанию «Клуб путешествий».
Елена Малышева
Елена Малышева впервые появилась на телеэкранах в программе «Рецепт» на канале «Кузбасс». Затем принимала участие еще в нескольких передачах, посвященных медицине. В 1997 году была приглашена на роль руководителя проекта «Здоровье» на ОРТ.
С 2010 года и по сей день Малышева является ведущей передачи «
Владимир Познер
Советские зрители помнят
С 2008 года на Первом канале выходит передача «Познер», где Владимир Владимирович интервьюирует людей из самых разных сфер деятельности: от музыки до политики.
Какую из этих передач вы любили смотреть раньше? А может, продолжаете это делать до сих пор?
Фото на превью malysheva.live / instagram, East News