14 российских телеведущих, которых вы вряд ли видели молодыми

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На российском телевидении есть ведущие, чья профессиональная деятельность длится уже более 20 лет. Вспомнить, как они выглядели во времена своей юности, порой бывает сложно. А есть и те, кто пришел в профессию только в зрелом возрасте. Было бы занимательно посмотреть на них в те годы, когда они еще не мелькали на голубых экранах, правда?

AdMe.ru покопался в архивных фотографиях, пересмотрел первые эфиры и фильмы с участим известных российских ведущих, чтобы увидеть, какими же они были в молодости.

Юлия Высоцкая

После окончания учебы на актерском факультете Юлия Высоцкая начала работать в театре. Затем последовали роли в кино. Ее первое появление на большом экране состоялось в фильме Николая Князева «Пойти и не вернуться» (1992).

С 2003 года на НТВ выходит программа «Едим дома!», где Юлия выступает в роли ведущей. Также актриса активно ведет свой YouTube-канал, где выпускает шоу «#сладкоесоленое» и «Мне это нравится!».

Александр Васильев

Александр Васильев родился в театральной семье. Мать была актрисой, а отец создавал декорации и костюмы. Будущий модельер в молодости во многом вдохновлялся профессией отца. В итоге он прошел путь от закулисного работника в Московском театре на Малой Бронной до создателя собственных коллекций одежды.

Его первым проектом на телевидении стала передача «Дуновение века» на канале «Культура». С 2009 года Васильев является бессменным ведущим программы «Модный приговор» на Первом канале.

Александр Гордон

Александр Гордон известен российскому зрителю как автор и ведущий программ «Закрытый показ», «Гордон Кихот», «Гордон», «Гражданин Гордон» и др. Его первой работой на телевидении стал публицистический проект «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Сейчас журналиста можно увидеть в передаче «Мужское / Женское» на Первом канале.

Лариса Вербицкая

Лариса Вербицкая начинала свою карьеру диктором на молдавском телевидении. Позднее она перешла на Центральное телевидение СССР. В период с 1987 по 2014 год была ведущей передачи «Доброе утро» на Первом канале.

В 2018 году совместно с Анной Фроловцевой вела познавательную программу «Дневник активной жизни» на «Домашнем».

Дмитрий Губерниев

Первым эфиром для Дмитрия Губерниева стал новостной выпуск на канале «ТВ Центр», который состоялся в 1997 году. Тренерское образование и звание мастера спорта по академической гребле проложили ему путь в спортивную журналистику.

На сегодняшний день Дмитрий работает на канале «Матч ТВ». Также является главным редактором Объединенной дирекции спортивных телеканалов ВГТРК.

Дмитрий Киселев

За всю свою продолжительную карьеру журналиста Дмитрий Киселев успел поработать на норвежском, японском, немецком, польском, украинском и российском телевидении. Начинал он свой путь в качестве рядового корреспондента, как и многие другие.

Сейчас Киселев ведет программу «Вести недели» на канале «Россия», а также является генеральным директором информационного агентства «Россия сегодня» и заместителем гендиректора ВГТРК.

Татьяна Лазарева

Впервые на телевидении Татьяна Лазарева появилась в качестве участницы команды КВН НГУ «Девушки из джаза». Дважды становилась чемпионом Высшей лиги. В 1996 году стала ведущей программы «О.С.П.-студия».

Среди самых заметных ее работ можно выделить такие передачи, как «Хорошие шутки», «Это мой ребенок!», «Моя семья против всех». С 2018 года ведет на своем YouTube-канале шоу «Проект осознанных родителей».

Михаил Шац

Как и у многих комиков, телевизионный путь Михаила Шаца начался с КВН. Позднее вместе с Татьяной Лазаревой он был задействован в работе над юмористическим шоу «О.С.П.-студия». За свою продолжительную карьеру успел поучаствовать в создании более десятка программ.

В 2019 году Михаил стал ведущим новой развлекательной передачи на СТС «Дело было вечером».

Юрий Вяземский

Первым проектом Юрия Вяземского на телевидении стала юношеская познавательная передача «Образ». Позднее, в 1992 году, на экраны страны пришла телеолимпиада для старшеклассников «Умницы и умники», которая успешно выпускается и по сей день. Суммарно на счету этой программы 5 наград «ТЭФИ».

Помимо основной деятельности Вяземский также пишет книги и преподает на факультете международной журналистики в МГИМО.

Эвелина Хромченко

Уже в начале своей карьеры журналиста Эвелина Хромченко большое внимание уделяла тенденциям в сфере дизайна одежды. Она была фешен-обозревателем и писала статьи о стиле для глянцевых журналов.

С 2007 года является одной из ведущих передачи «Модный приговор» на Первом канале. Помимо этого, Хромченко также проводит мастер-классы и преподает на факультете журналистики МГУ.

Алексей Лысенков

Пожалуй, наибольшую популярность среди российских телезрителей Алексей Лысенков получил благодаря роли ведущего передачи «Сам себе режиссер», которая выходит в эфир с 1992 года. За свою карьеру принимал участие в создании более 30 программ на телевидении. По образованию Лысенков актер, его фильмография насчитывает около 15 картин.

В 2019 году стал ведущим цикла передач «Живая жизнь. Тайная жизнь домашних животных с Алексеем Лысенковым» на Первом канале.

Михаил Кожухов

В начале своей карьеры Михаил Кожухов работал собственным военным корреспондентом «Комсомольской правды» в Афганистане. Позднее устроился в телекомпанию «ВИD», после чего не раз становился автором и ведущим программ о путешествиях. За свою деятельность в 2004 году был награжден премией «ТЭФИ» как лучший телеведущий.

Также Кожухов снимает документальные фильмы, пишет книги, работает на радио. В 2013 году основал туристическую компанию «Клуб путешествий».

Елена Малышева

Елена Малышева впервые появилась на телеэкранах в программе «Рецепт» на канале «Кузбасс». Затем принимала участие еще в нескольких передачах, посвященных медицине. В 1997 году была приглашена на роль руководителя проекта «Здоровье» на ОРТ.

С 2010 года и по сей день Малышева является ведущей передачи «Жить здорово!» на Первом канале.

Владимир Познер

Советские зрители помнят Владимира Познера по телемостам, которые проводились в 80-х годах между СССР и США. За время своей карьеры прославленный журналист стал автором и ведущим многих телевизионных программ в разных странах.

С 2008 года на Первом канале выходит передача «Познер», где Владимир Владимирович интервьюирует людей из самых разных сфер деятельности: от музыки до политики.

Какую из этих передач вы любили смотреть раньше? А может, продолжаете это делать до сих пор?

Фото на превью malysheva.live / instagram, East News

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