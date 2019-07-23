14 российских телеведущих, которых вы вряд ли видели молодыми

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На российском телевидении есть ведущие, чья профессиональная деятельность длится уже более 20 лет. Вспомнить, как они выглядели во времена своей юности, порой бывает сложно. А есть и те, кто пришел в профессию только в зрелом возрасте. Было бы занимательно посмотреть на них в те годы, когда они еще не мелькали на голубых экранах, правда?

AdMe.ru покопался в архивных фотографиях, пересмотрел первые эфиры и фильмы с участим известных российских ведущих, чтобы увидеть, какими же они были в молодости.

Юлия Высоцкая

После окончания учебы на актерском факультете Юлия Высоцкая начала работать в театре. Затем последовали роли в кино. Ее первое появление на большом экране состоялось в фильме Николая Князева « Пойти и не вернуться » (1992). С 2003 года на НТВ выходит программа « Едим дома !», где Юлия выступает в роли ведущей. Также актриса активно ведет свой YouTube-канал, где выпускает шоу «#сладкоесоленое» и «Мне это нравится!».

Александр Васильев

Александр Васильев родился в театральной семье. Мать была актрисой, а отец создавал декорации и костюмы. Будущий модельер в молодости во многом вдохновлялся профессией отца. В итоге он прошел путь от закулисного работника в Московском театре на Малой Бронной до создателя собственных коллекций одежды. Его первым проектом на телевидении стала передача «Дуновение века» на канале « Культура ». С 2009 года Васильев является бессменным ведущим программы « Модный приговор » на Первом канале.

Александр Гордон

Александр Гордон известен российскому зрителю как автор и ведущий программ « Закрытый показ », « Гордон Кихот », «Гордон», « Гражданин Гордон » и др. Его первой работой на телевидении стал публицистический проект «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Сейчас журналиста можно увидеть в передаче «Мужское / Женское» на Первом канале.

Лариса Вербицкая

Лариса Вербицкая начинала свою карьеру диктором на молдавском телевидении. Позднее она перешла на Центральное телевидение СССР. В период с 1987 по 2014 год была ведущей передачи « Доброе утро » на Первом канале. В 2018 году совместно с Анной Фроловцевой вела познавательную программу «Дневник активной жизни» на « Домашнем» .

Дмитрий Губерниев

Первым эфиром для Дмитрия Губерниева стал новостной выпуск на канале « ТВ Центр », который состоялся в 1997 году. Тренерское образование и звание мастера спорта по академической гребле проложили ему путь в спортивную журналистику. На сегодняшний день Дмитрий работает на канале « Матч ТВ» . Также является главным редактором Объединенной дирекции спортивных телеканалов ВГТРК.

Дмитрий Киселев

За всю свою продолжительную карьеру журналиста Дмитрий Киселев успел поработать на норвежском, японском, немецком, польском, украинском и российском телевидении. Начинал он свой путь в качестве рядового корреспондента, как и многие другие. Сейчас Киселев ведет программу « Вести недели » на канале « Россия», а т акже является генеральным директором информационного агентства «Россия сегодня» и заместителем гендиректора ВГТРК.

Татьяна Лазарева

Впервые на телевидении Татьяна Лазарева появилась в качестве участницы команды КВН НГУ «Девушки из джаза». Дважды становилась чемпионом Высшей лиги. В 1996 году стала ведущей программы « О.С.П.-студия ». Среди самых заметных ее работ можно выделить такие передачи, как «Хорошие шутки», «Это мой ребенок!», «Моя семья против всех». С 2018 года ведет на своем YouTube-канале шоу «Проект осознанных родителей».

Михаил Шац

Как и у многих комиков, телевизионный путь Михаила Шаца начался с КВН . Позднее вместе с Татьяной Лазаревой он был задействован в работе над юмористическим шоу « О.С.П.-студия ». За свою продолжительную карьеру успел поучаствовать в создании более десятка программ. В 2019 году Михаил стал ведущим новой развлекательной передачи на СТС «Дело было вечером».

Юрий Вяземский

Первым проектом Юрия Вяземского на телевидении стала юношеская познавательная передача «Образ». Позднее, в 1992 году, на экраны страны пришла телеолимпиада для старшеклассников «Умницы и умники», которая успешно выпускается и по сей день. Суммарно на счету этой программы 5 наград «ТЭФИ». Помимо основной деятельности Вяземский также пишет книги и преподает на факультете международной журналистики в МГИМО .

Эвелина Хромченко

Уже в начале своей карьеры журналиста Эвелина Хромченко большое внимание уделяла тенденциям в сфере дизайна одежды. Она была фешен-обозревателем и писала статьи о стиле для глянцевых журналов. С 2007 года является одной из ведущих передачи « Модный приговор » на Первом канале. Помимо этого, Хромченко также проводит мастер-классы и преподает на факультете журналистики МГУ .

Алексей Лысенков

Пожалуй, наибольшую популярность среди российских телезрителей Алексей Лысенков получил благодаря роли ведущего передачи « Сам себе режиссер », которая выходит в эфир с 1992 года. За свою карьеру принимал участие в создании более 30 программ на телевидении. По образованию Лысенков актер, его фильмография насчитывает около 15 картин. В 2019 году стал ведущим цикла передач «Живая жизнь. Тайная жизнь домашних животных с Алексеем Лысенковым» на Первом канале.

Михаил Кожухов

В начале своей карьеры Михаил Кожухов работал собственным военным корреспондентом «Комсомольской правды» в Афганистане. Позднее устроился в телекомпанию «ВИD», после чего не раз становился автором и ведущим программ о путешествиях. За свою деятельность в 2004 году был награжден премией «ТЭФИ» как лучший телеведущий. Также Кожухов снимает документальные фильмы, пишет книги, работает на радио. В 2013 году основал туристическую компанию «Клуб путешествий».

Елена Малышева

Елена Малышева впервые появилась на телеэкранах в программе «Рецепт» на канале «Кузбасс». Затем принимала участие еще в нескольких передачах, посвященных медицине. В 1997 году была приглашена на роль руководителя проекта «Здоровье» на ОРТ. С 2010 года и по сей день Малышева является ведущей передачи « Жить здорово !» на Первом канале.

Владимир Познер

Советские зрители помнят Владимира Познера по телемостам, которые проводились в 80-х годах между СССР и США. За время своей карьеры прославленный журналист стал автором и ведущим многих телевизионных программ в разных странах. С 2008 года на Первом канале выходит передача «Познер», где Владимир Владимирович интервьюирует людей из самых разных сфер деятельности: от музыки до политики.