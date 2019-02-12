14 российских актеров и актрис, красоте которых позавидуют даже звезды Голливуда

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Звезды Голливуда считаются эталоном привлекательности и таланта — им завидуют и на них равняются поклонники со всего мира. Однако, если посмотреть непредвзято, и в нашей стране найдется немало перспективных актеров и актрис, внешность которых ничуть не хуже, чем у признанных символов красоты американской киноиндустрии.

Мы в AdMe.ru любим разное кино, в том числе и отечественное. В этот раз мы собрали для вас российских актеров, которых вполне можно спутать с голливудскими знаменитостями.

1. Анна Чиповская

К 30 годам Анна Чиповская успела сняться более чем в 30 картинах, включая несколько частей одной из самых успешных российских комедий «Елки». Анна с детства занималась в модельном агентстве, но, видимо, любовь к кино все-таки перевесила. И не зря — сегодня девушка одна из самых успешных молодых актрис страны.

2. Равшана Куркова

Впервые на экране Равшана появилась в 12 лет, но затем в ее кинокарьере наступил большой перерыв. Она полноценно вернулась в кино, будучи уже взрослой, и оставила ради этого карьеру ведущей ток-шоу. Сейчас на счету девушки около 50 киноролей, она также снимается в клипах и играет в театре.

3. Данила Козловский

Сложно найти более популярного в России молодого актера, чем Данила Козловский. Однако славу он заработал, определенно, с помощью таланта, а не внешности: Козловский лауреат престижных кино- и театральных премий. Конечно, это не мешает ему считаться одним из самых красивых российских актеров современности и иметь множество поклонниц.

4. Юлия Хлынина

Широкую популярность актриса получила всего несколько лет назад — после съемок в фильме «Легенда о Коловрате» и сериале «Звоните ДиКаприо!». Однако карьера Юлии началась еще в 2010 году с ролей второго плана в сериалах. Сейчас на ее счету около 20 разноплановых ролей, и останавливаться на этом она явно не собирается.

5. Алина Ланина

Широкому зрителю Алина Ланина известна по роли Евы в сериале «СашаТаня». Однако, помимо этого, девушка снялась почти в 30 фильмах и сериалах. Популярность молодой актрисы стремительно идет вверх — сейчас за ее инстаграмом следят уже 230 тыс. человек.

6. Мария Ахметзянова

Мария Ахметзянова снимается с 2007 года, но ее известность среди широкой аудитории резко возросла после съемок в сериале «Молодежка». А в прошлом году девушка получила одну из главных ролей в новом сериале «Год культуры», которая наверняка сделает ее еще более востребованной в профессии.

7. Наталья Рудова

Наталья прошла большой путь: она начинала с эпизодических ролей в телевизионных сериалах, а в 2018 году получила премию Fashion People Awards в номинации «Актриса года». За свою карьеру она появилась в нескольких громких проектах, таких как «Универ» и «Молодежка», а также снималась в клипах известных исполнителей.

8. Василий Степанов

Первая же роль принесла актеру всероссийскую известность — он сыграл Максима Каммерера в фильме «Обитаемый остров». Яркий блондин покорил тогда многих девушек красотой и талантом, хотя на момент съемок Степанов еще даже не получил актерского образования. Его фильмография пока не слишком большая — последней громкой работой стали съемки в фильме «Несокрушимый».

9. Александр Петров

Александр Петров оставил экономическую специальность, чтобы стать актером, и не зря — сегодня он известен всей стране. Главные роли в фильме «Гоголь» и сериале «Звоните ДиКаприо!» принесли ему всероссийскую популярность и номинацию на престижную кинонаграду «Золотая маска». Сегодня это один из ведущих российских актеров, а его проекты расписаны на год вперед.

10. Елизавета Боярская

Елизавету Боярскую знают не только благодаря известной фамилии — это одна из самых востребованных и продуктивных актрис российского кино. Елизавета получила множество престижных кинонаград, а в 2018 году ей присвоено звание Заслуженной артистки Российской Федерации. Боярская исполняет главные роли во многих громких кино- и театральных проектах.

11. Кристина Асмус

Карьера Кристины Асмус пошла в гору после того, как ее утвердили на роль Варвары Черноус в сериале «Интерны». За 3 года его существования о Кристине узнал чуть ли не каждый российский зритель. Сегодня актриса уже доказала, что ей под силу и серьезные драматические роли: среди ее последних работ — участие в фильмах «А зори здесь тихие...» и «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее».

12. Илья Глинников

«Интерны» сделали известной не только Асмус, но и ее коллегу по площадке Илью Глинникова. До исполнения главной роли в этом сериале Глинников появился в ситкоме «Универ», а начинал карьеру со съемок в клипах и рекламных роликах. Сейчас актер — завидный жених и мечта многих девушек: он даже стал главным героем одного из сезонов шоу «Холостяк».

13. Таисия Вилкова

Таисия — одна из самых юных, но при этом востребованных актрис российского кино. Девушке всего 22 года, но она уже появляется в наиболее громких российских премьерах: ею исполнены одни из главных ролей в трилогии «Гоголь» и комедии «Елки». А широкую известность Таисии принесло участие в ситкоме «Деффчонки».

14. Ирина Старшенбаум

Свою карьеру Ирина начала с ролей в сериалах, но действительно известной ее сделало полнометражное кино: в 2017 году она исполнила главную роль в фильме «Притяжение». После этого Старшенбаум стала сниматься активнее — сегодня на ее счету участие как минимум в 10 кинолентах, среди которых такие громкие премьеры, как «Т-34» и «Лето».