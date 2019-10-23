14 раз, когда русскоязычные дублеры нехило ошиблись с переводом фраз из фильмов
Просмотр фильмов на языке оригинала полезен не только тем, что таким образом прокачиваются навыки аудирования, но и потому что при дубляже иногда теряется смысл шуток, а также не всегда удается передать игру слов. А еще переводчики ведь тоже люди, и порой они допускают ошибки, если неправильно расслышали то или иное выражение.
Мы в AdMe.ru уже писали о фильмах, реплики из которых на русском языке потеряли смысл. Наши комментаторы дополнили статью искрометными примерами, и мы решили сделать продолжение.
1. Секретные материалы
Оригинал: trustno1 = trust no one (пароль к компьютеру Малдера: «Не верь никому»).
Перевели: «Верю, не верю, единица».
2. Малавита
Оригинал: If it’s «Godunov» for you, it’s «good enough» for me («Если для тебя Годунов, то для меня это достаточно хорошо»).
Перевели: «Если для тебя Годунов, то для меня гудинаф».
3. Твин Пикс
Оригинал: Donut disturb = do not disturb («Не беспокоить»).
Перевели: «Можете беспокоить».
4. Крик
Оригинал:
— Better leave her alone («Лучше оставь ее в покое»).
— Liver alone! («Печень отдельно!»)
Перевели:
«- Оставь в покое ее печень.
— Бедная печень!»
5. Хеллбой
Оригинал: I recall you tried to raise Stalin’s ghost from a necropolis («Хочу тебе напомнить, что ты пыталась вызвать дух Сталина из некрополя»).
Перевели: «Хочу тебе напомнить, что ты пыталась вызвать дух Гитлера из некрополя».
6. Превратности любви
Оригинал:
— You’ve had a bad day («У тебя был плохой день»).
— A killer («Ужасный»).
Перевели:
«- Неудачный день?
— Я убийца».
7. Мстители: Война бесконечности
Оригинал:
— How long will it take to heat it? («Сколько времени нужно, чтобы нагреть его?»)
— A few minutes, maybe more («Несколько минут, может, больше»).
Перевели:
«- И сколько придется чинить?
— Пару минут, не более».
8. Робокоп
Оригинал: You’re fired! («Ты уволен!»)
Перевели: «Ты сгорел!»
9. Симпсоны
Оригинал: Look, it’s the Incredible Hulk! («Смотрите, Невероятный Халк!»)
Перевели: «Смотрите, Кинг-Конг!»
10. Новый Человек-паук: Высокое напряжение
Оригинал: I saw you in some magazine with some French supermodel («Я видел тебя в журнале с французской супермоделью»).
Перевели: «Я видел тебя в магазине с французской супермоделью».
11. Няньки
Оригинал: Strike! («Страйк!»)
Перевели: «Бей!»
12. Схватка
Оригинал:
— You got something else on the side? («У тебя есть кто-то на стороне?»)
— Nothing regular («Ничего постоянного»).
— She got something else on the side? («У нее есть кто-то на стороне?»)
— No («Нет»).
Перевели:
«- У тебя другие заработки есть?
— Постоянных нет.
— Значит, какие-то все же есть?
— Нет».
13. Сабрина — маленькая ведьма
Оригинал: You’re welcome! («Пожалуйста!»)
Перевели: «Добро пожаловать!»
14. Солнечные каникулы
Оригинал: I don’t know if you noticed but Griffen isn’t so nerdy anymore («Не знаю, заметила ли ты, но Гриффен уже не такой ботаник»).
Перевели: «Ты, наверное, не заметила, но Гриффен уже не малютка».
Бонус
Какие еще ошибки перевода вы замечали при просмотре фильмов?
Фото на превью Thor: Ragnarok / Marvel Studios