14 раз, когда русскоязычные дублеры нехило ошиблись с переводом фраз из фильмов

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Просмотр фильмов на языке оригинала полезен не только тем, что таким образом прокачиваются навыки аудирования, но и потому что при дубляже иногда теряется смысл шуток, а также не всегда удается передать игру слов. А еще переводчики ведь тоже люди, и порой они допускают ошибки, если неправильно расслышали то или иное выражение.

Мы в AdMe.ru уже писали о фильмах, реплики из которых на русском языке потеряли смысл. Наши комментаторы дополнили статью искрометными примерами, и мы решили сделать продолжение.

1. Секретные материалы

Оригинал: trustno1 = trust no one (пароль к компьютеру Малдера: «Не верь никому»). Перевели: «Верю, не верю, единица».

2. Малавита

Оригинал: If it’s «Godunov» for you, it’s «good enough» for me («Если для тебя Годунов, то для меня это достаточно хорошо»). Перевели: «Если для тебя Годунов, то для меня гудинаф».

3. Твин Пикс

Оригинал: Donut disturb = do not disturb («Не беспокоить»). Перевели: «Можете беспокоить».

4. Крик

Оригинал: — Better leave her alone («Лучше оставь ее в покое»). — Liver alone! («Печень отдельно!») Перевели: «- Оставь в покое ее печень. — Бедная печень!»

5. Хеллбой

Оригинал: I recall you tried to raise Stalin’s ghost from a necropolis («Хочу тебе напомнить, что ты пыталась вызвать дух Сталина из некрополя»). Перевели: «Хочу тебе напомнить, что ты пыталась вызвать дух Гитлера из некрополя».

6. Превратности любви

Оригинал: — You’ve had a bad day («У тебя был плохой день»). — A killer («Ужасный»). Перевели: «- Неудачный день? — Я убийца».

7. Мстители: Война бесконечности

Оригинал: — How long will it take to heat it? («Сколько времени нужно, чтобы нагреть его?»)

— A few minutes, maybe more («Несколько минут, может, больше»). Перевели: «- И сколько придется чинить? — Пару минут, не более».

8. Робокоп

Оригинал: You’re fired! («Ты уволен!») Перевели: «Ты сгорел!»

9. Симпсоны

Оригинал: Look, it’s the Incredible Hulk! («Смотрите, Невероятный Халк!») Перевели: «Смотрите, Кинг-Конг!»

10. Новый Человек-паук: Высокое напряжение

Оригинал: I saw you in some magazine with some French supermodel («Я видел тебя в журнале с французской супермоделью»). Перевели: «Я видел тебя в магазине с французской супермоделью».

11. Няньки

Оригинал: Strike! («Страйк!») Перевели: «Бей!»

12. Схватка

Оригинал: — You got something else on the side? («У тебя есть кто-то на стороне?») — Nothing regular («Ничего постоянного»). — She got something else on the side? («У нее есть кто-то на стороне?») — No («Нет»). Перевели: «- У тебя другие заработки есть? — Постоянных нет. — Значит, какие-то все же есть? — Нет».

13. Сабрина — маленькая ведьма

Оригинал: You’re welcome! («Пожалуйста!») Перевели: «Добро пожаловать!»

14. Солнечные каникулы

Оригинал: I don’t know if you noticed but Griffen isn’t so nerdy anymore («Не знаю, заметила ли ты, но Гриффен уже не такой ботаник»). Перевели: «Ты, наверное, не заметила, но Гриффен уже не малютка».

Бонус

Какие еще ошибки перевода вы замечали при просмотре фильмов?