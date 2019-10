14 раз, когда русскоязычные дублеры нехило ошиблись с переводом фраз из фильмов

1. Секретные материалы

Оригинал: trustno1 = trust no one (пароль к компьютеру Малдера: «Не верь никому»).

2. Малавита

Оригинал: If it’s «Godunov» for you, it’s «good enough» for me («Если для тебя Годунов, то для меня это достаточно хорошо»).

3. Твин Пикс

Оригинал: Donut disturb = do not disturb («Не беспокоить»).

4. Крик

— Better leave her alone («Лучше оставь ее в покое»).

5. Хеллбой

Оригинал: I recall you tried to raise Stalin’s ghost from a necropolis («Хочу тебе напомнить, что ты пыталась вызвать дух Сталина из некрополя»).

6. Превратности любви

7. Мстители: Война бесконечности

— How long will it take to heat it? («Сколько времени нужно, чтобы нагреть его?») — A few minutes, maybe more («Несколько минут, может, больше»).

8. Робокоп

9. Симпсоны

Оригинал: Look, it’s the Incredible Hulk! («Смотрите, Невероятный Халк!»)

10. Новый Человек-паук: Высокое напряжение

Оригинал: I saw you in some magazine with some French supermodel («Я видел тебя в журнале с французской супермоделью»).

11. Няньки

12. Схватка

Оригинал:

— You got something else on the side? («У тебя есть кто-то на стороне?»)

— Nothing regular («Ничего постоянного»).

— She got something else on the side? («У нее есть кто-то на стороне?»)

— No («Нет»).

Перевели:

«- У тебя другие заработки есть?

— Постоянных нет.

— Значит, какие-то все же есть?

— Нет».