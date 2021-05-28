14 признаков, по которым с первых кадров станет ясно, что перед вами крутой актер

Различить гениальную актерскую игру, хорошую и просто посредственную иногда бывает непросто. На мнение зрителей влияют их личные предпочтения, высказывания критиков и награды киноакадемий. Зачастую картинка в фильме настолько яркая, что затмевает любые действия артистов. У каждого известного актера в биографии встечались провалы и неудачи. Но есть несколько признаков, которые могут помочь отличить действительно выдающегося профессионала. Ими в том числе пользуются и кинокритики.

Мы в AdMe.ru тщательно изучили методы критиков и обозревателей кино и выяснили несколько критериев, которые помогают им оценить уровень актерского мастерства, характеристики хорошего актера или актрисы.

Не боятся выбирать мрачных и неоднозначных персонажей

Все обаяние положительных персонажей на экране оттеняют именно хорошо сыгранные злодеи. Если антагонист в картине — плоская и картонная личность, то и достойного конфликта не получится. В умении создавать неоднозначных отрицательных героев, которые вызывают не только гнев, но и сочувствие, а возможно, и симпатию зрителей, тоже проявляется актерский талант. Хоакину Фениксу в «Джокере» удалось создать сложного и неодназначного персонажа без ярких сцен сражений. Еще один пример: хотя фильм «Аферистка» не снискал восторженных отзывов, игра Розамунд Пайк, которая воплотила на экране мрачноватый образ, вызывает восхищение.

Легко трансформируются для роли

Благодаря современной компьютерной графике и мастерству гримеров любой актер может кардинальным образом изменить свой внешний вид. Правда, исключительно в кино. На театральных подмостках такие приемы использовать невозможно. Здесь образ приходится творить с помощью мимики и телодвижений, что требует от актеров настоящего мастерства. Действительно хорошие артисты используют подобную технику и на съемочной площадке. Потому что никакой грим или спецэффекты не могут придать настоящей глубины персонажу. В начале карьеры Шарлиз Терон пытались ограничить рамками определенных персонажей. Но она быстро сумела доказать, что ей по плечу любые преображения. И она может продемонстрировать на экране самых разных героев. Ее, без сомнения, можно назвать отличной актрисой.

Не боятся играть реальных персонажей

Сыграть исторического персонажа, тем более из недавнего прошлого — это настоящий вызов для актера. Необходимо примерить на себя реально существовавшую личность, которая хорошо известна многим. Подобную отвагу ценят и уважают критики. Именно роли в байопиках часто приносят актерам громкие награды и признание профессионалов. Некоторые попытки заканчиваются неудачей. Игра Марго Робби в фильме «Тоня против всех», где актриса выступила в роли известной фигуристки, вызвала просто шквал положительной критики. Робби доказала, что она отличная актриса. Для сравнения, хотя фильм «Опасная роль Джин Сиберг» вызвал смешанные отзывы, причиной была не игра Кристен Стюарт. Она демонстрирует яркость и силу, просто в некоторых сценах ей не хватило пространства.

Отваживаются изображать физические трудности

К сложным ролям можно также отнести и персонажей с физическими или психологическими особенностями. Донести эту проблему тонко, тактично, не переигрывая и не оскорбляя, — не самая простая задача. Тем более что людям, которые обладают отличным слухом или зрением, сложно передать все нюансы жизни человека, лишенного их. Непросто показать на экране и героев со специфическим мышлением. Артистов, которые могут отобразить все это, можно отнести к талантливым. Риз Ахмед сумел чутко донести страдания юного барабанщика, который неожиданно узнает, что теряет слух. Эта роль в «Звуке металла» принесла ему номинацию на «Оскар».

Знают, как показать борьбу с пагубными привычками

И критики, и зрители внимательно оценивают развитие героя на протяжении всего фильма. Если к концу произведения персонаж совершенно не изменился — сопереживать ему сложно. Поэтому особенной любовью пользуются актеры, которые могут показать на экране все сложности преодоления пагубных привычек. Показать этот процесс естественно и без надрыва достаточно сложно. В фильме «Еще по одной» Мадс Миккельсен потрясающе убедительно показал долгий и непростой путь, который приходится пройти человеку, чтобы избавиться от вредной зависимости. Четко видно, как его герой меняется от первого кадра к последнему. Картину номинировали на пермию «Оскар» за лучшую мужскую роль.

Готовы идти на жертвы ради роли

Способность актера сесть на диету или набрать лишние килограммы для роли не обязательно свидетельствует о том, что он обладает выдающимся талантом и сыграет великолепно. Но такие жертвы обычно вызывают искреннее восхищение как у профессионалов, так и у публики. А заодно привлекают дополнительное внимание к фильму. Джаред Лето не приемлет полумер, когда дело доходит до воплощения персонажа. Он легко меняет свою внешность, набирает килограммы или сбрасывает вес. Так, для фильма «Дьявол в деталях» актер увеличил массу своего тела примерно на 10 кг.

Способны выучить что-то новое

Талант и работоспособность актера демонстрируют и его готовность изучать новые языки, и осваивать сложные навыки для подготовки к роли. Если требуется сыграть спортсмена, лингвиста или любого другого профессионала, то тщательные тренировки и изучение этой области добавят большей глубины персонажу. Ченнинг Тейтум для роли в фильме «Да здравствует Цезарь!» обучался чечетке. Хотя актер хорошо танцует, этим навыком он не обладал. Курс обычно занимает порядка 10 лет, но Ченнингу пришлось выучить специальные движения всего за 3 месяца.

Обнажают душу в кадре

По-настоящему талантливого артиста отличает способность обнажать душу на экране. Для этого требуется недюжинная отвага. Ведь надо переступить через себя и продемонстрировать остальному миру свои слабости, показать, что ты живой и болезненно реагируешь на происходящие события. А нас с детства учат не воспринимать все близко к сердцу и сдерживать эмоции. Том Круз — отличный актер, но иногда кажется, что он не готов углубляться в суть персонажа и выворачивать себя наизнанку для зрителей. Его виртуозная актерская игра увлекает, но до мурашек пробирает не всегда. Дэниел Крэйг тоже известен разными ролями. Один из последних успешных проектов актера — лента «Достать ножи». Но, пожалуй, лучше он сыграл в фильме «007: Координаты „Скайфолл“».

Не боятся экспериментировать с собственной внешностью

Большинсто из нас считает актеров неким эталонам красоты и стиля. А выдающиеся внешние данные — обязательным качеством, необходимым для этой профессии. Поэтому готовность жертвовать красотой и представать на экране в не слишком презентабельном виде подкупают. А многие представители этой профессии на собственном опыте доказывают, что идеальная фигура и лицо — это совсем не обязательные вещи для талантливого актера. В фильме «Элегия Хиллбилли» над внешностью Эми Адамс серьезно потрудились гримеры. Ей увеличили нос, сделали лицо более опухшим и добавили искуственные морщины. В ленте «Земля кочевников» Фрэнсис Макдорманд удалось показать правдивый образ бродяги — естественный и лишенный всякого искуственного лоска. Рваная стрижка, небрежный внешний вид и потрясающая искренность, с которой она играет, придают происходящему на экране почти документальную достоверность.

Тщательно прорабатывают персонажа

Современная технология захвата изображения порой даже не предполагает того, что человек появится на экране. Казалось бы, отыгрывание таких героев не требует от актеров особых усилий — мастера спецэффектов потом добавят все, что требуется. Но создание специфической мимики, характерных движений, работа голосом придают персонажам глубину и реалистичность. Энди Серкис совершил настоящий переворот в технике захвата движений. Он тщательно прорабатывал мимику, голос и характерные движения будущих компьютерных персонажей. Для подготовки к роли Цезаря (главного героя трилогии «Планета обезъян») ему пришлось провести много времени, передвигаясь на четвереньках, карабкаясь и лазая. Серкис старался выразить эмоции Цезаря одними лишь глазами. На первой репетиции с другими актерами, задействованными в фильме, он предложил импровизировать и первые 20 минут прошли в полном молчании. Все взаимодействие героев показывалось с помощью мимики и движений.

Показывают, а не говорят

Хорошо прописанные диалоги играют в кинолентах огромную роль. Но в идеале актер должен отыгрывать сцены так, чтобы зрителю было понятно происходящее на экране и при выключенном звуке. Здесь важно все: и мимика, и телодвижения. Зачастую игра актера зависит и от видения команды режиссеров. И если им требуется безликий и лишенный эмоций персонаж — именно это мы и увидим на экране. В этом случае винить артиста не за что. В копилке Милы Кунис есть отличные роли, но, видимо, режиссеры Вачовски добивались от главной героини отстраненности в фильме «Восхождение Юпитер». Потому что из-за каменного выражения лица Кунис и других актеров понять, что конкретно происходит и почему персонаж Милы делает тот или иной выбор, совершенно невозможно. А вот игра Скарлетт Йоханссон в «Брачной истории» достойна всяческих похвал: чувства ее персонажа сильны и понятны любому зрителю. Хотя некоторые упрекали актрису в отсутствии эмоциональности в других ее ролях.

Используют интонации, а не силу голоса

Громче не значит лучше. Если для передачи эмоций актеру приходится кричать во весь голос — это порой показывает то, что другими средствами он передать чувства и мысли не в состоянии. Иногда можно показать эмоциональный пик с помощью крика, но злоупотреблять таким приемом не стоит. Интонации отлично передают все нюансы в кадре. Тони Коллетт удалось убедительно передать мрачную и гнетущую атмосферу в фильме «Реинкарнация». Критики даже отмечают, что это, наверное, лучшая работа в копилке актрисы. А вот отличный артист Эдди Редмэйн безнадежно переигрывал в ленте «Восхождение Юпитер». Он то шептал, то переходил на дикий крик. Подача персонажа получилась не совсем оправданной.

Знают, как использовать воображение

Актер должен не только отыгрывать свою роль, но и поддерживать других партнеров на сцене. Без этого картинка просто развалится, а перипетии сюжета не вызовут никакого отклика у зрителей. В век современных технологий, когда артист может находиться на съемочной площадке в полном одиночестве среди зеленых стен, это требует большого воображения. Ведь показать реакцию на слова или действия виртуального партнера — задача непростая. Порой в подобных обстаятельствах грани актерского таланта раскрываются только ярче. Съемки кинотрилогии «Хоббит» стали настоящим испытанием для Иэна Маккеллена, который исполнял роль Гэндальфа. Многие сцены снимались на зеленом экране, а других персонажей заменяли картонные муляжи. Чтобы изображать естественное общение с 13 воображаемыми героями, Маккеллену приходилось использовать все актерские способности.

Умеют выбирать подходящие роли

Хороший актер — это еще и талантливый менеджер, который умеет правильно строить свою карьеру. Выбирать подходящие роли, отказываться от более выгодных предложений в пользу перспективных. Правильно оценивать свои силы и иногда выходить за пределы комфортных и привычных образов. Некоторые сначала старательно выбирают жанры и сюжеты, которые пользуются любовью и уважением критиков, а лишь затем позволяют себе сниматься в массовом кино. Ведь осудить игру человека, которого неизменно хвалят профессионалы, значительно сложнее. Мы привыкли доверять экспертному мнению. Мерил Стрип замечательно умеет выбирать интересные роли. И в результате обладает 3 «Оскарами» и 21 номинацией на эту премию.