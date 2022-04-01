14 примеров того, как режиссеры оставили зрителям подсказки, но поняли их только избранные

Если к созданию фильма подошли профессионально и с любовью, то каждый его просмотр может открывать зрителям что-то новое. Пасхалки, намеки, метафоры и другие приемы как раз для того и используются, чтобы мы даже спустя годы после премьеры продолжали обсуждать произведение.

Вот и мы в AdMe.ru, в очередной раз пересмотрев знаковые картины, заметили, что режиссеры часто дают наводку на дальнейшее развитие сюжета. Правда, таким образом, что с первого раза все равно никто ничего не понимает.

Черная вдова (2021)

Обычно сольные фильмы от Marvel знакомят нас с какими-нибудь персонажами и событиями, имеющими значение в следующих лентах компании. Но Наташа Романофф пожертвовала собой в последней картине, и дополнительно раскрывать характер этого персонажа кажется странным. А вот познакомить нас с Еленой в исполнении Флоренс Пью — вполне логично. Вероятно, картина стала спойлером следующего фильма: Елена заменит свою сестру во вселенной Мстителей.

Прошлой ночью в Сохо (2021)

Первые сцены в кино нередко задают тон всему повествованию. Танец Элоизы в самом начале картины полностью раскрывает нам ее увлечения и характер, в чем и заключается основной нарратив. Помимо того что она любит культуру 60-х годов, можно понять, что ей свойственно копировать своих кумиров. На протяжении всего фильма она будет то вселяться в тело Сэнди во снах, то копировать ее образ наяву.

Также стоит обратить внимание на правила хозяйки при сдаче жилья. Она предупреждает, что в доме пахнет чесноком и девушке нельзя приводить мужчин после 20:00. Чеснок — это маскировка запаха того, что находится в стенах, а 20:00 — время первого свидания Сэнди и Джека, когда она доверилась ему. Видимо, это воспоминание сохранилось даже спустя долгие годы и она попыталась уберечь Элоизу от повторения ее ошибок. Ближе к концу девушка нарушает этот запрет, приводит домой Джона, и начинается самая страшная часть фильма.

Шоу Трумана (1998)

Еще в начале фильма, когда Труман начинает понимать, что за ним следят, он обращает внимание на девушку в шляпе и она улыбается ему. Позже выясняется, что большая часть прибыли от шоу — скрытая реклама. После этих слов мы снова видим эту девушку в той же шляпе, и она явно неподвижно позирует для какого-то рекламного ролика или обложки модного журнала.

Тайна Коко (2017)

В начале мультфильма Мигель сказал своему псу Данте, что ему нужно разыскать своего прапрадедушку. Пес сразу отвел его к Гектору, что, как окажется позже, было не просто так. Кроме того, это говорит о том, кто такой Данте на самом деле.

Дюна (2021)

В начале фильма Пол рассказывает Дункану, что во сне видел жука рядом с его телом. Позже Дункан тоже видит жука, и в следующей сцене ему как раз предстоит решающая схватка. Сны Пола предсказали многое (хотя в чем-то и ошиблись), но у жука есть и другой смысл, если вы читали книгу. Скорее всего, мы еще обнаружим связь Дункана и этого насекомого в следующих частях «Дюны».

Энканто (2021)

Энканто — первый мультфильм студии Disney, в котором главная героиня носит очки. Это может показаться киноляпом, потому что ее мать лечит людей, но свою дочь почему-то не вылечила. В семье магов Мирабель единственная не получила магической силы, но зато получила странные очки. Похоже, это намек на то, что какая-то особенность у нее все же есть. Скорее всего, это то, как она смотрит на мир: через оптику эмпатии и доброты. Лишь она смогла сплотить поссорившихся друг с другом членов семьи. Ее сила не сверхъестественная, как у родственников, но не менее полезная. Впрочем, за пределами экрана такая сила и является магией, ведь магии в привычном смысле слова мы лишены.

Люди Икс: Первый класс (2011)

Когда мы впервые видим повзрослевшего Магнето в начале фильма, он использует телекинез, чтобы швырнуть монетку в портрет Шоу, и та втыкается ему прямо в лоб. Это отсылает к сцене решающего противостояния героев.

Ход королевы (2020)

Один из пользователей сети заметил в сериале отсылку к картине Алана Гилберта «Все это тщеславие». Зеркало и отражение в нем приемной матери Бет уж очень напоминает череп. Помимо оммажа, этот кадр еще и является намеком на то, что с ней может что-то случиться.

Коралина в Стране кошмаров (2009)

Когда главная героиня впервые посещает другой мир, за окном раздается раскат грома, а молния получается уж очень похожа на какую-то руку скелета. Позже мы узнаем, кому она принадлежит.

Зависнуть в Палм-Спрингс (2020)

Мать жениха на свадьбе сказала герою, что «видела больше свадеб, чем он может себе представить». Скорее всего, это отсылка к тому, что она тоже попала во временную петлю. В конце она даже прощается с героем, понимая, что скоро он может выйти из цикла. Зато сама она возвращаться к привычной жизни не собирается: она уже не молодая, но ей подвернулся шанс бесконечно праздновать свадьбу в кругу близких людей.

Убийство священного оленя (2017)

В фильме начинают происходить сверхъестественные события, когда Мартин понимает, что Стивен не заменит ему отца, то есть не собирается искупить вину. Первая же сцена после этого показывает сына Стивена, над кроватью которого висит картина с изображением оленя. Это может быть не только знаком того, что он первый в списке Мартина, но и отсылать к концовке ленты.

Игра престолов (2011–2019)

Что произойдет с домами Старков и Баратеонов, было ясно еще в 1-й серии «Игры престолов», когда разведчики обнаружили туши оленя и волка. Они подрались, и оба не выжили. Дело в том, что эти звери — символы этих домов. Дом Баратеонов имеет герб с оленем, Роберт даже ходит в короне, похожей на оленьи рога. А то, что волки — символ дома Старков, впервые упоминается именно в этой сцене. Из-за стравливания и предательств эти дома практически взаимно уничтожатся, а для всех членов семей это будет иметь судьбоносные последствия.

В 1-й серии есть еще одна сцена, которая раскрыла всю подноготную Дейенерис. В ней она спокойно заходит в ванну, из которой идет густой пар, хотя даже служанка предостерегала ее: «Вода слишком горячая, миледи!» Позже мы поймем, почему ей не страшны высокие температуры.