14 переводов названий фильмов, которые так же далеки от оригинала, как Южный полюс от Северного

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Перевод (особенно фильмов и книг), как известно, вещь субъективная и весьма неоднозначная, ведь многое здесь зависит не только от знания грамматики, но и от того, насколько хорошо переводчику знакомы устоявшиеся и сленговые выражения. Кроме того, бывает так, что в правильном переводе на русский язык фраза становится непонятной, например если речь идет о вещах, известных жителям только одной страны. Но с названиями фильмов случаются казусы, и зачастую в русской адаптации заглавие не имеет ничего общего с оригиналом, а порой и прямо ему противоречит.

AdMe.ru уже писал о подобных «происшествиях» с переводом названий и решил продолжить знакомить вас с самыми интересными случаями.

Если бы в мире существовала премия за самые странные названия фильмов, то картина «Мужчины, которые смотрят на коз» (англ. The Men Who Stare at Goats) определенно бы ее получила, после чего премия бы и закрылась за ненадобностью. Русская адаптация названия заставила кинопрокатчиков попотеть: говорят, что они даже по ночам донимали самого Джорджа Клуни, сыгравшего одну из главных ролей в фильме, в попытках понять, под каким «именем» выпустить фильм в России. Остановились на «Безумном спецназе» — пусть это название далеко от оригинала, зато события в фильме отражает идеально.

Несмотря на то что русское название мультфильма «За изгородью» (англ. Over the Hedge) неплохо ему подходит, выбор, скорее всего, был определен тем, что появившийся за 2 года до выхода «Лесной братвы» анимационный фильм «Подводная братва» (который, кстати, в оргинале называется «Акулья история»), имел большой успех у публики.

Тот самый случай, когда в попытке сделать название более понятным российскому зрителю прокатчики перестарались и выдали нечто невообразимое — «Starперцы». Очевидно, что здесь, как и в «Последнем Вегасе» (англ. Last Vegas), присутствует игра слов: star («звезда»), которое символизирует звездных актеров, занятых в фильме, и намекает на их возраст благодаря созвучию с русским словом «старый», и полузабытое сленговое слово «перец», означающее нечто вроде «классный парень». Но, как говорится, хотели как лучше, а получилось как всегда.

Несмотря на то что фраза «Голодный кролик атакует» является одной из ключевых в фильме, она мало что говорит несведущему зрителю о содержании картины. Скорее всего, оригинал не пришелся по вкусу прокатчикам из-за ассоциации «В поисках справедливости» (англ. Seeking Justice) с популярными в нашей стране фильмами со Стивеном Сигалом, например боевиком «Во имя справедливости». Так себе сравнение, если честно.

«Золушка-мужчина» (англ. Cinderella Man) — прозвище боксера-тяжеловеса Джеймса Брэддока, байопиком о котором и является этот фильм. Скорее всего, такая адаптация была выбрана только ради того, чтобы зрителю было понятно, о чем рассказывает эта картина с Расселом Кроу в главной роли. Впрочем, очевидно, что с названием «Нокдаун» у этого фильма гораздо больше шансов «затащить» в кинотеатры российских мужчин, чем с оригинальным.

Если предыдущие адаптации хотя бы не противоречили оригинальному названию, то тут прокатчики перевернули все с ног на голову, и фильм под названием Fair Game, что в переводе означает «Честная игра», превратился в «Игру без правил». Ну а в Австралии вообще ходят головой вниз, что уж там.

Серьезно? «Храбрые перцем»? Аналогия, конечно, понятна, но какое отношение это имеет к оригинальному названию «Ваше Высочество» (англ. Your Highness) или к тому же «Храброму сердцу», к которому тоже есть очевидная отсылка? С другой стороны, в фильме такое количество пошлости и шуток ниже пояса, что оригинальное название тут точно бы не спасло — о чем и говорят его низкие рейтинги как у нас, так и за рубежом.

Несмотря на то что название, придуманное для российского проката, как нельзя лучше отображает события фильма, оно так же далеко от оригинального, как российский рэп от классической музыки. Хотя, признаем, эту адаптацию можно отнести скорее к удачным примерам, ведь название «Солдаты неудачи» куда более цепляющее, чем «Тропическая гроза» (англ. Tropic Thunder).

Четвертая часть «Доспехов бога» не имеет никакого отношения к трем предыдущим, да и оригинальное название фильма «Кунг-фу йога» (англ. Kung Fu Yoga) довольно далеко от российского. Более того, она значительно уступает им по качеству, о чем красноречиво говорят зрительские рейтинги. Скорее всего, такое название — отчаянная попытка реанимировать то, что уже не дышит.

— Свидетель, опишите машину. — Ну она такая... Четыре колеса, руль, крыша. Примерно такая же логика была и у тех, кто адаптировал название «Враги общества» (англ. Public Enemies), ведь главную роль в фильме играет Джонни Депп, он же «Джонни Д.». Конечно, можно возразить, что в фильме главного героя зовут Джонни Диллинджер, но кто поверит, что это был не хитрый рекламный трюк?

Честно говоря, в фильме происходит тот еще армагеддец, так что название более чем подходящее, в отличие от довольно непримечательного «Конца света» (англ. The World’s End). Впрочем, российский прокат вообще жестоко обходится с фильмами Эдгара Райта. К примеру, фильм Hot Fuzz (в Великобритании это сленговое название полиции) превратился в «Типа крутые легавые», а Attack the Block («Атакуй квартал») — в «Чужие на районе». Не надо так.

Вроде бы и придраться не к чему: в фильме есть небоскреб и есть ограбление. Вот только сам небоскреб никто красть не планировал (да и как они вообще себе это представляют без помощи Дэвида Копперфильда?). Хотя, конечно, в смекалке и умении привлечь зрителя тем, кто трансформировал «Ограбление башни» (англ. Tower Heist) в «Как украсть небоскреб», не откажешь.

Скажите честно, если бы вы решили посмотреть романтическую мелодраму, то на какой фильм вы бы пошли? «Моцарт и Кит» (англ. Mozart and the Whale) или «Без ума от любви»? Вот и прокатчики подумали точно так же и выбрали более подходящее, по их мнению, название. Все было бы просто замечательно, но этот фильм совсем не такой, как может показаться из-за неуместного и даже оскорбительного, в общем-то, заглавия. На самом деле это настоящая, сильная драма о людях, которые, несмотря на свое заболевание, умеют любить и понимать друг друга.

Вы помните фильм «Солдат Джейн»? А имя главной героини? Если забыли, то мы напомним: ее звали Джордан О’Нил. Совсем не похоже, не правда ли? А причина в том, что «Джи Ай Джейн» (англ. G.I. Jane) — это принятое в армии США обозначение для женщин-военных (что-то вроде Джейн Доу — условного имени, которым называют неопознанные женские тела). Но давайте сделаем скидку на ту эпоху, в которую фильм вышел в России: это были трудные времена, они переводили как могли.