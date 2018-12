14 переводов названий фильмов, которые так же далеки от оригинала, как Южный полюс от Северного

Если бы в мире существовала премия за самые странные названия фильмов, то картина «Мужчины, которые смотрят на коз» (англ. The Men Who Stare at Goats) определенно бы ее получила, после чего премия бы и закрылась за ненадобностью. Русская адаптация названия заставила кинопрокатчиков попотеть: говорят, что они даже по ночам донимали самого Джорджа Клуни, сыгравшего одну из главных ролей в фильме, в попытках понять, под каким «именем» выпустить фильм в России. Остановились на «Безумном спецназе» — пусть это название далеко от оригинала, зато события в фильме отражает идеально.