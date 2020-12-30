14 фильмов, где играет всего один человек. Теперь понятно, что такое крутая актерская игра

Все мы привыкли к тому, что в фильме играет большое количество актеров: основные, второстепенные, массовка. Обилие диалогов, людей и динамических сцен, как правило, вызывает восторг. Но каждый фильм уникален по-своему: некоторые из них могут похвастаться множеством ролей, а какие-то, наоборот, способны удивить зрителя игрой всего лишь одного актера.

Мы в AdMe.ru всегда удивляемся, как одному актеру удается показать замысел режиссера и целиком погрузить зрителя в сюжет. Постараемся вспомнить хотя бы малую часть подобных фильмов.

1. 127 часов (2010)

Целеустремленный любитель скал и неизведанных пещер отправляется в свое очередное путешествие в долину каньонов. Одно неосторожное движение, и он оказывается в ловушке. В перерывах между съемками Джеймс Франко читал книги, которые прятал между камнями. Все для того, чтобы отвлечься от клаустрофобии. Режиссер картины планировал, что главную роль сыграет Киллиан Мерфи или даже Шайа Лабаф. Рейтинг IMDb — 7,5

2. В диких условиях (2007)

Молодой человек решает отвергнуть все блага цивилизации и отправиться в одиночное путешествие по стране. Все накопленные деньги он отдает в благотворительный фонд, после чего отправляется в пустынные местности Аляски. Актер Эмиль Хирш, который исполнил главную роль, сбросил 18 кг, чтобы достоверно передать образ отшельника. Все опасные трюки в фильме он исполнял самостоятельно, без дублеров. Рейтинг IMDb — 8,1

3. Бронсон (2008)

История жизни «самого крутого заключенного Британии», которого сыграл Том Харди. В 1974 году Майкл Питерсон совершил ограбление почты и был осужден на 7 лет. Однако пробыл за решеткой целых 34 года. Том Харди встречался с Чарльзом Бронсоном несколько раз, и они стали хорошими друзьями. Чарльз заявил, что считает Харди единственным человеком, который мог бы его сыграть. Настоящему Бронсону не разрешили посмотреть фильм, но он сказал, что если картина понравится его матери, то этого будет достаточно. Рейтинг IMDb — 7,1

4. Гравитация (2013)

Специалист в области медицинского инжиниринга впервые отправляется в космос для проведения научного исследования. В результате непредвиденной ситуации происходит катастрофа. Джеймс Кэмерон назвал «Гравитацию» лучшей космической кинолентой. К слову, почти 80 % фильма составляет компьютерная графика. Даже в легендарном «Аватаре» графика занимает всего 60 %. Рейтинг IMDb — 7,7

5. Марсианин (2015)

Из-за надвигающейся бури команда «Арес-3» вынуждена экстренно покинуть планету. Во время эвакуации инженер и биолог Марк Уотни исчезает, и члены экипажа делают вывод, что тот погиб. Сольные сцены с Мэттом Деймоном снимались в течение 5 недель подряд. Любопытно, что за 4 дня до запланированного выпуска фильма НАСА объявило, что соленая вода, возможно, еще течет по поверхности Марса. Рейтинг IMDb — 8,0

6. Человек с тележкой (2005)

Иммигрант Ахмад проводит каждую ночь в движении, перемещая свою тяжелую тележку по улицам Нью-Йорка. И вот в чем вопрос: способен ли он когда-либо изменить свою судьбу? Известный кинокритик Роджер Эберт заявил: «Фильм был снят на Манхэттене американцем, родившимся в Иране, и американцем, родившимся в Пакистане. Без надуманной мелодрамы и фальши, он облагораживает тяжелый труд, которым его герой зарабатывает себе на хлеб насущный». Рейтинг IMDb — 7,0

7. Машинист (2004)

Станочник Тревор Резник уже год страдает от бессонницы. Из-за этого ему все сложнее отличать безумный сон от не менее жуткой реальности. Каждая сцена фильма просто пропитана небывалым напряжением. Кстати, для съемок картины Кристиан Бейл по собственной инициативе сбросил 28 кг. Позднее актер признался, что даже обычный бег в некоторых сценах ему давался с большим трудом из-за такой сильной потери веса. Рейтинг IMDb — 7,7

8. Телефонная будка (2002)

Как думаете, может ли простой телефонный звонок изменить жизнь человека? Стью Шеферд инстинктивно решает поднять трубку, чтобы ответить, и оказывается втянутым в чудовищную игру. Сцену, когда Стью во всем признается, сняли с первого дубля, а слезы Колина Фаррелла были настоящими. За шикарную игру он получил от присутствующих бурю аплодисментов сразу после съемок сцены. Рейтинг IMDb — 7,0

9. Шоу Трумана (1998)

Труман живет спокойной жизнью в небольшом городке: ездит на работу, встречается с девушкой, отдыхает с друзьями. Неожиданно для себя он начинает понимать, что все вокруг — это декорации, а окружающие люди — профессиональные актеры. Данная картина стала первой серьезной драматической киноработой для Джима Керри. Оригинальный сценарий фильма был куда мрачнее: в нем Труман слетает с катушек, дерется и изменяет жене. Рейтинг IMDb — 8,1

10. Окно во двор (1954)

После травмы ноги фоторепортеру приходится проводить все время в инвалидном кресле, не имея возможности выйти из дома. От скуки он начинает наблюдать за соседями, чьи окна выходят во внутренний двор. На момент создания картины декорации к фильму были самыми большими на студии Paramount Pictures. Но главной звездой съемочной площадки стала Грейс Келли: коллектив с нетерпением ждал только ее приезда. Рейтинг IMDb — 8,4

11. Я — легенда (2007)

Кинокартина снята по одноименному роману о неизвестном вирусе, который превратил большую часть населения планеты в вампиров-зомби. Уилл Смит так полюбил пса, с которым он снимался в сценах, что хотел забрать его к себе после фильма, но дрессировщик не согласился. Чтобы как следует подготовиться к роли, Уилл специально общался с бывшими заключенными, стремясь понять, каково это — находиться в полном одиночестве. Рейтинг IMDb — 7,2

12. Изгой (2000)

Чак Нолан — сотрудник международной службы доставки FedEx. Во время очередной доставки главный герой попадает в авиакатастрофу, но чудом остается жив и оказывается на необитаемом острове. Во время съемок Том Хэнкс подвергся серьезным испытаниям, так как порезал ногу, что в последующем привело к заражению. Врач сказал ему: «Что с тобой? Ты можешь умереть от этого!» Рейтинг IMDb — 7,8

13. С меня хватит! (1993)

Уильяма Фостера преследует череда неудач: начальство отправило его в бессрочный отпуск, суд запретил встречаться дочкой. Окончательно утратив веру в человечество, главный герой намерен мстить. К слову сказать, Майкл Дуглас считает роль в этом фильме своей самой любимой. В одной из сцен Фостер говорит, что гольф — это для стариков, которым нечем заняться. По иронии судьбы Дуглас в реальной жизни является заядлым игроком в гольф. Рейтинг IMDb — 7,6

14. Луна 2112 (2009)

Главный герой Сэм пробыл 3 года на Луне, присматривая за станцией по добыче редкого газа. Контракт подходит к концу, и нужно возвращаться домой. Однако столь длительное пребывание в одиночестве не проходит бесследно для психики. Сценарий был написан специально для Сэма Рокуэлла. К слову, Кевин Спейси прочитал сценарий и согласился озвучить Герти, но лишь когда фильм будет закончен и он убедится, что тот ему понравился. В итоге он записал свои реплики за полдня. Рейтинг IMDb — 7,9