14 популярных актеров и актрис, которые так изменились для роли, что мама с папой не узнают

Костюмы, грим и компьютерная графика порой творят такие чудеса, что даже самых звездных актеров мы ни за что не узнаем, пока не прочтем титры. Можно пару раз посмотреть фильм и только потом понять, что главную роль в нем исполнил Киану Ривз, Венсан Кассель или Стэнли Туччи.

Мы в AdMe.ru сравнили известные роли наших любимых актеров с теми, где их сложно или почти невозможно узнать.

1. Киану Ривз — мальчик-пес («Уроды»)

Это далеко не первая роль голливудского красавчика, но, несомненно, одна из самых необычных. Ривз играет здесь одного из монстриков, живущих во владениях безумного ученого. За эту роль Киану получил $ 1 млн, хотя даже не был указан в титрах.

2. Райан Рейнольдс — Дэдпул («Люди Икс: Начало. Росомаха»)

О роли Дэдпула, которой позже будет посвящен отдельный фильм, Райан Рейнольдс мечтал всегда. Поэтому, когда актер узнал, что в сценарии «Людей Икс» заявлен этот персонаж, он сразу же обратился к создателям фильма с просьбой отдать роль ему.

3. Гай Пирс — старик-предприниматель («Прометей»)

Изначально режиссер хотел пригласить Макса фон Сюдова, которому на тот момент было 83 года. Но в картине планировалась сцена, где герой показан молодым. Поэтому на роль позвали Гая Пирса, хотя позже и убрали тот самый эпизод из сценария.

4. Билли Кристал — волшебник («Принцесса-невеста»)

Чтобы помочь гримерам в создании образа, Билли принес фотографии своей бабушки. Роль получилась такой забавной, что режиссер картины покидал съемочную площадку всякий раз, когда снимали сцены с Билли Кристалом. Уж слишком ему становилось смешно.

5. Дэвид Тьюлис — Арес («Чудо-женщина»)

По словам режиссера фильма Пэтти Дженкинс, кульминационный момент картины она задумывала не таким. Дэвид Тьюлис, которого мы все помним по роли профессора Люпина в серии фильмов о Гарри Поттере, не должен был облачаться в грозную броню. Однако руководство кинокомпании Warner Bros. настояло на том, чтобы сцена была именно такой.

6. Джиллиан Андерсон — манерная актриса-неудачница («Скрюченный домишко»)

Хотя грим актрисы не выглядит таким уж сложным, зрители не сразу узнали свою любимицу Дану из «Секретных материалов». Героиня Андерсон стала одной из самых запоминающихся в картине. И критикам, и зрителям ее перевоплощение показалось убедительным.

7. Роуз Макгоуэн — официантка в костюме кошки («Обезьянья кость»)

Этот фильм не был самым удачным в карьере актрисы, которая у многих всегда будет ассоциироваться с Пейдж из «Зачарованных». Критики писали сплошь негативные рецензии на эту комедию. Тем не менее Роуз смогла вызвать положительные эмоции, ее персонаж принес зрителям визуальное удовольствие.

8. Стэнли Туччи — придворный композитор («Красавица и Чудовище», 2017)

В человеческом облике Стэнли Туччи можно увидеть только в начале и в конце фильма. Большую часть картины его персонаж пребывает в образе клавесина. Кстати, в более ранних киноверсиях знаменитого сюжета этот герой не появлялся.

9. Венсан Кассель — Чудовище («Красавица и Чудовище», 2014)

В этом фильме, как и во всех своих картинах, режиссер Кристоф Ган много внимания уделял визуальному оформлению. Поэтому к созданию маски Чудовища подошли серьезно. Сначала ее кропотливо создавали вручную, а затем накладывали на лицо Касселю с помощью цифровых технологий.

10. Хавьер Бардем — киберпреступник («007: Координаты „Скайфолл“»)

В начале кастинга Хавьер Бардем сказал режиссеру Сэму Мендесу, что хочет изменить внешность своего героя, особенно цвет его волос и глаз. Когда Бардем в гриме появился на съемочной площадке в свой первый день съемок, его никто не узнал. Кстати, светлые волосы на актере — это парик. Также для образа использовалась вставная челюсть.

11. Джина Дэвис — призрак новобрачной («Битлджус»)

Мы помним Джину как маму из ленты «Стюарт Литтл». В фильме «Битлджус», снятом на 11 лет раньше, не сразу можно узнать молодую актрису. К тому же в финале она предстает в гриме, показывающем процесс ускоренного старения, который начался у ее персонажа в ходе спиритического сеанса.

12. Тейлор Свифт — кошка («Кошки»)

Роль популярной исполнительницы в фильме не очень большая, тем не менее ее появление довольно запоминающееся. И конечно же, она здесь поет. Хотя картина провалилась в прокате, Тейлор Свифт призналась, что не жалеет об опыте съемок в «этом странном фильме».

13. Майкл Шин — владелец клуба («Трон: Наследие»)

Майкл Шин является большим поклонником оригинальной версии «Трона». Поэтому, когда его пригласили на роль в картине, он решил без раздумий принять предложение. Одним из образов, в которых актер черпал вдохновение, был Зигги Стардаст — человекоподобный марсианин, герой 5-го и 6-го альбомов Дэвида Боуи.

14. Джонни Депп — эксцентричный лейтенант («Пока не наступит ночь»)

Джонни Депп — мастер необычных перевоплощений. Но об этой его оригинальной роли мало кто помнит. Вообще Депп здесь играет военного офицера. В экстравагантный женский наряд он облачается, когда его персонажу нужно проникнуть в тюрьму и вывезти последний роман находившегося там кубинского писателя Рейнальдо Аренаса.