14 пар знаменитостей, у которых на диво похожий типаж внешности
Наверное, всем было бы любопытно взглянуть на человека, который похож на нас как две капли воды. Вот только вероятность встретить своего двойника, чьи черты лица абсолютно идентичны вашим, ничтожно мала — всего один шанс на триллион. Мировым звездам в этом плане повезло больше: если в мире шоу-бизнеса найдется человек, с которым их легко спутать, поклонники уж точно не оставят такое занимательное совпадение без внимания.
Мы в AdMe.ru отыскали знаменитостей, которых природа, кажется, создавала по одному образу, ведь у них на редкость похожий типаж внешности. Как минимум родственников они легко могли бы сыграть.
1. Бриттани Мерфи и Лили Рейнхарт
2. Тимоти Шаламе и Наталия Дайер
3. Марго Робби и Эмма Макки
4. Кристен Стюарт и Джена Мэлоун
5. Макс Гринфилд и Закари Куинто
6. Эван Рейчел Вуд и Рэйчел Броснахэн
7. Алисия Сильверстоун и Мэгги Лоусон
8. Том Круз и Шон Фэрис
9. Райли Кио и Мерьем Узерли
10. Ева Мендес и Эшли Грэм
11. Крис Прэтт и Джек Рейнор
12. Хлои Кардашьян и Марен Моррис
13. Рэйчел Билсон и Люси Хейл
14. Кэрри Андервуд и Эмили Осмент
А как вы считаете, какая пара знаменитостей имеет больше всего общих черт?
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