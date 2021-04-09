14 пар знаменитостей, у которых на диво похожий типаж внешности

Наверное, всем было бы любопытно взглянуть на человека, который похож на нас как две капли воды. Вот только вероятность встретить своего двойника, чьи черты лица абсолютно идентичны вашим, ничтожно мала — всего один шанс на триллион. Мировым звездам в этом плане повезло больше: если в мире шоу-бизнеса найдется человек, с которым их легко спутать, поклонники уж точно не оставят такое занимательное совпадение без внимания.