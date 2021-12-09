14 пар кинозвезд, которые так похожи, что могли бы сыграть одного персонажа в разном возрасте
Показать одного и того же персонажа в разном возрасте — задача не из легких. Если разница в годах небольшая, то на помощь кинематографистам придут правильный грим или компьютерные спецэффекты. Но когда герой появляется в фильме то пожилым, то в расцвете сил, а то и ребенком, надежды возлагаются главным образом на кастинг-менеджеров.
Мы в AdMe.ru не смогли оставить без внимания сходство некоторых кинозвезд и представили, какие актеры и актрисы могли бы воплотить на экране одного персонажа в разные периоды его жизни.
1. Мишель Пфайффер и Аманда Сейфрид
2. Леонардо Ди Каприо и Дэйн Дехаан
3. Натали Портман и Милли Бобби Браун
4. Мерил Стрип и Сирша Ронан
5. Том Харди и Тай Шеридан
6. Мадонна и Мэри-Кейт Олсен
7. Эмма Стоун и Маккензи Фой
8. Кира Найтли и Дейзи Ридли
9. Вайнона Райдер и Оливия Кук
10. Эми Адамс и София Лиллис
11. Тиффани Тиссен и Александра Даддарио
12. Джефф Бриджес и Лиам Хемсворт
13. Идина Мензел и Лиа Мишель
14. Джоди Фостер и Эмма Коррин
А как вы считаете, какие еще актеры могли бы сыграть более молодую версию других кинозвезд?
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