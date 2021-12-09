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14 пар кинозвезд, которые так похожи, что могли бы сыграть одного персонажа в разном возрасте

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Показать одного и того же персонажа в разном возрасте — задача не из легких. Если разница в годах небольшая, то на помощь кинематографистам придут правильный грим или компьютерные спецэффекты. Но когда герой появляется в фильме то пожилым, то в расцвете сил, а то и ребенком, надежды возлагаются главным образом на кастинг-менеджеров.

Мы в AdMe.ru не смогли оставить без внимания сходство некоторых кинозвезд и представили, какие актеры и актрисы могли бы воплотить на экране одного персонажа в разные периоды его жизни.

1. Мишель Пфайффер и Аманда Сейфрид

2. Леонардо Ди Каприо и Дэйн Дехаан

3. Натали Портман и Милли Бобби Браун

4. Мерил Стрип и Сирша Ронан

5. Том Харди и Тай Шеридан

6. Мадонна и Мэри-Кейт Олсен

7. Эмма Стоун и Маккензи Фой

8. Кира Найтли и Дейзи Ридли

9. Вайнона Райдер и Оливия Кук

10. Эми Адамс и София Лиллис

11. Тиффани Тиссен и Александра Даддарио

12. Джефф Бриджес и Лиам Хемсворт

13. Идина Мензел и Лиа Мишель

14. Джоди Фостер и Эмма Коррин

А как вы считаете, какие еще актеры могли бы сыграть более молодую версию других кинозвезд?

Фото на превью Jen Lowery / MEGA / Mega Agency / East News, AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News
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