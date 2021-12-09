14 пар кинозвезд, которые так похожи, что могли бы сыграть одного персонажа в разном возрасте

Показать одного и того же персонажа в разном возрасте — задача не из легких. Если разница в годах небольшая, то на помощь кинематографистам придут правильный грим или компьютерные спецэффекты. Но когда герой появляется в фильме то пожилым, то в расцвете сил, а то и ребенком, надежды возлагаются главным образом на кастинг-менеджеров.