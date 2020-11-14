14 пар актеров, которые однажды снялись вместе и решили, что друг без друга не могут

Некоторые актеры настолько хорошо срабатываются, что начинают регулярно сниматься вместе. Ярким примером являются Том Хэнкс и Мег Райан, которые в лентах «Неспящие в Сиэтле» и «Вам письмо» на долгие годы задали тон романтическим отношениям в кино.

Мы в AdMe.ru не можем дождаться, когда же снова одна из наших любимых кинопар появится в совместном проекте. А в бонусе покажем вам целое трио из «Гарри Поттера», воссоединившееся в новом фильме Кристофера Нолана.

Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо

В культовом «Титанике» актеры сыграли одну из самых канонических пар в истории кино. Совместные съемки переросли в крепкую дружбу, и с тех пор Уинслет и Ди Каприо регулярно появляются вместе на ковровых дорожках. «Сниматься с одной из лучших подруг — это круто. Я всегда буду с нетерпением ждать возможности поработать с ней снова», — именно так оценивает эти отношения Ди Каприо. В 2008 году они снова стали влюбленной парой в ленте «Дорога перемен», которую снял тогдашний муж Уинслет — Сэм Мендес.

Эми Адамс и Кристиан Бейл

Этот дуэт — залог успешного фильма. Каждый совместный проект Эми Адамс и Кристиана Бейла номинировался на «Оскар» и выигрывал различные награды. Первым эту магию заметил режиссер Дэвид О. Расселл и снял пару в лентах «Боец» и «Афера по-американски». А в 2018 году актерам доверился Адам Маккей и не прогадал: его фильм «Власть» получил 8 номинаций на престижнейшую премию и 1 статуэтку.

Энн Хэтэуэй и Стэнли Туччи

В этом году, спустя 15 лет, актеры воссоединились на экране. Впервые они встретились в ленте «Дьявол носит Prada»: Стэнли Туччи уже тогда был признанным актером, а Энн Хэтэуэй лишь начинала карьеру. С тех пор актриса снялась в нескольких блокбастерах и к комедии «Ведьмы» подошла в статусе звезды Голливуда. Со слов Стэнли Туччи понятно, что он рад этой встрече: «Приятно сниматься с тем, кого уже знаешь. Новый фильм — как первый день в школе, это всегда сложно. А хороший знакомый рядом помогает расслабиться».

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем

Хавьер Бардем и Пенелопа Крус не разделяют творчество и личную жизнь. С тех пор как в 2007 между актерами зародились романтические отношения, они снялись вместе в 4 фильмах: «Вики Кристина Барселона», «Советник», «Эскобар» и «Лабиринты прошлого». Однако знакомы актеры были еще с начала 90-х и уже тогда регулярно снимались вместе, начав сотрудничество с ленты «Ветчина, ветчина».

Кейт Хадсон и Мэттью Макконахи

Мэттью Макконахи, наиболее известный по драматическим ролям, может быть исключительно забавным. В паре с Кейт Хадсон актер раскрывается как типичный парень из романтических комедий. Кроме этого, в фильмах «Как отделаться от парня за 10 дней» и «Золото дураков» невооруженным взглядом видна химия между экранной парочкой.

Кейт Бланшетт и Брэд Питт

На счету у актеров всего 2 совместных проекта, но довольно запоминающихся и в чем-то схожих. В «Вавилоне» герою Брэда Питта пришлось бороться за жизнь своей возлюбленной, которую играла Кейт Бланшетт. А в «Загадочной истории Бенджамина Баттона» их любовь пережила не меньшую трудность из-за странности в развитии главного героя.

Ума Турман и Джон Траволта

Ума Турман и Джон Траволта впервые снялись вместе в ленте «Криминальное чтиво», запомнившись зрителю одной из самых знаковых танцевальных сцен в истории кино. Снова воссоединиться на экране у актеров получилось лишь в 2005 году — в фильме «Будь круче!». Там парочка вновь взялась за исполнение незабываемого танца.

Эмма Томпсон и Алан Рикман

Многим Эмма Томпсон и Алан Рикман известны по серии фильмов о Гарри Поттере и ролям профессоров магии Северуса Снейпа и Сивиллы Трелони. Актеры дружили и всегда были не прочь вместе появиться в кадре. Еще до «Гарри Поттера» они сыграли главные роли в рождественской комедии «Реальная любовь», где стали семейной парой, а также в драмах «Разум и чувства» и «Поцелуй Иуды».

Сандра Буллок и Киану Ривз

Киану Ривз и Сандра Буллок встретились на экране всего дважды и оба раза играли влюбленных, находящихся в трудных обстоятельствах. В боевике «Скорость» был классический сценарий из 90-х: офицер полиции влюбился в попутчицу во время опасного задания. А вот мелодрама «Дом у озера» оказалась куда более запутанной. Главная героиня нашла родственную душу, но никак не может встретиться с возлюбленным, потому что находится с ним в разных временных пространствах.

Николь Кидман и Колин Фаррелл

Эти плодовитые актеры ежегодно работают над парой-тройкой проектов, но встретиться им удалось лишь в 2017 году. Зато дважды: сразу после драмы «Убийство священного оленя» они сыграли главные роли и в фильме «Роковое искушение».

Натали Портман и Джуд Лоу

К фильму «Близость» 2004 года Натали Портман и Джуд Лоу подошли в статусе молодых и перспективных актеров. Там они сыграли пару, у которой возник серьезный кризис в отношениях. Спустя целых 14 лет, став признанными актерами, они вновь объединились в музыкальной драме «Вокс люкс».

Сирша Ронан и Тимоти Шаламе

И у Сирши Ронан, и у Тимоти Шаламе впечатляющая для своего возраста фильмография. Актеров полюбили многие именитые режиссеры. Среди них Грета Гервиг, которая дважды сняла эту парочку вместе: в лентах «Леди Берд» и «Маленькие женщины». К слову, в 2021 году актеры объединятся снова в драме «Французский вестник». Актрисе нравится ее сотрудничество с Шаламе: «Он тот, с кем я хочу продолжать работать. Мы становимся старше, набираемся опыта, и любопытно, каково будет снова сниматься вместе».

Марго Робби и Уилл Смит

В фильме «Фокус» между героями Уилла Смита и Марго Робби возникла особая экранная химия. Влюбленность выглядела настолько убедительно, что в СМИ раздули целую историю о романе между актерами. «Прискорбно, что наши дурачества на съемках можно было вырвать из контекста», — так слухи прокомментировала Робби. То, что актеров мало волновала эта история, стало понятно, когда они снова снялись вместе в фантастическом боевике «Отряд самоубийц».

Билл Мюррей и Джейсон Шварцман

Изначально отношения между актерами не заладились, и Билл Мюррей говорил: «Мы со Шварцманом пошли репетировать в комнату, и это было просто ужасно, отвратительно. Я задепрессовал и после репетиции отправился прямиком в бар». Сейчас у них целых 6 совместных фильмов. Оба актера — любимчики Уэса Андерсона, который дает им роли практически в каждом своем проекте, начиная от «Академии Рашмор» и заканчивая ожидаемой премьерой — лентой «Французский вестник». Также в 2012 году актеры вместе сыграли в трагикомедии Романа Копполы «Умопомрачительные фантазии Чарльза Свона-третьего».

Бонус: Роберт Паттинсон, Кеннет Брана и Клеманс Поэзи

В «Доводе» Кристофера Нолана появляется целое трио из «Гарри Поттера». Правда, не все герои пересекались в фильмах этой серии, но определенно жили в одной магической вселенной. На «КиноПоиске» это тоже заметили, попав в точку своим комментарием: «Зашли как-то в бар Седрик Диггори, Златопуст Локонс и Флер Делакур, а Нолан им говорит: „Зайдите и выйдите нормально“».