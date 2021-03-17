14 пар актеров, которые были рождены, чтобы сниматься в одних и тех же фильмах

У Чарли Чаплина и Эдны Пёрвиэнс было более 30 совместных фильмов. Порой между актерами возникает такое поразительное взаимопонимание, что режиссерам хочется видеть их в кадре снова и снова. И мы с ними полностью согласны, потому что некоторые кинопары просто созданы для того, чтобы существовать в одной, пусть и вымышленной реальности.

Мы в AdMe.ru любим кино и в этот раз хотим представить вам лучшие дуэты, которые не раз заставляли сердца зрителей биться быстрее.

1. Эмма Стоун и Райан Гослинг

Эмма Стоун и Райан Гослинг впервые вместе появились на экране в 2011-м в фильме «Эта дурацкая любовь» и сразу же завоевали наши сердца. Они стали просто идеальной парой: Эмма сказала, что ей так понравилось работать с Райаном, что она готова сниматься с ним при любой возможности. Кажется, ее желание исполнилось. После этого они еще 2 раза играли любовную пару: в 2013-м в «Охотниках на гангстеров» и в 2016-м в фильме «Ла-Ла Ленд».

2. Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо

Первый раз Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо встретились на съемках «Титаника» (1997). Они крепко сдружились и с тех пор постоянно участвуют в жизни друг друга. Леонардо даже проводил Кейт к алтарю в день ее свадьбы. Через 11 лет после выхода «Титаника» они сыграли супружескую пару в фильме «Дорога перемен».

3. Анджелина Джоли и Брэд Питт

Этот незабываемый дуэт впервые появился на экране в 2005 году в фильме «Мистер и миссис Смит». На съемках актеры влюбились друг в друга, а теперь у них 6 общих детей — и биологических, и приемных. 10 лет спустя они снова появились вместе в фильме «Лазурный берег», сценаристом и режиссером которого стала Анджелина Джоли.

4. Сирша Ронан и Тимоти Шаламе

Еще один всеми любимый дуэт родился в 2017 году с фильмом «Леди Бёрд». Тимоти и Сирша не только близкие друзья в жизни, но и отличные партнеры на съемках. Тимоти сказал, что, находясь рядом с Сиршей, он иногда даже не осознает, что играет. В 2019 году они играли близких друзей в «Маленьких женщинах». Скоро мы снова увидим их вместе в премьере 2021 года под названием «Французский вестник». Однако, кем их персонажи будут друг другу приходиться, мы еще не знаем.

5. Брюс Уиллис и Сэмюэл Джексон

История их сотрудничества началась в 1993 году. На сегодняшний день Уиллис и Джексон вместе снялись уже в 5 фильмах. Самые известные из них — «Криминальное чтиво» (1994), «Крепкий орешек 3» (1995) и «Стекло» (2019).

6. Уилл Феррелл и Джон Си Райли

7. Том Хэнкс и Мег Райан

Том Хэнкс и Мег Райан несколько раз играли влюбленных. Их первый фильм «Джо против вулкана» не увенчался большим успехом. Однако 2 последующих, «Неспящие в Сиэтле» (1993) и «Вам письмо» (1998), очень любимы публикой. В 2015 году они снова появились вместе в фильме «Итака», который сняла сама Мег Райан.

8. Роберт Де Ниро и Джо Пеши

Этот культовый дуэт сформировался еще в 1980 году в фильме «Бешеный бык». Во время одной из сцен Роберт Де Ниро случайно сломал Джо Пеши ребро. Но, похоже, Пеши не обиделся, потому что потом они работали вместе еще 4 раза. Самой последней совместной работой стал «Ирландец» (2019), получивший 10 номинаций на «Оскар».

9. Дрю Бэрримор и Адам Сэндлер

Этот дуэт всегда может поднять нам настроение. Первым совместным фильмом Бэрримор и Сэндлера стал «Певец на свадьбе» (1998), и составить в нем пару у них получилось на ура. На экране между ними определенно есть химия, поэтому неудивительно, что позже они снова играли вместе в фильмах «50 первых поцелуев» (2004) и «Смешанные» (2014).

10. Тина Фей и Эми Полер

Если вы хотите расслабиться после тяжелого рабочего дня, то отличным вариантом может стать просмотр кино с участием этих дам. К счастью для нас, у них довольно много совместных фильмов: «Ой, мамочки» (2008), «Сестры» (2015) и «Винная страна» (2019). Тина Фей и Эми Полер — лучшие подруги в реальной жизни, поэтому неудивительно, что мы чувствуем их энергию сквозь экран.

11. Джулия Робертс и Ричард Гир

К сожалению, Джулия Робертс и Ричард Гир только в 2 фильмах снялись вместе. Тем не менее им было достаточно сыграть влюбленную пару 2 раза — в «Красотке» (1990) и «Сбежавшей невесте» (1999), чтобы мы поверили в то, что они предназначены друг для друга.

12. Джонни Депп и Хелена Бонем Картер

Наверное, во всем Голливуде нет актеров, которые смогли бы подойти друг другу лучше, чем Джонни Депп и Хелена Бонем Картер. Они кажутся мужской и женской версиями некоторых колоритных и порой жутких персонажей Тима Бертона. На данный момент у них 6 совместных работ, в 5 из которых режиссером был Тим Бертон.

13. Ума Турман и Джон Траволта

Многие из нас помнят сцену соревнования по твисту из «Криминального чтива» (1994). Оказывается, Ума Турман знала о хореографических способностях Траволты и поэтому сначала очень не хотела танцевать с ним. Но похоже, что со временем она расслабилась в его присутствии. Позже они вместе снялись еще в 2 фильмах: «Будь круче» (2005) и «Особо опасны» (2012).

14. Николь Кидман и Том Круз

Том Круз сам выбрал Николь Кидман, которая тогда только начинала свою кинокарьеру, на роль девушки его персонажа в фильме «Дни грома» (1990). Это стало их первым сотрудничеством, и, кажется, Том Круз не промахнулся. Затем они сыграли вместе еще 2 раза: в фильмах «Далеко-далеко» (1992) и «С широко закрытыми глазами» (1999).