14 отличных фильмов, в которые взяли всех самых крутых актеров — и получился шедевр
Бывает, кинорежиссеры делают ставку не на спецэффекты или сценарий, а на известных актеров. Или вообще стараются задействовать в одном фильме побольше звезд. Такой подход окупается — зрители бегут смотреть кино, в котором собрались голливудские или другие артисты-тяжеловесы.
Мы в AdMe.ru решили пересмотреть фильмы, основной актерский состав которых состоит из сплошных звезд.
Траффик (2000)
Напряженный триллер с лихо закрученным сюжетом, неожиданными поворотами и нарастающей интригой. В плане кинонаград это самый удачный фильм режиссера Стивена Содерберга. Вполне вероятно, что этому поспособствовал суперзвездный актерский состав.
- В ролях: Майкл Дуглас, Кэтрин Зета-Джонс, Бенисио дель Торо, Дон Чидл, Эрика Кристенсен.
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2
- Рейтинг IMDb — 7,6
Черный ястреб (2001)
Душераздирающая история реальной военной операции. Группа боевых товарищей отправилась в Африку для поимки жестокого местного генерала. Чтобы выполнить миссию, солдатам придется проявить нечеловеческое мужество. А зрителям — запастись валерьянкой, чтобы не так сильно переживать за любимых актеров.
Солдаты неудачи (2008)
Уморительно смешной фильм о съемках блокбастера про войну. На площадке — самые популярные актеры. Изнеженные славой, капризные и конфликтные. Но им придется объединиться, чтобы выжить на съемках!
Ты встретишь таинственного незнакомца (2010)
Романтическая драма от непревзойденного Вуди Аллена. Режиссер славится не только щепетильным подходом к кинопроизводству, но и удачным кастингом. Для этой картины он собрал невероятно сильных актеров, которым удалось передать всю комичность и трагичность отношений внутри одной семьи.
Порочная страсть (2012)
Драматический триллер об ушлом аферисте, который хорош как в бизнесе, так и в любовных делах. Но и он не застрахован от ошибок, провалов и... очаровательных женщин. Главным актерам отлично удалось передать интригу и накал страстей между персонажами. И неудивительно, ведь все они — звезды категории «А».
Падение Олимпа (2012)
Очередной фильм о террористах и покушении на главу государства. Ситуация почти патовая, в спецслужбах назревает паника, а судьба гаранта Конституции оказывается в руках отставного бойца. Но что может пойти не так, когда за дело берется старая гвардия Голливуда?
Мрачные тени (2012)
Комедийно-готический хоррор о богатом помещике, которого обиженная ведьма обратила в вампира и заперла в склепе. Спустя 200 лет он освободился из заточения и отправился навестить потомков в родовом поместье. Вот только дом совсем обветшал, а члены семьи явно скрывают что-то нехорошее. Но ведь главное, что все они — любимчики публики.
Третья персона (2013)
Душевный подарок фанатам киноальманаха «Париж, я люблю тебя». Зрителей ждут 3 истории о любви, разворачивающиеся в Нью-Йорке, Риме и, конечно же, Париже. Количество эмоций, красивых кадров, душевных диалогов и приглашенных звезд просто зашкаливает.
Август: Графство Осейдж (2014)
Семейная трагикомедия о 3 сестрах, вернувшихся в родной дом из-за внезапного исчезновения отца. Чтобы докопаться до правды, им нужно действовать сообща, но сестры слишком разные. Да и причин для взаимной ненависти у них больше, чем для любви. Сложные характеры героинь и непростую гамму их взаимоотношений с блеском передали заслуженные актрисы Голливуда.
Исчезновение Элеонор Ригби: Они (2014)
Завершающая часть трилогии о семейной паре, из которой внезапно исчезла жена. В первом фильме зрители увидели историю с ее точки зрения, во второй — с точки зрения мужа. В третьей создатели ввели новых персонажей («их»), которых доверили сыграть именитым актерам.
Высшее общество (2018)
Несмотря на название, фильм рассказывает не о селебрити или политической элите, а о пленниках космической тюрьмы. Сильная лента о важности личного выбора и ценности жизни. Но мы не знаем, получилась бы она такой же захватывающей с менее известными актерами.
Джуманджи: Новый уровень (2019)
Продолжение полюбившейся всем истории о загадочной игре, которая сама забавляется с игроками. Правила неожиданно изменились, и теперь жизнь главных героев вообще перевернулась с ног на голову. Сиквел получился еще более динамичным, красочным и звездным, чем первая часть.
Правда (2019)
Утонченное французское кино о непростых отношениях матери и дочери. И о том, что у разных людей разная правда. Женских персонажей воплотили любимые всеми французские актрисы, а компанию им составил видный голливудский красавчик.
Фея (2020)
Наконец-то и отечественный кинематограф обратил внимание на тему виртуальной реальности. Несмотря на довольно простой сюжет, фильм был тепло принят как зрителями, так и критиками. И в этом точно есть заслуга приглашенных российских актеров.
А вы обращаете внимание на актерский состав, когда выбираете, что посмотреть? Может, у вас есть любимчики, которых вы хотели бы увидеть вместе в одном фильме? Расскажите, кто это!
Фото на превью Third Person / Apulia Film Commission