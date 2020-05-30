14 отличных фильмов, в которые взяли всех самых крутых актеров — и получился шедевр

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Бывает, кинорежиссеры делают ставку не на спецэффекты или сценарий, а на известных актеров. Или вообще стараются задействовать в одном фильме побольше звезд. Такой подход окупается — зрители бегут смотреть кино, в котором собрались голливудские или другие артисты-тяжеловесы.

Мы в AdMe.ru решили пересмотреть фильмы, основной актерский состав которых состоит из сплошных звезд.

Траффик (2000)

Напряженный триллер с лихо закрученным сюжетом, неожиданными поворотами и нарастающей интригой. В плане кинонаград это самый удачный фильм режиссера Стивена Содерберга. Вполне вероятно, что этому поспособствовал суперзвездный актерский состав. В ролях: Майкл Дуглас, Кэтрин Зета-Джонс, Бенисио дель Торо, Дон Чидл, Эрика Кристенсен.

Майкл Дуглас, Кэтрин Зета-Джонс, Бенисио дель Торо, Дон Чидл, Эрика Кристенсен. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2

Рейтинг IMDb — 7,6

Черный ястреб (2001)

Душераздирающая история реальной военной операции. Группа боевых товарищей отправилась в Африку для поимки жестокого местного генерала. Чтобы выполнить миссию, солдатам придется проявить нечеловеческое мужество. А зрителям — запастись валерьянкой, чтобы не так сильно переживать за любимых актеров. В ролях: Джош Хартнетт, Юэн Макгрегор, Эрик Бана, Сэм Шепард, Джейсон Айзекс, Том Харди, Орландо Блум.

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,8

Рейтинг IMDb — 7,7

Солдаты неудачи (2008)

Уморительно смешной фильм о съемках блокбастера про войну. На площадке — самые популярные актеры. Изнеженные славой, капризные и конфликтные. Но им придется объединиться, чтобы выжить на съемках! В ролях: Бен Стиллер, Том Круз, Джек Блэк, Роберт Дауни — младший.

Бен Стиллер, Том Круз, Джек Блэк, Роберт Дауни — младший. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8

Рейтинг IMDb — 7

Ты встретишь таинственного незнакомца (2010)

Романтическая драма от непревзойденного Вуди Аллена. Режиссер славится не только щепетильным подходом к кинопроизводству, но и удачным кастингом. Для этой картины он собрал невероятно сильных актеров, которым удалось передать всю комичность и трагичность отношений внутри одной семьи. В ролях: Энтони Хопкинс, Наоми Уоттс, Антонио Бандерас, Тео Джеймс, Фрида Пинто.

Энтони Хопкинс, Наоми Уоттс, Антонио Бандерас, Тео Джеймс, Фрида Пинто. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,4

Рейтинг IMDb — 6,3

Порочная страсть (2012)

Драматический триллер об ушлом аферисте, который хорош как в бизнесе, так и в любовных делах. Но и он не застрахован от ошибок, провалов и... очаровательных женщин. Главным актерам отлично удалось передать интригу и накал страстей между персонажами. И неудивительно, ведь все они — звезды категории «А». В ролях: Ричард Гир, Летиция Каста, Сьюзен Сарандон, Тим Рот.

Ричард Гир, Летиция Каста, Сьюзен Сарандон, Тим Рот. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6

Рейтинг IMDb — 6,6

Падение Олимпа (2012)

Очередной фильм о террористах и покушении на главу государства. Ситуация почти патовая, в спецслужбах назревает паника, а судьба гаранта Конституции оказывается в руках отставного бойца. Но что может пойти не так, когда за дело берется старая гвардия Голливуда? В ролях: Морган Фримен, Джерард Батлер, Аарон Экхарт.

Морган Фримен, Джерард Батлер, Аарон Экхарт. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,3

Рейтинг IMDb — 6,5

Мрачные тени (2012)

Комедийно-готический хоррор о богатом помещике, которого обиженная ведьма обратила в вампира и заперла в склепе. Спустя 200 лет он освободился из заточения и отправился навестить потомков в родовом поместье. Вот только дом совсем обветшал, а члены семьи явно скрывают что-то нехорошее. Но ведь главное, что все они — любимчики публики. В ролях: Джонни Депп, Мишель Пфайффер, Хелена Бонем Картер, Ева Грин, Джонни Ли Миллер, Хлоя Грейс Морец, Кристофер Ли.

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6

Рейтинг IMDb — 6,2

Третья персона (2013)

Душевный подарок фанатам киноальманаха «Париж, я люблю тебя». Зрителей ждут 3 истории о любви, разворачивающиеся в Нью-Йорке, Риме и, конечно же, Париже. Количество эмоций, красивых кадров, душевных диалогов и приглашенных звезд просто зашкаливает. В ролях: Лиам Нисон, Оливия Уайлд, Мила Кунис, Эдриен Броуди, Джеймс Франко, Ким Бейсингер.

Лиам Нисон, Оливия Уайлд, Мила Кунис, Эдриен Броуди, Джеймс Франко, Ким Бейсингер. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,7

Рейтинг IMDb — 6,3

Август: Графство Осейдж (2014)

Семейная трагикомедия о 3 сестрах, вернувшихся в родной дом из-за внезапного исчезновения отца. Чтобы докопаться до правды, им нужно действовать сообща, но сестры слишком разные. Да и причин для взаимной ненависти у них больше, чем для любви. Сложные характеры героинь и непростую гамму их взаимоотношений с блеском передали заслуженные актрисы Голливуда. В ролях: Мерил Стрип, Джулия Робертс, Юэн Макгрегор, Бенедикт Камбербэтч, Джульетт Льюис.

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

Рейтинг IMDb — 7,2

Исчезновение Элеонор Ригби: Они (2014)

Завершающая часть трилогии о семейной паре, из которой внезапно исчезла жена. В первом фильме зрители увидели историю с ее точки зрения, во второй — с точки зрения мужа. В третьей создатели ввели новых персонажей («их»), которых доверили сыграть именитым актерам. В ролях: Джеймс Макэвой, Джессика Честейн, Виола Дэвис, Билл Хейдер, Изабель Юппер, Уильям Хёрт.

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

Рейтинг IMDb — 6,3

Высшее общество (2018)

Несмотря на название, фильм рассказывает не о селебрити или политической элите, а о пленниках космической тюрьмы. Сильная лента о важности личного выбора и ценности жизни. Но мы не знаем, получилась бы она такой же захватывающей с менее известными актерами. В ролях: Роберт Паттинсон, Жюльет Бинош, Андре Бенджамин, Миа Гот.

Роберт Паттинсон, Жюльет Бинош, Андре Бенджамин, Миа Гот. Рейтинг «КиноПоиска» — 5,7

Рейтинг IMDb — 5,8

Джуманджи: Новый уровень (2019)

Продолжение полюбившейся всем истории о загадочной игре, которая сама забавляется с игроками. Правила неожиданно изменились, и теперь жизнь главных героев вообще перевернулась с ног на голову. Сиквел получился еще более динамичным, красочным и звездным, чем первая часть. В ролях: Дуэйн Джонсон, Денни де Вито, Аквафина, Кевин Харт, Джек Блэк.

Дуэйн Джонсон, Денни де Вито, Аквафина, Кевин Харт, Джек Блэк. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

Рейтинг IMDb — 6,7

Правда (2019)

Утонченное французское кино о непростых отношениях матери и дочери. И о том, что у разных людей разная правда. Женских персонажей воплотили любимые всеми французские актрисы, а компанию им составил видный голливудский красавчик. В ролях: Катрин Денёв, Жюльет Бинош, Итан Хоук.

Катрин Денёв, Жюльет Бинош, Итан Хоук. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,3

Рейтинг IMDb — 6,4

Фея (2020)

Наконец-то и отечественный кинематограф обратил внимание на тему виртуальной реальности. Несмотря на довольно простой сюжет, фильм был тепло принят как зрителями, так и критиками. И в этом точно есть заслуга приглашенных российских актеров. В ролях: Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Никита Еленев, Екатерина Агеева, Александра Дишдишян.

Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Никита Еленев, Екатерина Агеева, Александра Дишдишян. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,7

Рейтинг IMDb — 5,5

А вы обращаете внимание на актерский состав, когда выбираете, что посмотреть? Может, у вас есть любимчики, которых вы хотели бы увидеть вместе в одном фильме? Расскажите, кто это!