14+ отечественных киноперсонажей, которые стали культовыми, потому что были зеркалом эпохи

Геолог с гитарой, неравнодушный нигилист Иван Мирошников, Данила Багров — все эти образы пришли к нам из мира кино. Но, в отличие от множества других героев экрана, они заслужили статус культовых. Причина такого успеха проста: в этих персонажах нашли свои отражения разные поколения — наши дедушки и бабушки, мамы и папы и, в конце концов, мы сами.

Мы в AdMe.ru с удовольствием окунулись в историю кино и составили список «героев нашего времени» для разных поколений начиная с 1960-х годов. Несмотря на то что новое десятилетие началось совсем недавно, мы рискнули предположить, кто станет кумирами 2020-х.

1960-е: радист Володя и Тося Кислицына

С выхода фильма «Вертикаль» (1967) началась популярность Владимира Высоцкого. Радист Володя (а годом позже и геолог Максим в фильме «Короткие встречи») отражал шестидесятнический идеал героя. В основе этого идеала лежала романтизация сурового быта людей, работающих в непростых природных условиях. Зрители ходили на фильм с блокнотами, куда записывали слова песен Высоцкого, и каждое исполнение встречали аплодисментами. Энергичная и неунывающая выпускница кулинарного училища Тося Кислицына из «Девчат» (1961) стала образом новой эпохи — поколения молодых, оптимистичных и бескомпромиссных. Она пришла и просто взяла все, что сочла нужным. Тося ввела в обиход такое блюдо, как бутерброд с вареньем, а ее выражение «укладывать парней в штабеля» звучало повсеместно. Фильм стал лидером советского кинопроката, а актрису Надежду Румянцеву называли «Чарли Чаплином в юбке».

1970-е: Гоша и Катерина Тихомирова

«Москва слезам не верит» (1979) — культовая картина, получившая премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Харизматичный Гоша — простой рабочий человек с золотыми руками и сложным характером. Главная героиня фильма Катерина проходит путь от простой девушки из общежития до директора фабрики. Она идеал эмансипированной женщины, которая делает карьеру и «завоевывает Москву». Как сказали бы сейчас, self made women. Однако счастливой ее в итоге делает не самореализация, а семейная жизнь. В этом плане фильм довольно консервативен.

1980-е: Иван Мирошников и Татьяна Зайцева

Иван Мирошников, главный герой фильма «Курьер» (1986), только пытается определиться с курсом жизни, никаких ориентиров у него нет. Исполнитель роли Федор Дунаевский поймал нерв своего героя: он живет тоской по идеалу и не встроен в окружающую действительность. Иван олицетворяет поколение конца 1980-х, когда старый порядок поддерживался только формально, а будущее виделось туманным. Фильм «Интердевочка» (1989) внес свою лепту в формирование нового женского образа на экране. Татьяна Зайцева — эмансипированный образ женщины, которая сама распоряжается своей судьбой. Героиня хочет вырваться из среды, где она выросла, поэтому, как и многие в те годы, мечтает переехать в другую страну. Ей это удается, хотя в конце концов разрыв с родиной и семьей приводит к трагедии.

1990-е: Данила Багров, Рита и Яя

Данила Багров из фильма «Брат» (1997) стал культовым персонажем постсоветского кино. Многие зрители увидели в нем героя эпохи, который на фоне всеобщей дестабилизированности видит предельно ясную картину мира. Кинокритик Антон Долин описывает Данилу как человека, выпавшего из контекста, живущего в пору больших перемен, но переставшего чувствовать историю. Героини фильма «Страна глухих» (1997) Рита и Яя — представительницы нового дерзкого поколения, которое могло появиться только в Москве и только в 1990-е. В этом культовом фильме был передан определявший эпоху дух авантюры, ощущение момента, в котором возможно все.



2000-е: Антон Городецкий и Галя Соколова

Антон Городецкий из «Ночного дозора» (2004) — представитель среднего класса, реализовавший мечту о собственной квартире. Джинсы и солнечные очки являются символами его свободы. Герой фэнтези, слушающий рок, словно противопоставляется его агрессивному и жесткому предшественнику — Даниле Багрову. Антон живет на грани своих сил и возможностей, а хаос — это его личный выбор. Галя из фильма «Глянец» (2007) — провинциалка из гламурных нулевых, которая мечтает покорить столицу. Познакомившись поближе с миром ВИПов, Галя быстро понимает, что ее возраст практически не оставляет ей шансов. Фильм в сатирическом ключе показывает мир героев светской хроники, которые были ролевыми моделями для многих простых людей, соблазнившихся картинками из глянца.

2010-е: Саша и Кристина

«Кислота» (2018) — одна из двух картин-победительниц дебютного конкурса «Кинотавра», высказывание о поколении, рожденном в 1990-е. 20-летних друзей Сашу и Петю воспитывали не очень счастливые женщины. Все, что они умеют делать, — это, по их же признанию, только сидеть и думать. Саша робко мечтает о музыкальной карьере, живет с бабушкой и болтается по богемным тусовкам. В основе мировоззрения этих молодых людей — эгоцентризм и скептицизм. Язвительная школьница-бунтарка Кристина из фильма «Неадекватные люди» (2010) быстро завоевала сердца зрителей, а в 2020 году вышел долгожданный сиквел картины. Как и герои «Кислоты», Кристина родилась в 1990-е и воспитывалась матерью, с которой не может найти общий язык. Ее высказывания разошлись на цитаты, а зрители убедились, что под маской нигилистки скрывается ранимая натура.

2020-е: майор Гром и Надя Лапшина

Игорь Гром — протагонист фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» (2021), снятого по серии комиксов. Это типичный современный супергерой, отсутствие сверхспособностей у которого компенсируется аналитическим складом ума и нежеланием мириться с несправедливостью. По мнению критиков, Гром — своего рода образ Глеба Жеглова («Место встречи изменить нельзя»), адаптированного под молодежь, выросшую на фильмах о Бэтмене. Фигуристка Надя Лапшина из фильмов «Лед» (2018) и «Лед-2» (2020) — героиня нового поколения. Талантливая спортсменка, которая находит в себе силы справиться с травмой и вернуться к спортивной карьере. Актуальность такого типажа подчеркивает интерес зрителей к спортивным драмам, которые начали в большом количестве выходить на экраны в 2010-х и не теряют популярности до сих пор.