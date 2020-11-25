14 огненных сериалов-антологий, каждая серия которых снесет крышу даже самому искушенному зрителю

Что объединяет «Сумеречную зону» и «Американскую историю преступлений»? Пожалуй, только то, что оба этих киношедевра являются так называемыми антологиями. Поклонники подобных сериалов уверены: сериалы-антологии не только позволяют зрителю каждый раз погружаться в абсолютно новые истории, но и дают возможность не привязываться к главным героям так, как это происходит при просмотре обычных сериалов.

AdMe.ru не понаслышке знает, что иногда скучный вечер можно разнообразить только по-настоящему крутой киноисторией. Мы решили помочь вам в поисках и сделали небольшую подборку современных сериалов-антологий, которые наверняка придутся по душе даже самым заядлым киноманам.

Рассказы из Петли (2020)

В апреле 2020 года американская компания Amazon Prime подготовила для всех поклонников сверхъестественного новый телепроект, каждая серия которого представляет собой отдельную мистическую сказку на современный лад. «Рассказы из Петли» повествуют об обитателях небольшого городка, которые по воле случая стали свидетелями работы таинственного механизма, открывающего секреты Вселенной. Фантастику высоко оценили кинокритики, чьи отзывы о сериале говорят о том, что творение Amazon действительно стоит добавить в свой кино-плей-лист. 1 сезон, 8 серий

Рейтинг IMDb — 7,5

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

Сумеречная зона (2019 — настоящее время)

Ремейк выпущенного еще в 1959 году оригинального сериала и сегодня пробирает до дрожи: как и в 50-х, авторы нового сценария сделали ставку на саспенс и хоррор. Каждая серия этого киношедевра рассказывает свою собственную историю, а единственным связующим звеном выступает ведущий, который из серии в серию рассказывает о мрачных, но невероятно притягательных событиях сериала. 2 сезона, 20 серий

Рейтинг IMDb — 5,8

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,3

Романовы (2018 — настоящее время)

Американский сериал на историческую тему рассказывает о потомках знаменитой семьи Романовых. 8 серий этой мини-антологии объединяют людей с 3 континентов и 7 стран и повествуют о жизни последних представителей царственной фамилии. Выиграв тендер на производство сериала, компания Amazon потратила более $ 70 млн на съемки данного киношедевра, что безусловно оценили зрители и, конечно же, критики с сайта Rotten Tomatoes. 1 сезон, 8 серий

Рейтинг IMDb — 7,0

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,4

Ответный удар (2010–2020)

Этот шпионский сериал рассказывает о буднях так называемого «Подразделения 20» — вымышленного отдела военной разведки Великобритании. В основе сюжета сериала-антологии лежит драма руководителя военного подразделения, который во время операции по спасению заложника становится свидетелем неких катастрофических событий. Действие во вселенной киносериала происходит в самых разных уголках планеты, в том числе и в ее самых горячих точках — Афганистане, Сомали, Ираке и Пакистане. 8 сезонов, 76 серий

Рейтинг IMDb — 8,2

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6

Настоящий детектив (2014 — настоящее время)

За этот криминальный сериал от HBO автор получил 2 награды Гильдии сценаристов США и несколько премий от мастеров британского телевидения. 1-й сезон сериала-антологии повествует о 2 детективах полиции в исполнении Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсона, которые на протяжении 17 лет расследуют дело о загадочном преступнике. Во 2-м сезоне рассказывается уже о 3 детективах и новом таинственном преступлении, для разгадки которого главным героям предстоит столкнуться со скелетами в собственном шкафу. И хотя истории всех сезонов никак не связаны друг с другом, это не мешает сериалу иметь отличные рейтинги и отзывы на специализированных сайтах. 3 сезона, 24 серии

Рейтинг IMDb — 9,0

Рейтинг «КиноПоиска» — 8,7

Комната 104 (2017 — настоящее время)

«Комната 104» от HBO — это не привычный одножанровый сериал, от которого можно было бы ожидать той или иной конкретной эмоции. Действие сериала происходит в 104-м номере гостиницы и, пожалуй, это число — единственное, что связывает серии между собой. Эпизоды телесериала повествует об абсолютно разных событиях, которые происходят в отеле: иногда истории могут быть комичными, иногда трагичными, а иногда и вовсе могут сойти за образцы хоррора. 4 сезона, 48 серий

Рейтинг IMDb — 6,1

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,1

Родственные души (2020 — настоящее время)

Сериал «Родственные души» решил обыграть идею о том, что бы произошло, если бы люди придумали способ находить себе пару при помощи высоких технологий. Согласно задумке сценаристов, в 2023 году люди смогут попробовать на себе действие загадочного теста, который способен рассказать правду о том, с кем именно вам суждено связать судьбу. 2 сезона, 9 серий

Рейтинг IMDb — 5,3

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,4

Фарго (2014 — настоящее время)

«Фарго» — сериал-трагикомедия о жизни преступника-социопата, неудачливого страхового агента и пары полицейских, которые задались целью поймать нарушителя покоя в небольшом провинциальном городишке. Сериал настолько пришелся по вкусу опытным кинокритикам, что «Фарго» удостоился чести получить сразу несколько престижных кинопремий, заодно завоевав любовь телезрителей со всей планеты. 4 сезона, 40 серий

Рейтинг IMDb — 8,9

Рейтинг «КиноПоиска» — 8,4

Внутри девятого номера (2014 — настоящее время)

Антология черных комедий от BBC пришлась по вкусу жителям Британских островов, которые выдвинули сериал на получение сразу нескольких престижных кинопремий. Хотя зрителю может показаться, что 30-минутные истории никак не связаны друг с другом, на самом деле их объединяет одна маленькая, но очень важная для сюжета деталь — число 9. Этот немного странный, но запоминающийся телесериал настолько полюбился зрителям, что «Внутри девятого номера» раз за разом получает свое продолжение вот уже с 2014 года. 5 сезонов, 31 серия

Рейтинг IMDb — 8,5

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6

Призраки дома на холме (2018 — настоящее время)

1-й сезон этого телесериала-антологии в жанре хоррор рассказывает о 5 братьях и сестрах, которым в детстве пришлось столкнуться с потусторонними силами. Полученный опыт продолжает влиять на них уже и во взрослом возрасте, в какой-то момент заставляя разобщенную семью объединиться, чтобы противостоять призракам из прошлого. Мистический сериал довольно высоко оценили зрители платформы Netflix, ради которых медиагигант решил выпустить 2-й сезон ужастика, но уже с совсем другим названием — «Призраки усадьбы Блай». 2 сезона, 19 серий

Рейтинг IMDb — 8,7

Рейтинг «КиноПоиска» — 8,0

Правдоподобные истории Нила Геймана (2016 — настоящее время)

Этот мини-сериал рассказывает 4 абсолютно непохожие друг на друга истории, основанные на рассказах английского писателя-фантаста Нила Геймана. Жутковатые эпизоды сериала изначально были сняты для небольшого онлайн-канала, однако творение Геймана настолько понравилось телезрителям, что вскоре «Правдоподобные истории» появились и на русском языке. 1 сезон, 4 серии

Рейтинг IMDb — 6,4

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,3

Американская история преступлений (2016 — настоящее время)

Как утверждают авторы этого американского сериала-антологии, каждый эпизод созданного ими детища основан на реальных событиях. Поспорить со сценаристами трудно: телесериал то рассказывает о скандале с Моникой Левински, то повествует о знаменитом модельере Джанни Версаче, то проливает свет на загадочное дело О. Джея Симпсона. Премия «Эмми» не обошла сериал стороной: антология преступлений получила сразу несколько наград на 68-й церемонии в 2016 году. 2 сезона, 19 серий

Рейтинг IMDb — 8,4

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,8

Гостевая книга (2017)

Комедийные истории этого ненавязчивого телесериала повествуют об отеле в небольшом курортном городке и его колоритных постояльцах. У каждого приезжающего в «Лягушачий коттедж» есть своя собственная тайна, которая придает происходящему в этом провинциальном месте чуточку сумасшествия. Впрочем, зрители не жалуются и рекомендуют сериал к просмотру в моменты, когда хочется просто беззаботно отдохнуть. 2 сезона, 20 серий

Рейтинг IMDb — 7,1

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6

Электрические сны Филипа К. Дика (2017 — настоящее время)

Для тех, кому не хватило историй из вселенной «Черного зеркала», компания Sony Pictures создала сериал «Электрические сны Филипа К. Дика». 10 непохожих друг на друга рассказов объединены размышлениями автора о том, каким же именно может быть будущее человечества. Если учесть тот факт, что Киндред Дик до сих пор считается одним из самых читаемых мастеров научной фантастики, сериал, основанный на его книгах, однозначно рекомендован к просмотру. 1 сезон, 10 серий

Рейтинг IMDb — 7,3

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4