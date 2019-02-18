14 новых отечественных сериалов, которым по силам утереть нос Netflix и HBO

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Сегодня сериалы захватывают мир: жители США, которые подсели на Netflix, проводят перед телевизором минимум по 2 часа в день. А что же у нас? Оказывается, отечественные режиссеры снимают сериалы, которые ничем не уступают заокеанским конкурентам. В них есть лихо закрученный сюжет, отличная игра актеров и немалые бюджеты.

Если вы любите многосерийное кино так же, как и мы в AdMe.ru, сохраняйте себе наш список новых российских сериалов.

Домашний арест, 2018

Мэр провинциального городка угодил в переплет: он попался на взятке и был помещен под домашний арест по месту прописки. И все бы ничего, да только прописан слуга народа не в роскошном особняке, а в обычной коммуналке. С первого дня соседства с простыми людьми у бывшего мэра начинается персональный ад. Жанр: комедия

комедия В ролях: Павел Деревянко, Светлана Ходченкова, Сергей Бурунов

Павел Деревянко, Светлана Ходченкова, Сергей Бурунов Рейтинг «КиноПоиска» — 8,0

Золотая Орда, 2018

Посланник Золотой Орды Менгу-Тимур прибывает в столицу Руси, чтобы пленить тысячи русских воинов. Однако он готов отказаться от своих планов в обмен на... княгиню Устинью. Князь Ярослав оказывается перед сложным моральным выбором. Да еще монгольская красавица Наргиз стремится увести Ярослава от законной супруги. Жанр: мелодрама, приключения

мелодрама, приключения В ролях: Александр Устюгов, Юлия Пересильд, Сергей Пускепалис

Александр Устюгов, Юлия Пересильд, Сергей Пускепалис Рейтинг «КиноПоиска» — 6,1

Мертвое озеро, 2019

Следователь МВД Максим Покровский страдает неизлечимой болезнью, но продолжает работать. Максим отправляется в маленький заполярный городок, чтобы расследовать убийство дочери местного олигарха. Смерть девушки полна мистики. А жители города, затерянного в тайге, хранят темные тайны, в которых и придется разбираться детективу. Жанр: триллер, мистика

триллер, мистика В ролях: Евгений Цыганов, Павел Табаков, Александра Ребенок

Евгений Цыганов, Павел Табаков, Александра Ребенок Рейтинг ожиданий «КиноПоиска» — 95 %. Сериал выйдет весной 2019 года

Звоните ДиКаприо!, 2018

Трагикомический сериал «Звоните ДиКаприо!» — едкая сатира на отечественное кинопроизводство. В центре сюжета судьбы двух братьев. Егор — успешный актер. Правда, он снимается в попсовом кино, зато имеет успех у девушек и зарабатывает кучу денег. Второй брат, Лев, тоже работает на ТВ, но никак не может достичь славы и завидует брату. Все меняется, когда у Егора обнаруживают ВИЧ, а Льву выпадает шанс построить успешную карьеру. Жанр: драма, комедия

драма, комедия В ролях: Александр Петров, Андрей Бурковский, Яна Кошкина

Александр Петров, Андрей Бурковский, Яна Кошкина Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

Березка, 2018

В середине 80-х «Березка» гремит на весь мир благодаря «плывущему» шагу девушек. Пробиться в ансамбль могут только самые талантливые и амбициозные. Три героини ради славы и успеха готовы пойти на все — их ждут интриги и жестокая конкуренция. Жанр: мелодрама

мелодрама В ролях: Любовь Константинова, Мария Порошина, Михаил Ефремов

Любовь Константинова, Мария Порошина, Михаил Ефремов Рейтинг «КиноПоиска» — 6,7

Обычная женщина, 2018

Марина живет обычной жизнью: небольшой цветочный бизнес, муж-хирург и две дочки. Однако семья героини не так проста: у мужа обнаруживается любовница, старшая дочь прогуливает пары, а младшая страдает социопатией. А сама Марина не цветочница, а сутенерша, которая скрывает от родных свой тайный бизнес. Жанр: драма, криминал

драма, криминал В ролях: Анна Михалкова, Евгений Гришковец, Александра Бортич

Анна Михалкова, Евгений Гришковец, Александра Бортич Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6

Кровавая барыня, 2017

Дарья Салтыкова — помещица с садистскими наклонностями. Жизнь Салтычихи не была легкой: в детстве она потеряла мать, а потом рано стала вдовой. Женщина заточила себя в подмосковном поместье и начала срывать зло на безропотных слугах. На счету Дарьи Салтыковой больше сотни жизней ни в чем не повинных крестьян. Жанр: историческая драма

историческая драма В ролях: Юлия Снигирь, Марта Тимофеева, Сергей Шеховцов

Юлия Снигирь, Марта Тимофеева, Сергей Шеховцов Рейтинг «КиноПоиска» — 7,0

Света с того света, 2018

Света попала в автомобильную аварию и оказалась в инвалидной коляске. И теперь ей как-то нужно заработать на операцию. Находчивая девушка представляется биоэнерготерапевтом и проводит консультации по скайпу для тех, кто хочет решить свои проблемы с помощью магии. История про обаятельную мошенницу, которая не унывает и умудряется помогать людям. Жанр: комедия

комедия В ролях: Мария Машкова, Кирилл Каганович, Вилен Бабичев

Мария Машкова, Кирилл Каганович, Вилен Бабичев Рейтинг «КиноПоиска» — 6,1

Год культуры, 2018

Столичный чиновник Министерства образования Виктор Михайлович работал плохо, а однажды и вовсе допустил грубейшую ошибку. За что и был сослан в провинциальный вуз на кафедру словесности. Что будет, если вытащить чиновника из уютного кабинета и посадить в пыльную аудиторию? Жанр: комедия

комедия В ролях: Федор Бондарчук, Александр Лыков, Ольга Медынич

Федор Бондарчук, Александр Лыков, Ольга Медынич Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6

Ворона, 2018

Анна Воронцова — следователь. Однажды героиня отказалась возбуждать дело о пропаже богемного фотографа. Но по трагическому стечению обстоятельств исчезнувшего находят мертвым. Анну грызет совесть, и теперь поиск убийцы для нее дело чести. Жанр: триллер, детектив

триллер, детектив В ролях: Елизавета Боярская, Анатолий Белый, Екатерина Попова

Елизавета Боярская, Анатолий Белый, Екатерина Попова Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3

Годунов, 2018

Масштабная историческая сага о первом на Руси избранном царе — Борисе Годунове. Зрители будут наблюдать за жестокими интригами и отчаянной борьбой за власть. Жанр: историческая драма

историческая драма В ролях: Сергей Безруков, Сергей Маковецкий, Светлана Ходченкова

Сергей Безруков, Сергей Маковецкий, Светлана Ходченкова Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3

Медное солнце, 2018

События сериала разворачиваются в некой среднеазиатской республике начала 90-х. Полковой оркестр возвращается в кишлак после конкурса и обнаруживает пустые казармы: полк перебросили из-за начинающегося госпереворота в стране. Обстановка накаляется, когда появляется отряд боевиков. Теперь музыкантам оркестра, среди которых большинство — зеленые мальчишки, нужно решить, что делать. Догонять ушедший полк или остаться на месте и защитить местное население. Жанр: военная драма

военная драма В ролях: Владимир Машков, Ольга Медынич, Сабина Ахмедова

Владимир Машков, Ольга Медынич, Сабина Ахмедова Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2

Ненастье, 2018

Парни, прошедшие Афган, пытаются вернуться к мирной жизни. Привычный уклад разрушен — наступили лихие 90-е. В центре истории ветеран Афганской войны Герман Неволин. Он решается на дерзкое преступление, чтобы помочь любимой женщине. Жанр: драма

драма В ролях: Александр Яценко, Сергей Маковецкий, Александр Горбатов

Александр Яценко, Сергей Маковецкий, Александр Горбатов Рейтинг «КиноПоиска» — 7,0

Фитнес, 2018

Ася собирается выходить замуж, но понимает, что будущий супруг не в восторге от ее фигуры. Девушка решает похудеть и идет в фитнес-клуб, где ей составляют программу тренировок. Только тренировки эти Асе не по карману. Тогда героиня устраивается на работу в клуб своей мечты. Она знакомится с новыми людьми и полностью меняет свою жизнь. Жанр: комедия

комедия В ролях: Софья Зайка, Михаил Трухин, Роман Курцын

Софья Зайка, Михаил Трухин, Роман Курцын Рейтинг «КиноПоиска» — 7,0

А вы уже успели посмотреть что-нибудь из нашего списка? Поделитесь своими впечатлениями.