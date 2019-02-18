14 новых отечественных сериалов, которым по силам утереть нос Netflix и HBO
Сегодня сериалы захватывают мир: жители США, которые подсели на Netflix, проводят перед телевизором минимум по 2 часа в день. А что же у нас? Оказывается, отечественные режиссеры снимают сериалы, которые ничем не уступают заокеанским конкурентам. В них есть лихо закрученный сюжет, отличная игра актеров и немалые бюджеты.
Если вы любите многосерийное кино так же, как и мы в AdMe.ru, сохраняйте себе наш список новых российских сериалов.
Домашний арест, 2018
Мэр провинциального городка угодил в переплет: он попался на взятке и был помещен под домашний арест по месту прописки. И все бы ничего, да только прописан слуга народа не в роскошном особняке, а в обычной коммуналке. С первого дня соседства с простыми людьми у бывшего мэра начинается персональный ад.
- Жанр: комедия
- В ролях: Павел Деревянко, Светлана Ходченкова, Сергей Бурунов
- Рейтинг «КиноПоиска» — 8,0
Золотая Орда, 2018
Посланник Золотой Орды Менгу-Тимур прибывает в столицу Руси, чтобы пленить тысячи русских воинов. Однако он готов отказаться от своих планов в обмен на... княгиню Устинью. Князь Ярослав оказывается перед сложным моральным выбором. Да еще монгольская красавица Наргиз стремится увести Ярослава от законной супруги.
- Жанр: мелодрама, приключения
- В ролях: Александр Устюгов, Юлия Пересильд, Сергей Пускепалис
- Рейтинг «КиноПоиска» — 6,1
Мертвое озеро, 2019
Следователь МВД Максим Покровский страдает неизлечимой болезнью, но продолжает работать. Максим отправляется в маленький заполярный городок, чтобы расследовать убийство дочери местного олигарха. Смерть девушки полна мистики. А жители города, затерянного в тайге, хранят темные тайны, в которых и придется разбираться детективу.
- Жанр: триллер, мистика
- В ролях: Евгений Цыганов, Павел Табаков, Александра Ребенок
- Рейтинг ожиданий «КиноПоиска» — 95 %. Сериал выйдет весной 2019 года
Звоните ДиКаприо!, 2018
Трагикомический сериал «Звоните ДиКаприо!» — едкая сатира на отечественное кинопроизводство. В центре сюжета судьбы двух братьев. Егор — успешный актер. Правда, он снимается в попсовом кино, зато имеет успех у девушек и зарабатывает кучу денег.
Второй брат, Лев, тоже работает на ТВ, но никак не может достичь славы и завидует брату. Все меняется, когда у Егора обнаруживают ВИЧ, а Льву выпадает шанс построить успешную карьеру.
- Жанр: драма, комедия
- В ролях: Александр Петров, Андрей Бурковский, Яна Кошкина
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1
Березка, 2018
В середине 80-х «Березка» гремит на весь мир благодаря «плывущему» шагу девушек. Пробиться в ансамбль могут только самые талантливые и амбициозные. Три героини ради славы и успеха готовы пойти на все — их ждут интриги и жестокая конкуренция.
- Жанр: мелодрама
- В ролях: Любовь Константинова, Мария Порошина, Михаил Ефремов
- Рейтинг «КиноПоиска» — 6,7
Обычная женщина, 2018
Марина живет обычной жизнью: небольшой цветочный бизнес, муж-хирург и две дочки. Однако семья героини не так проста: у мужа обнаруживается любовница, старшая дочь прогуливает пары, а младшая страдает социопатией. А сама Марина не цветочница, а сутенерша, которая скрывает от родных свой тайный бизнес.
- Жанр: драма, криминал
- В ролях: Анна Михалкова, Евгений Гришковец, Александра Бортич
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6
Кровавая барыня, 2017
Дарья Салтыкова — помещица с садистскими наклонностями. Жизнь Салтычихи не была легкой: в детстве она потеряла мать, а потом рано стала вдовой. Женщина заточила себя в подмосковном поместье и начала срывать зло на безропотных слугах. На счету Дарьи Салтыковой больше сотни жизней ни в чем не повинных крестьян.
- Жанр: историческая драма
- В ролях: Юлия Снигирь, Марта Тимофеева, Сергей Шеховцов
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,0
Света с того света, 2018
Света попала в автомобильную аварию и оказалась в инвалидной коляске. И теперь ей как-то нужно заработать на операцию. Находчивая девушка представляется биоэнерготерапевтом и проводит консультации по скайпу для тех, кто хочет решить свои проблемы с помощью магии. История про обаятельную мошенницу, которая не унывает и умудряется помогать людям.
- Жанр: комедия
- В ролях: Мария Машкова, Кирилл Каганович, Вилен Бабичев
- Рейтинг «КиноПоиска» — 6,1
Год культуры, 2018
Столичный чиновник Министерства образования Виктор Михайлович работал плохо, а однажды и вовсе допустил грубейшую ошибку. За что и был сослан в провинциальный вуз на кафедру словесности. Что будет, если вытащить чиновника из уютного кабинета и посадить в пыльную аудиторию?
- Жанр: комедия
- В ролях: Федор Бондарчук, Александр Лыков, Ольга Медынич
- Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6
Ворона, 2018
Анна Воронцова — следователь. Однажды героиня отказалась возбуждать дело о пропаже богемного фотографа. Но по трагическому стечению обстоятельств исчезнувшего находят мертвым. Анну грызет совесть, и теперь поиск убийцы для нее дело чести.
- Жанр: триллер, детектив
- В ролях: Елизавета Боярская, Анатолий Белый, Екатерина Попова
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3
Годунов, 2018
Масштабная историческая сага о первом на Руси избранном царе — Борисе Годунове. Зрители будут наблюдать за жестокими интригами и отчаянной борьбой за власть.
- Жанр: историческая драма
- В ролях: Сергей Безруков, Сергей Маковецкий, Светлана Ходченкова
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3
Медное солнце, 2018
События сериала разворачиваются в некой среднеазиатской республике начала 90-х. Полковой оркестр возвращается в кишлак после конкурса и обнаруживает пустые казармы: полк перебросили из-за начинающегося госпереворота в стране. Обстановка накаляется, когда появляется отряд боевиков.
Теперь музыкантам оркестра, среди которых большинство — зеленые мальчишки, нужно решить, что делать. Догонять ушедший полк или остаться на месте и защитить местное население.
- Жанр: военная драма
- В ролях: Владимир Машков, Ольга Медынич, Сабина Ахмедова
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2
Ненастье, 2018
Парни, прошедшие Афган, пытаются вернуться к мирной жизни. Привычный уклад разрушен — наступили лихие 90-е. В центре истории ветеран Афганской войны Герман Неволин. Он решается на дерзкое преступление, чтобы помочь любимой женщине.
- Жанр: драма
- В ролях: Александр Яценко, Сергей Маковецкий, Александр Горбатов
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,0
Фитнес, 2018
Ася собирается выходить замуж, но понимает, что будущий супруг не в восторге от ее фигуры. Девушка решает похудеть и идет в фитнес-клуб, где ей составляют программу тренировок. Только тренировки эти Асе не по карману. Тогда героиня устраивается на работу в клуб своей мечты. Она знакомится с новыми людьми и полностью меняет свою жизнь.
- Жанр: комедия
- В ролях: Софья Зайка, Михаил Трухин, Роман Курцын
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,0
А вы уже успели посмотреть что-нибудь из нашего списка? Поделитесь своими впечатлениями.
Фото на превью Звоните ДиКаприо! / Good Story Media