14 незабываемых моментов церемонии «Оскар», которые уже стали историей

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

«Оскаровская» лихорадка вот-вот захлестнет мир. Из года в год церемония преподносит нам сюрпризы: то долгожданная победа всеми любимого актера, то «селфи века». Но есть в истории премии весьма любопытные факты и события, о которых вы могли вовсе не знать, поэтому мы и собрали их в нашем материале.

AdMe.ru предлагает небольшую экскурсию по истории церемонии. А вы нашли для себя что-то любопытное?

Свое название премия «Оскар» получила только к 6-й церемонии — так в своей заметке ее назвал обозреватель Сидни Сколски. Ранее киноакадемики вручали безымянную статуэтку. Версий о возникновении названия премии несколько: то ли актриса Бетт Дэвис сказала, что статуэтка напоминает ее 4-го мужа Хармона Оскара, то ли секретарь академии воскликнула: «Да это же мой дядюшка Оскар!» Увы, правду мы уже вряд ли узнаем.

Все знают, что время благодарственной речи лауреатов ограниченно и те, чьи слова не уложатся в 45 секунд, будут беспощадно прерваны оркестром. Такой трюк однозначно бы не пригодился во время награждения Альфреда Хичкока в 1968 году. Он произнес всего лишь одно слово: «Спасибо».



Возможно, режиссер был обижен из-за того, что оба его номинированных фильма — «Психо» и «Окно во двор» — остались без победы и на сцене в тот день он получал почетную награду имени Ирвинга Тальберга (она вручается на церемонии «Оскар» и представляет собой не привычную статуэтку, а небольшую бронзовую голову).

В первые годы премии лучших актрис и актеров выбирали немного иначе, чем сейчас: учитывались несколько работ в кино за соответствующий период, а не 1 роль, как сейчас.

Бывает, что сразу несколько актеров слишком хороши и хочется вручить награды обоим. Академики когда-то не отказывали себе в подобном. Так, в 1932 году в номинации «Лучшая мужская роль» статуэтки получили Фредрик Марч и Уоллес Бири, а в 1969 году в номинации «Лучшая женская роль» победили сразу Кэтрин Хепберн и Барбра Стрейзанд.

В 1973 году песня «Бен» из одноименного фильма в исполнении 14-летнего Майкла Джексона стала номинантом на премию. Интересно то, что для Майкла это выступление стало первым сольным на большой сцене вне коллектива Jackson Five. Зрители остались в восторге от перформанса юного артиста и не прогадали: вскоре этот мальчишка превратился в настоящего короля поп-музыки.

Грустная статистика последних лет: актрисы, которые получили свой первый «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль», в скором времени после церемонии разводились. Так уже случилось с Хилари Суонк, Джулией Робертс, Риз Уизерспун, Кейт Уинслет и Садрой Буллок.

За роль Кэтрин Хепберн в картине «Авиатор» актриса Кейт Бланшетт получила статуэтку в номинации «Лучшая женская роль». Любопытно, что актриса Кэтрин Хепберн, чей образ воплотила Бланшетт, также обладательница «Оскара». У нее целых 4 статуэтки — больше, чем у любой другой актрисы или актера в истории.

Кейт Бланшетт в фильме «Авиатор» и Кэтрин Хепберн.

Пожалуй, самый главный переполох за всю историю премии случился в 2017 году — тогда произошла эпичная ошибка с объявлением лучшего фильма. Из-за путаницы с конвертами победителем объявили фильм «Ла-Ла Ленд», хотя на самом деле в данной номинации выиграла драма «Лунный свет».



Как выявило небольшой расследование, сотрудник аудиторской фирмы перепутал конверты, потому как отвлекся за кулисами, чтобы сделать фотографию. Из-за такого серьезного казуса с этого года контроль над конвертами ужесточится: появится еще один человек, который будет контролировать процесс, а делать фотографии сотрудникам во время премии запретят.

Главный «оскаровский» неудачник, конечно же, далеко не Леонардо Ди Каприо. Актер Питер О’Тул был номинирован 8 раз и ни разу не выиграл. Но его с легкостью переплюнул композитор Кевин О’Коннелл: 20 раз он был безуспешно номинирован за лучший звук. Но, к счастью, его 21-я номинация за работу над фильмом «По соображениям совести» увенчалась заслуженной победой.

Когда на долгожданную статуэтку Леонардо Ди Каприо наносили гравировку, актер остроумно пошутил над самим собой, обратившись к сотруднице: «Простите, вы делаете гравировки на „Оскаре“ каждый год? Просто мне-то откуда знать».

Джон Форд — единственный обладатель 4 статуэток за лучшую режиссуру. Во время вручения первых трех «Оскаров» он не смог присутствовать на церемонии по следующим причинам: «В первый раз я отправился на рыбалку, во второй раз шла война, а в третий я внезапно напился».

До 1961 года для актеров младше 18 лет существовала молодежная награда академии. В числе других юных актеров и актрис премии была удостоена актриса Ширли Темпл — ей тогда было всего 6 лет.



Еще одна рекордсменка — актриса Татум О’Нил. Она получила статуэтку в 1973-м за фильм «Бумажная луна» в номинации «Лучшая актриса второго плана», ей тогда было 10 лет.

Татум О’Нил и Ширли Темпл.

Иногда эмоции буквально переполняют победителей: режиссер Роберто Бениньи от радости поскакал к сцене прямо по спинкам кресел, Гвинет Пэлтроу разрыдалась на сцене, а Дженнифер Лоуренс так переволновалась, что запуталась в собственном платье и упала прямо на ступеньках сцены.



Но гораздо более непредсказуемой была реакция Эдриена Броуди: когда он вышел получать статуэтку за роль в фильме «Пианист», то так обрадовался, что сначала крепко обнял Хэлли Берри (она вручала ему премию), а потом и вовсе поцеловал ее. На радость публике, актриса не растерялась и ответила ему взаимностью. Кстати, до этого дня актеры не были знакомы.