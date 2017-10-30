14 неудачных дублей, которые превратили фильм в шедевр

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Съемки фильма — сложный и длительный процесс, который сложно на все 100 % держать под контролем. В результате не все идет так, как было написано в сценарии. Многие из таких сцен затем вырезают или переснимают, а некоторые остаются в фильмах и сердцах зрителей. AdMe.ru собрал для вас 14 сцен, которые на съемочной площадке были просто ошибкой. А теперь без них сложно представить современный кинематограф.

Подозрительные лица

Сцена с опознанием лиц была импровизацией актеров. На самом деле она задумывалась серьезной, но актеры постоянно кривлялись и смешили друг друга. В результате режиссер оставил все как есть, и это стало одной из лучших сцен всего фильма.

Правдивая ложь

Во время съемки сцены стриптиза Джейми Ли Кертис случайно упала. На заднем плане можно увидеть, как Арнольд Шварценеггер дернулся, чтобы помочь ей подняться на ноги. Но актриса тут же вернулась в образ и продолжила танец. В результате сцену не стали удалять, ведь она полностью соответствовала образу немного неуклюжей домохозяйки, которую играла Кертис.

Красотка

В сцене, когда Эдвард дарит Вивиан колье, Ричард Гир решил пошутить и захлопнул коробку, как только Джулия Робертс к ней потянулась. В результате сцена дополнилась искренним смехом Робертс, и этот дубль не стали переснимать.

Властелин колец: Братство кольца

Арагорн отбивает летящий в него нож, и этот дубль очень крут. На самом деле актер, который бросал нож, промахнулся, и он правда полетел в Виго Мортенсена. Тот отбил его мечом, показав, что не зря так много тренировался в фехтовании.

От заката до рассвета

В ответ на фразу вампирши «Добро пожаловать в рабство» Клуни сымпровизировал и сказал: «Нет, спасибо, я уже был женат». Такую шутку было просто грех удалять из фильма, и теперь она радует зрителей.

Человек-паук

Момент, где Человек-паук учится пользоваться паутиной, тоже был импровизацией. Тоби Магуайр решил, что будет хорошей идеей добавить в фильм еще один момент, где Питер только учится быть супергероем. И получилось так хорошо, что сцена вошла в финальную версию фильма.

Тор-2

Забавная импровизация от Криса Хемсворта — в сцене, когда Тор заходит в квартиру, он просто взял и повесил молот на вешалку. Это так хорошо подходило к характеру его персонажа, что сцену оставили в фильме.

Крестный отец

По сценарию у дона Корлеоне не было кота. Кошка просто прибежала на съемочную площадку, и Марлон Брандо сам взял ее на руки. В результате получилась удивительно контрастная сцена — дон Корлеоне нежно гладит кошку, но говорит о том, чтобы избить человека.

Железный человек

В «Мстителях» и «Железном человеке» Дауни-младший все время ел. Он прятал еду от съемочной группы, чтобы есть между дублями или даже в дублях. Так что режиссер плюнул и просто добавил эту привычку его персонажу, что стало еще одним отличным штрихом к его харизме.

Миссия невыполнима — 2

Актер, который был партнером Тома Круза по съемкам, чуть не выколол ему глаз, когда замахнулся ножом, — это была реальная сцена. Актера спас только страховочный кабель у рукоятки ножа.

Рокки

Когда снимали сцену утренней пробежки, Сильвестр Сталлоне пробегал по настоящему рынку, так как бюджета фильма не хватало на массовку. Во время одной такой пробежки продавец апельсинов бросил ему один. Сталлоне не растерялся, поймал апельсин и поблагодарил продавца. А сцену оставили в фильме.

Гарри Поттер и тайная комната

В сцене, когда Рон и Гарри превращаются в Крэба и Гойла с помощью оборотного зелья, они сталкиваются с Малфоем в коридоре. Между Малфоем и Гарри, который забыл снять очки, происходит следующий диалог: — Откуда у тебя очки? — А, я просто читал. — Читал? Не знал, что ты умеешь. Последняя фраза была чистой импровизацией — Том Фелтон просто забыл слова, которые были в сценарии, но не растерялся. Едкая фраза так хорошо подошла характеру Малфоя, что ее оставили в фильме.

Титаник

Всем известно, что Ди Каприо любит импровизировать и добавлять своим персонажам что-то особенное. Вот и знаменитая фраза «Я король мира!» из фильма «Титаник» тоже была импровизацией. Теперь без нее сложно даже представить этот фильм.

Полуночный ковбой

Сцены, когда главных героев чуть не сбило такси, не было в сценарии. Дастин Хоффман не растерялся (хотя и выронил сигарету), не вышел из образа и высказал водителю все, что он о нем думает. В результате знаменитая фраза «Эй, не видишь, я здесь иду!» осталась в фильме.