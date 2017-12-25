14 неудачных сцен из кино, которые оказались лучше сценария

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Съемки фильмов — далеко не быстрый процесс, так как многие сцены снимаются по несколько, а то и десятки раз. Так происходит, когда актеры забывают слова, не справляются со своими эмоциями или когда что-то происходит не по сценарию. Затем, уже при монтаже, выясняется, что некоторые испорченные дубли оказываются мини-шедеврами и не включить их в финальную версию фильма было бы непростительным поступком. AdMe.ru собрал 14 таких неудачных дублей, в которых что-то пошло не так, но в конечном счете их оставили, и, как видим, не зря.

Бегущий по лезвию

В одной из сцен актриса Дэрил Ханна по сценарию убегает от Себастьяна, но из-за мокрого асфальта и неудобной обуви она поскользнулась и ударилась о фургон, разбив локтем стекло. Стекло было самым настоящим, и Ханна сильно поранила локоть. Но актриса мужественно доиграла сцену, а об этом неприятном случае ей с тех пор напоминает оставшийся на локте шрам.

Матрица

В сцене рукопашного боя с Морфеусом Нео потирает большим пальцем свой нос, повторяя известный жест Брюса Ли перед нападением на своих противников. Этот момент не присутствовал в сценарии. Но эффект производит.

После перестрелки в вестибюле камера отъезжает назад, чтобы продемонстрировать последствия бесконтрольной стрельбы. В этот момент плитка на одном из столбов падает. Это произошло по чистой случайности, но эпизод решили не вырезать, посчитав его уместным.

Копы в глубоком запасе

В начале фильма есть сцена в полицейском участке, где герой Марка Уолберга проводит параллели с животным миром. Знаменитые реплики про льва и тунца не были прописаны в сценарии, чем Уилл Феррелл ввел в ступор своего собеседника. Согласитесь, было бы преступлением вырезать это из фильма.

Властелин колец: Братство кольца

В одной из сцен Гэндальф по сценарию задевает головой люстру, а затем поворачивает голову и уже действительно случайно бьется головой о низкие своды жилища. Подлинная реакция актера так понравилось режиссеру, что он решил оставить неудачный дубль в фильме.

Доктор Стрэндж

Когда герой Бенедикта Камбербэтча посещает библиотеку, он знакомится там с Вонгом. По сценарию, он с сарказмом произносит: «Просто Вонг? Как Адель?» А вот фразы «Не ломайся, Бейонсе...» и в помине не было в тексте сценария, и реакция Вонга тому подтверждение. Это так понравилось режиссеру, что он специально добавил одну сцену с отсылкой к этой шутке.

Бойцовский клуб

В фильме есть момент, в которой Брэд Питт по сценарию просит Эдварда Нортона ударить его в плечо, чтобы показать свою силу. Но перед съемками этой сцены режиссер попросил Нортона ударить его не в плечо, а в ухо, не сказав об этом Питту. В итоге мы видим неподдельную гримасу боли на лице Брэда.

Гладиатор

В одной из сцен Хоакин Феникс по сценарию произносит: «Разве я не милосерден?» После реплики актер выдержал театральную паузу, и когда уже можно было подумать, что сцена отснята, Хоакин неожиданно для всех участников съемочного процесса прокричал эту же фразу, по-настоящему напугав актрису Конни Нильсен.

День независимости

Сцена, в которой Уилл Смит тянет инопланетянина, снималась в жару на солончаках недалеко от Великого Соленого озера в штате Юта. После нескольких дублей уставший актер в гневе крикнул: «Чем, черт возьми, здесь воняет?» Фраза не была прописана в сценарии, вонь и в самом деле стояла ужасная, так как на дне озера разлагались миллионы креветок, а ветер разносил запах по всей округе.

Титаник

Во время съемок сцены, где Джек рисует обнаженную Розу, молодому Ди Каприо было немного неловко, и он допустил небольшую оговорку в реплике, предложив лечь Розе вместо дивана на кровать. Но режиссер Джеймс Кэмерон посчитал, что эта ошибка в реплике отлично подчеркивает волнительный дух происходящего, и решил оставить «испорченный» дубль в фильме.

Когда корабль тонет и Роза бежит спасать Джека, ее останавливает Кэл. По сценарию актриса должна была уколоть его заколкой. Но ранее на съемках этого фильма Ди Каприо научил Кейт Уинслет плеваться «по-мужски». Она, обсудив это с Кэмероном, но не предупредив актера Билли Зейна, плюнула последнему в лицо. Зейн никак такого не ожидал, так как в предыдущих дублях этой сцены Кейт действовала строго по сценарию.

Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар

Когда главные герои фильма приходят к Холдену Макнейлу, сыгранным Беном Аффлеком, тот заявляет, что парням пора бы уже повзрослеть, и, используя ненормативную лексику, говорит, что Молчаливый Боб якобы думает о Джее. Казалось бы, что дубль испорчен, но режиссеру так понравилась последующая реакция актера Кевина Смита, что он оставил ее в фильме.

Крестный отец

В самом начале фильма Сонни Корлеоне, разгневанный поведением ФБР, толкает фотографа и разбивает его камеру. Этого момента в сценарии не было, поэтому испуганная реакция фотографа абсолютно подлинная. Он также придумал момент с бросанием денег этому фотографу в качестве компенсации.

Миссия невыполнима — 2

Во время съемки финальной драки Том Круз не рассчитал силы и действительно врезал ногой прямо в челюсть партнеру. Получилось эффектно, и режиссер Джон Ву решил сцену не переснимать сцену. В итоге в фильме помимо сильного удара мы можем увидеть испуганное лицо Тома Круза, осознавшего свою ошибку.