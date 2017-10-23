14 импровизаций, которые оказались круче сценария

Пересматривая любимый фильм, мы редко задумываемся о том, сколько времени и сил потрачено на его создание. Часто съемочный процесс отклоняется от плана и все идет наперекосяк, но иногда случайные и даже неудачные на первый взгляд кадры становятся настоящими фишками картины.

AdMe.ru собрал для вас известные кадры, которые покорили зрителей, несмотря на то что их не было в сценарии.

Властелин колец: Две крепости

Когда герои узнают о гибели хоббитов, Вигго Мортенсен, сыгравший Арагорна, изо всех сил пинает шлем орка, затем падает на колени и громко кричит. Правда, не от горя, а от того, что сломал два пальца на ноге. Сцена получилась такой реалистичной, что не могло быть и речи о пересъемке.

Вскоре после этого герои прибывают в столицу Рохана, и в тот момент, когда Эовин встречает их у ворот, с флагштока срывается флаг, как будто символизируя падение Рохана. Режиссер оценил случайность и позже доснял несколько кадров.

Молчание ягнят

Когда Ганнибал Лектер рассказывает агенту Старлинг, что однажды он убил переписчика и съел его печень с тушеными бобами, а после издает тот самый похлюпыващий звук, — по спине бегут мурашки. Даже актриса Джоди Фостер испугалась, ведь этих слов не было в сценарии. Зато сцена получилась по-настоящему жуткая!

Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца

Джонни Депп настолько вжился в образ капитана Джека Воробья, что не раз успешно импровизировал во время съемок. Когда Воробей дразнит Дейви Джонса, напевая: «Баночка с землицей, баночка с землицей! Что в ней, угадай-ка!» — можно заметить удивленные лица Киры Найтли и Орландо Блума, которые просто не поняли, что происходит. Искреннее выражение их лиц сделало сцену неповторимой.

Лемони Сникет: 33 несчастья

Граф Олаф — весьма колоритный персонаж, а сыгравший его Джим Керри — талантливый комедиант, поэтому когда он запнулся в диалоге и сказал оператору: «Стоп! Я произнесу еще раз. Повтори-ка! Быстрее, пока я в образе!» — это отлично вписалось в характер Олафа — чудаковатого и самовлюбленного актера.

Назад в будущее — 2

Широко узнаваемой в этом фильме стала погоня на аэробордах: когда Грифф и его компания преследуют Марти, им по сценарию суждено потерпеть поражение. Хулиганы втроем должны были влететь в окна мэрии и, пробив стекло, приземлиться на матрасы, но из-за ошибки в расчетах подруга Гриффа врезалась в колонну и, пролетев 9 метров, упала на бетон. Актриса осталась жива, хотя и получила серьезные травмы, а падение можно увидеть в фильме.

Темный рыцарь

Хит Леджер блестяще импровизировал во многих фильмах, исключением не стал и «Темный рыцарь». Находясь в полицейском участке, Джокер становится свидетелем повышения Джима Гордона. Все поздравляют комиссара, и вдруг Джокер начинает медленно хлопать. Актер хотел дополнить образ своего персонажа, но в итоге не только передал его характер в одном кадре, но и сделал сцену с аплодисментами культовой.

Бесславные ублюдки

Когда по сюжету нацист Ганс Ланда душит Бриджет, на самом деле в кадре зритель видит руки режиссера Квентина Тарантино, который решил продемонстрировать, как это делается, и стал по-настоящему душить актрису. Именно поэтому лицо девушки выражает неподдельный страх — в итоге она даже потеряла сознание. К счастью, все обошлось, а сцена не была удалена из фильма.

Охотник на лис

Однажды во время съемок Ченнинг Татум должен был изобразить нервный срыв. Актер стал бить себя по лицу, а затем и вовсе разбил головой зеркало. Кадр получился незапланированный, но надо признать, что весьма реалистичный и сильный.

Титаник

В культовой драме есть несколько удачных импровизаций, но одна из них стала неожиданной даже для автора. По сценарию между Розой и ее женихом Каледоном происходила ссора, но актер Билли Зейн так вошел в роль, что в порыве гнева опрокинул столик с завтраком. Страх и непонимание на лице Кейт Уинслет не наигранные — актриса испугалась по-настоящему.

Новый Человек-паук: Высокое напряжение

Когда Человек-паук в последний раз убегает от Гвен, чтоб спасти город, та окликает его: «Питер!» — и, поняв свою оплошность, тут же зажимает рот рукой. На самом деле актриса Эмма Стоун назвала имя случайно, но кадр органично вписался в происходящее и был оставлен.

Образцовый самец

В этой комедии Бен Стиллер сыграл мужчину-модель — красивого, но недалекого Дерека Зуландера. Когда Джей Пи объяснял, почему мужчины-модели являются идеальным убийцами, Дерек на самом деле не понимал, о чем речь, — Стиллер забыл свою реплику и всю дорогу вспоминал слова. Когда пришло время, он повторил свой вопрос: «Почему модели-мужчины?» Сцена удачно подчеркнула уровень IQ персонажа.

Индиана Джонс и последний крестовый поход

В течение всего фильма Генри Джонс — старший убеждает сына в том, что его возлюбленная — нацистка. Когда же это оказывается правдой, Индиана спрашивает у отца, как тот узнал правду. Шон Коннери, сыгравший эту роль, решил пошутить и ответил: «Она говорит во сне». Шутка идеально подошла старому плуту Джонсу и осталась в фильме.

Тор-2: Царство тьмы

Во время съемок Крис Хемсворт, сыгравший Тора, вошел в квартиру и повесил свой молот на вешалку. Это повеселило режиссера, и он решил, что такой момент как нельзя лучше подходит и характеру персонажа, и общей атмосфере происходящего. В итоге сцену пересняли специально для фильма, и теперь она забавляет уже зрителей.

Фото на превью Marvel Entertainment

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