14 неожиданных фактов, которые изменят ваше представление о мире Гарри Поттера
Вселенная Гарри Поттера стала культовой и завоевала огромное количество фанатов по всему миру. Но, даже несмотря на это, интересные факты о мире волшебства иногда остаются незамеченными поклонниками поттерианы.
«Поттернутая» часть AdMe.ru предлагает снова окунуться в Омут памяти и посмотреть, что же мы все-таки могли упустить.
- В конце XIX века «Дырявый котел» был под угрозой исчезновения, так как тогда создавалась Чаринг-Кросс-Роуд и паб мешал постройке. Однако волшебное сообщество сплотилось и, использовав Заклятие забвения на многих маглах, спасло знаменитый паб от сноса (некоторые говорят, что даже использовали «Империус» на нескольких магловских градостроителях, хотя это доказано не было). Конечно, магловские архитекторы никогда не понимали, почему они оставили пустые места в своих планах зданий.
- У Плаксы Миртл, конечно же, есть настоящее имя. Она погибла, когда Том Реддл впервые выпустил василиска. Ее полное имя — Миртл Элизабет Уоррен.
© Harry Potter and the Philosopher's Stone / Warner Bros. Pictures © Harry Potter and the Prisoner of Azkaban / Warner Bros. Pictures
- Чтобы определить факультет, Распределяющей шляпе необходимо от 2 до 5 минут. Но случаев, когда она думала более 2 минут, за всю историю Хогвартса очень мало. Примерами этого были: Минерва Макгонагалл — выбор стоял между Когтевраном и Гриффиндором, Питер Петтигрю — между Гриффиндором и Слизерином, Гермиона Грейнджер — между Когтевраном и Гриффиндором, Невилл Долгопупс — между Гриффиндором и Пуфендуем, и, конечно же, Гарри Поттер.
- Гарри Поттер является единственным магом, который выжил после применения против него всех трех непростительных заклинаний. А также он единственный из волшебников, кто владел всеми Дарами Смерти.
- Из всех Пожирателей Смерти только Северус Снейп мог вызывать и использовать Патронуса.
- А вот Темный Лорд не мог создавать Патронуса. Для этого необходимы счастливые воспоминания — у него же не было ни одного такого в жизни.
- После победы над Волан-де-Мортом все Пожиратели Смерти были убиты или попали в Азкабан. Единственной, кто остался жив и на свободе, была семья Малфоев.
- В первом фильме о Поттере, когда Гарри вместе с Дурслями посещает зоопарк, мимо них проходят дети в зеленой школьной форме. Это намек на факультет Слизерина — так же как и сцена со змеей в террариуме.
- В 3-м фильме о Поттере сидящий в «Дырявом котле» волшебник (которого сыграл фронтмен британской рок-группы The Stone Roses Иан Браун) читает «Краткую историю времени» Стивена Хокинга. Этакий тонкий намек на взаимосвязь волшебного мира с магловским, но для очень внимательных фанатов.
- Оказывается, волшебникам все же интересен прогноз погоды. В «Гарри Поттере и Ордене Феникса» на страницах «Ежедневного пророка» четко видно не что иное, как прогноз!
© Harry Potter and the Philosopher's Stone / Warner Bros. Pictures © Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II / Warner Bros. Pictures
- Волшебные шахматы из «Гарри Поттера и философского камня» незаметно трансгрессировали в фильм «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2».
- Что бы там ни говорили про англичан-пуритан, но и в Хогвартсе есть место интимным отношениям. Вот такой интересный намек встречается в финальных титрах «Гарри Поттера и узника Азкабана».
- А это лишь подтверждает продуманность Роулинг своей волшебной вселенной. В той же 3-й части о Поттере на Карте Мародеров мы видим не кого иного, как Ньюта Саламандера — одного из главных героев «Фантастических тварей и где они обитают».
- И последнее, возможно, кто-то еще не знал: в 2007 году Роулинг призналась своей аудитории, что Альбус Дамблдор нетрадиционной ориентации. Она рассказала, что в молодости Альбус был влюблен в своего лучшего друга Геллерта Грин-де-Вальда, который позже стал его врагом. Именно поэтому Дамблдор в зеркале «Еиналеж» видит Геллерта в сиквеле «Фантастических тварей».
Может быть, вы тоже заметили какие-то интересности в книгах или фильмах? Или, возможно, у вас своя фанатская теория о мире Гарри Поттера?