14 некогда популярных актеров и актрис, слава которых потускнела, а теперь снова сияет, как начищенный медяк

Со временем даже популярные актеры и актрисы начинают реже появляться на больших экранах, играют второстепенные роли или снимаются преимущественно в сериалах. Причины бывают разные: одни всецело отдают себя семье, другие становятся заложниками одной роли или, что еще хуже, вредных привычек, третьи устают от бешеного графика и нескончаемых съемок.

Мы в AdMe.ru искренне радуемся, когда любимые артисты, засучив рукава, с новыми силами берутся за построение своей кинокарьеры. И сегодня мы чествуем героев нашей подборки и надеемся, что они больше не будут брать тайм-аут.

Джош Хартнетт

Красавчик Джош Хартнетт стал известен благодаря роли военного летчика в фильме «Перл-Харбор». После оглушительного успеха киноленты американский актер был нарасхват у режиссеров и снялся в таких картинах, как «Одержимость», «Город грехов» и «Счастливое число Слевина». Но если в начале 2000-х Хартнетт являлся кумиром многих, то после 2010 года его популярность сошла на нет, и он либо снимался в малобюджетных фильмах и сериалах, либо играл роли второго плана. В 2021 году актер вновь громко заявил о себе, сыграв инкассатора в нашумевшем боевике Гая Ричи «Гнев человеческий».

Хилари Суэнк

Бен Уишоу

Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор снималась в кино с раннего возраста. Многие помнят ее со времен фильма Стивена Спилберга «Инопланетянин» 1982 года. Но роль рыжеволосой отвязной Дилан Сандерс из «Ангелов Чарли» принесла актрисе небывалую популярность. Впоследствии Дрю играла в таких известных комедиях, как «Дюплекс», «50 первых поцелуев», «Обещать — не значит жениться», «Смешанные». Затем в кинокарьере Бэрримор наступил период, когда она посвятила себя съемкам преимущественно в сериалах. И лишь в 2020 году в прокат вышел художественный фильм «Дублерша», в котором актриса сыграла главную роль.

Рассел Кроу

Звезда первой величины Рассел Кроу может похвастать внушительным послужным списком. Фанаты с нетерпением ждали выхода новых фильмов с его участием, и в 2020 году Кроу предстал в неожиданном образе — маньяка-психопата в триллере «Неистовый». А в 2022 году поклонники смогут лицезреть своего кумира в роли Зевса в киноленте «Тор: Любовь и гром».

Джон Траволта

Роль гангстера в киноленте Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» сделала Траволту одним из самых востребованных и популярных актеров того времени. Он снялся в множестве известных кинокартин и получил десятки наград. Но постепенно Джон стал реже появляться в кассовых фильмах, а те немногочисленные роли, которые он играл, больше не вызывали восторженных оваций. В 2020 году на экраны вышел телевизионный сериал «Крепкий Харт», в котором Траволта сыграл одного из главных персонажей. Стоит отметить, что актер отлично выглядит в свои 67 лет.

Дженнифер Лав Хьюитт

Миниатюрная Дженнифер с большими карими глазами запомнилась своими ролями в фильмах «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», «Я все еще знаю, что вы сделали прошлым летом», «Сердцеедки», «Дневник карьеристки». Последней известной работой Лав Хьюитт стала главная роль в сериале «Говорящая с призраками», который транслировался с 2005 по 2010 год. Затем актриса продолжила сниматься в сериалах, но была уже не так востребована и популярна. С 2018 года Дженнифер Лав Хьюитт играет одну из ключевых ролей (оператора службы спасения Мэдди Кендалл) в сериале «9-1-1».

Джим Керри

Наверное, не существует человека, который не знал бы Джима Керри. В 90-х и начале 2000-х актер не сходил с экранов и был всеобщим любимцем. После 2010 года последней наиболее известной картиной, в которой снялся Керри, стала комедия «Пингвины мистера Поппера», после которой все остальные художественные фильмы с его участием с треском проваливались в прокате. В 2020 году талантливому актеру наконец улыбнулась удача: на экраны вышел долгожданный «Соник в кино» с Керри в главной роли. Его персонаж — безумный ученый и изобретатель, который охотится за ежиком.

Иэн Сомерхолдер

К сожалению, 42-летний актер оказался заложником одной роли. Персонаж, которого сыграл Иэн Сомерхолдер — вампир Дэймон в некогда популярном сериале «Дневники вампира», — стал в каком-то смысле роковым для актера. После «Дневников вампира» Сомерхолдер снялся в нескольких малобюджетных фильмах, и лишь в 2019 году появился в главной роли в сериале «Вампирские войны».

Джон Красински

Актер наиболее известен ролью шутника Джима Халперта в популярном сериале «Офис», который транслировался с 2005 по 2013 год и был удостоен множества наград и премий. Последующие работы Красински не принесли ему бешеной популярности, да и снимался он не так часто, как хотелось бы. На его счету роли в фильмах «Отпуск по обмену», «В пути», «Жених напрокат», «Все любят китов», «Земля обетованная». В 2018 году на экраны вышел фантастический триллер «Тихое место» с Красински и Эмили Блант в главных ролях. Интересно, что в этот раз Красински выступил одновременно как актер, сценарист и режиссер.

Джеймс Марсден

Актер с яркой внешностью запомнился зрителям ролями в таких кассовых кинолентах, как «Трасса 60», «Дневник памяти», «Люди Икс», «Возвращение Супермена», «Лучшее во мне». В 2016 году Марсден получил роль в научно-фантастическом сериале «Мир Дикого Запада». А в 2020 году на экраны вышел долгожданный анимационно-игровой фильм «Соник в кино», в котором он играет одного из ключевых персонажей. В 2022 году ожидается выход 2-й части «Соника в кино».

Шон Пенн

Обладатель премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и множества других наград известен своим бунтарским духом и вспыльчивым темпераментом. Возможно, поэтому за последние 10 лет он не получал главных ролей в кассовых фильмах. В 2019 году поклонники актера наконец смогли лицезреть его работу в драме «Игры разумов», в которой Шон Пенн изобразил пациента психиатрической больницы. Пенн показал свой талант и был по достоинству оценен кинокритиками и обычными зрителями. До этого мастерскую игру Пенна можно было видеть в таких кинолентах, как «Я — Сэм», «Таинственная река», «Харви Милк» и многих других.

Хиро Файнс Тиффин

Молодой актер знаком нам ролью 11-летнего Тома Реддла, будущего лорда Волан-Де-Морта, в ленте «Гарри Поттер и принц-полукровка». После этого ему досталась пара эпизодических ролей в малоизвестных картинах, и лишь в 2019 году о восходящей звезде заговорили вновь. На экраны вышла мелодрама «После», в которой Хиро сыграл главного героя и удостоился премии «Лучший актер драматического фильма». Парень приобрел бешеную популярность и армию фанаток. В 2020 и 2021 годах сняли продолжение этой истории, а в 2022 году выйдет еще одна часть киноленты.

Марлон Уэйанс

Известный американский комик Марлон Уэйанс прежде всего запомнился зрителям в комедиях «Не грози Южному централу, попивая сок у себя в квартале», «Очень страшное кино» и «Дом с паранормальными явлениями». Но актер играл не только чудаковатых комедийных персонажей. Многие незаслуженно забыли его роль в ленте «Реквием по мечте» 2000 года. А в 2021 году, после долгого перерыва, Уэйанс воплотил на экране одного из главных героев биографической драмы «Респект».