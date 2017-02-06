14 неголливудских фильмов о любви

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Говорят, все песни о любви. Видимо, и фильмы тоже. Любовь многогранна и многолика, она везде: в страсти влюбленных, симпатии подростков, родительской опеке и отчужденности бывших. AdMe.ru собрал фильмы из разных уголков планеты, чтобы показать, что любовь всегда разная, но она причина всему.

De surprise, 2015

Нидерланды, Бельгия, Германия, Ирландия

История о том, как миллионер собирается уйти из жизни и обращается в специализированное агентство, где ему обещают помочь после оформления всех бумаг. А тем временем... В общем, это эксцентричная романтическая комедия с нотками черного юмора, которая поднимает очень серьезные темы, но так непринужденно, что начинаешь верить от и до. Рейтинг IMDb — 6,7

Sadece Sen, 2014

Турция

Жизнеутверждающая история о бывшем боксере, для которого жизнь потеряла всякий смысл, и слепой девушке, которая, кажется, лучше всех видит ее красоту. Вроде бы сюжет уже попахивает нафталином, но нет, старая история играет новыми красками — неистовыми и жизненными. Очень полезно для тех, кому нужен стимул идти дальше, несмотря на навалившиеся трудности. Рейтинг IMDb — 6,9

Dear Frankie, 2003

Великобритания

Душевное британское кино с привкусом драмы. История 9-летнего Фрэнки и его мамы Лиззи, переезжающих с места на место, сколько мальчик себя помнит. Пытаясь защитить сына от правды, Лиззи придумывает ему вымышленного отца. Этот светлый фильм точно возьмет за душу своей атмосферой, постановкой и силой. Рейтинг IMDb — 7,8

Baahubali: The Beginning, 2015

Индия

Неожиданно красочная, захватывающая и очень эпичная сказка. Как раз для тех, кто хочет унестись от серых будней туда, где великие герои совершают подвиги ради возлюбленных, всемогущие боги обитают среди смертных, а беспощадные тираны развязывают кровопролитные войны. А еще фильм об отваге, коварстве и предательстве, о тщеславии и сострадании, о гордыне и милосердии и, конечно же, о любви. Рейтинг IMDb — 8,4

Россия, 2012

Один фильм, четыре рассказа, десятки жизней. Здесь и влюбленная пара, которая наивно пытается запланировать наперед всю жизнь от свадьбы до самой смерти, и притча о кругообороте взяток в российской природе, и о том, как можно согреться зимой в лесу с помощью Пушкина, и история о немолодом холостяке, который понимает, что ему не о чем разговаривать с молоденькой красавицей, и, конечно же, о любви. Рекомендуется тем, кто изголодался по фильмам со смыслом, иронией, мыслями, душой. Рейтинг IMDb — 7,1

LOL (Laughing Out Loud) ®, 2008

Франция

Казалось бы, совершенно обычная история современных Ромео и Джульетты, таких же молодых максималистов. Но фильм многогранен: в нем находится место и чувствам влюбленных, отношениям детей и родителей, драме самих родителей и общества. История, которая могла приключиться в нашей стране, на нашей улице, приобрела пикантные французское нотки. Рейтинг IMDb — 6,3

Once, 2007

Ирландия

Как часто вы встречаете подходящего человека? Ответом на этот вопрос и будет фильм. Это рассказ о двух родственных душах, которым удалось найти друг друга в толчее дублинских улиц. И как только они встречаются, каждому из них удается разглядеть в другом его талант и помочь осуществить то, о чем раньше лишь мечталось. Глубокое, не надуманное, пронзительно доброе кино о любви неуверенного музыканта и юной матери. Рейтинг IMDb — 7,9

Juste la fin du monde, 2016

Канада, Франция

Успешный писатель Луи не близок со своей семьей. Он сознательно от них отдаляется. Но вдруг решает пообедать вместе. Нет, не наверстать упущенное, а зацепить оставшееся. Мама, сестра, которую он едва знает, миловидная жена брата и сам брат. Они могли бы друг друга полюбить, смеялись бы и шутили, прощали бы ошибки. Или все плакали бы и кричали, кидая упреки. Что они сделают, когда Луи скажет им, что уйдет и больше не вернется? Рейтинг IMDb — 7,2

Cheongukui woopyeonbaedalbu, 2009

Южная Корея

В пустынном поле стоит почтовый ящик, через который люди, потерявшие родных и близких, говорят, могут отправить письма прямо на небеса. Именно возле него, с письмом в руке, главная героиня встречает загадочного почтальона. От этого фильма на душе становится ясно и тепло. Он как раз для тех, кто хочет верить в чистое и светлое. Рейтинг IMDb — 6,9

Cashback, 2015

Великобритания

Переживая болезненное расставание с любимой, Бен впадает в бессонницу. В освободившиеся 8 часов он начинает работать в ночную смену местного супермаркета. Неожиданно он обнаруживает в себе необычную способность останавливать время. Это история о том, как хочется иногда воскликнуть: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» А еще это фильм, где в процессе хода времени глупость сталкивается со смыслом, романтика с пошлостью, а радость с печалью, и важно не потеряться в куче столкновений, держа в голове лишь главное. Рейтинг IMDb — 7,2

Faa yeung nin wa, 2000

Гонконг, Китай

Этот фильм — витающий в воздухе аромат, терпкий и чувственный. История о двух соседях, которые встретились случайно, обманутые своими мужем и женой. Им нужен, казалось бы, всего один шаг: вот они вместе в полумраке ресторана, вот они вдвоем в тесной квартирке вынуждены скрываться от соседей. Казалось бы, протяни руку — и все изменится... Рейтинг IMDb — 8,1

The Little Death, 2014

Австралия

Эта комедия будет очень понятна и оценена по достоинству зрителями, которые имеют за плечами опыт семейной жизни. Главная героиня кинокартины — сексуальная жизнь, у всех разная и порой сопровождающаяся курьезами. Именно она может стать причиной разрыва или, наоборот, залогом крепкого союза. Тайные желания могут завести за грани дозволенного или внести новые краски. Рейтинг IMDb — 7,1

Tenshi no koi, 2009

Япония

Главные герои фильма, как полагается, он и она. Она взбалмошная девица, которая берет от жизни все, что ей хочется. Он молчалив, замкнут, нелюдим и готовится к смерти. Ей 17, ему 36. Кажется, назревает серьезная социальная проблема. Но тут искра, буря, безумие. И получается довольно чистый, свежий и красивый фильм, который непринужденно затрагивает важные темы. Рейтинг IMDb — 7,0

The Secret Life of Words, 2005

Испания, Ирландия

Одинокая нефтяная вышка, затерянная в море. Женщина, которая приезжает ухаживать за мужчиной, пострадавшим в результате несчастного случая. О чем может быть этот фильм? Об одиночестве, умении и неумении говорить, о том, что такое груз прошлого. И как бы банально ни звучало, о силе любви. Идеальный выбор для тех, кто хочет насладится просмотром наедине с собой. Рейтинг IMDb — 7,5