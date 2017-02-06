14 неголливудских фильмов о любви
Говорят, все песни о любви. Видимо, и фильмы тоже. Любовь многогранна и многолика, она везде: в страсти влюбленных, симпатии подростков, родительской опеке и отчужденности бывших.
AdMe.ru собрал фильмы из разных уголков планеты, чтобы показать, что любовь всегда разная, но она причина всему.
De surprise, 2015
Нидерланды, Бельгия, Германия, Ирландия
История о том, как миллионер собирается уйти из жизни и обращается в специализированное агентство, где ему обещают помочь после оформления всех бумаг. А тем временем... В общем, это эксцентричная романтическая комедия с нотками черного юмора, которая поднимает очень серьезные темы, но так непринужденно, что начинаешь верить от и до.
- Рейтинг IMDb — 6,7
Sadece Sen, 2014
Турция
Жизнеутверждающая история о бывшем боксере, для которого жизнь потеряла всякий смысл, и слепой девушке, которая, кажется, лучше всех видит ее красоту. Вроде бы сюжет уже попахивает нафталином, но нет, старая история играет новыми красками — неистовыми и жизненными. Очень полезно для тех, кому нужен стимул идти дальше, несмотря на навалившиеся трудности.
- Рейтинг IMDb — 6,9
Dear Frankie, 2003
Великобритания
Душевное британское кино с привкусом драмы. История 9-летнего Фрэнки и его мамы Лиззи, переезжающих с места на место, сколько мальчик себя помнит. Пытаясь защитить сына от правды, Лиззи придумывает ему вымышленного отца. Этот светлый фильм точно возьмет за душу своей атмосферой, постановкой и силой.
- Рейтинг IMDb — 7,8
Baahubali: The Beginning, 2015
Индия
Неожиданно красочная, захватывающая и очень эпичная сказка. Как раз для тех, кто хочет унестись от серых будней туда, где великие герои совершают подвиги ради возлюбленных, всемогущие боги обитают среди смертных, а беспощадные тираны развязывают кровопролитные войны. А еще фильм об отваге, коварстве и предательстве, о тщеславии и сострадании, о гордыне и милосердии и, конечно же, о любви.
- Рейтинг IMDb — 8,4
Россия, 2012
Один фильм, четыре рассказа, десятки жизней. Здесь и влюбленная пара, которая наивно пытается запланировать наперед всю жизнь от свадьбы до самой смерти, и притча о кругообороте взяток в российской природе, и о том, как можно согреться зимой в лесу с помощью Пушкина, и история о немолодом холостяке, который понимает, что ему не о чем разговаривать с молоденькой красавицей, и, конечно же, о любви. Рекомендуется тем, кто изголодался по фильмам со смыслом, иронией, мыслями, душой.
- Рейтинг IMDb — 7,1
LOL (Laughing Out Loud) ®, 2008
Франция
Казалось бы, совершенно обычная история современных Ромео и Джульетты, таких же молодых максималистов. Но фильм многогранен: в нем находится место и чувствам влюбленных, отношениям детей и родителей, драме самих родителей и общества. История, которая могла приключиться в нашей стране, на нашей улице, приобрела пикантные французское нотки.
- Рейтинг IMDb — 6,3
Once, 2007
Ирландия
Как часто вы встречаете подходящего человека? Ответом на этот вопрос и будет фильм. Это рассказ о двух родственных душах, которым удалось найти друг друга в толчее дублинских улиц. И как только они встречаются, каждому из них удается разглядеть в другом его талант и помочь осуществить то, о чем раньше лишь мечталось. Глубокое, не надуманное, пронзительно доброе кино о любви неуверенного музыканта и юной матери.
- Рейтинг IMDb — 7,9
Juste la fin du monde, 2016
Канада, Франция
Успешный писатель Луи не близок со своей семьей. Он сознательно от них отдаляется. Но вдруг решает пообедать вместе. Нет, не наверстать упущенное, а зацепить оставшееся. Мама, сестра, которую он едва знает, миловидная жена брата и сам брат. Они могли бы друг друга полюбить, смеялись бы и шутили, прощали бы ошибки. Или все плакали бы и кричали, кидая упреки. Что они сделают, когда Луи скажет им, что уйдет и больше не вернется?
- Рейтинг IMDb — 7,2
Cheongukui woopyeonbaedalbu, 2009
Южная Корея
В пустынном поле стоит почтовый ящик, через который люди, потерявшие родных и близких, говорят, могут отправить письма прямо на небеса. Именно возле него, с письмом в руке, главная героиня встречает загадочного почтальона. От этого фильма на душе становится ясно и тепло. Он как раз для тех, кто хочет верить в чистое и светлое.
- Рейтинг IMDb — 6,9
Cashback, 2015
Великобритания
Переживая болезненное расставание с любимой, Бен впадает в бессонницу. В освободившиеся 8 часов он начинает работать в ночную смену местного супермаркета. Неожиданно он обнаруживает в себе необычную способность останавливать время. Это история о том, как хочется иногда воскликнуть: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» А еще это фильм, где в процессе хода времени глупость сталкивается со смыслом, романтика с пошлостью, а радость с печалью, и важно не потеряться в куче столкновений, держа в голове лишь главное.
- Рейтинг IMDb — 7,2
Faa yeung nin wa, 2000
Гонконг, Китай
Этот фильм — витающий в воздухе аромат, терпкий и чувственный. История о двух соседях, которые встретились случайно, обманутые своими мужем и женой. Им нужен, казалось бы, всего один шаг: вот они вместе в полумраке ресторана, вот они вдвоем в тесной квартирке вынуждены скрываться от соседей. Казалось бы, протяни руку — и все изменится...
- Рейтинг IMDb — 8,1
The Little Death, 2014
Австралия
Эта комедия будет очень понятна и оценена по достоинству зрителями, которые имеют за плечами опыт семейной жизни. Главная героиня кинокартины — сексуальная жизнь, у всех разная и порой сопровождающаяся курьезами. Именно она может стать причиной разрыва или, наоборот, залогом крепкого союза. Тайные желания могут завести за грани дозволенного или внести новые краски.
- Рейтинг IMDb — 7,1
Tenshi no koi, 2009
Япония
Главные герои фильма, как полагается, он и она. Она взбалмошная девица, которая берет от жизни все, что ей хочется. Он молчалив, замкнут, нелюдим и готовится к смерти. Ей 17, ему 36. Кажется, назревает серьезная социальная проблема. Но тут искра, буря, безумие. И получается довольно чистый, свежий и красивый фильм, который непринужденно затрагивает важные темы.
- Рейтинг IMDb — 7,0
The Secret Life of Words, 2005
Испания, Ирландия
Одинокая нефтяная вышка, затерянная в море. Женщина, которая приезжает ухаживать за мужчиной, пострадавшим в результате несчастного случая. О чем может быть этот фильм? Об одиночестве, умении и неумении говорить, о том, что такое груз прошлого. И как бы банально ни звучало, о силе любви. Идеальный выбор для тех, кто хочет насладится просмотром наедине с собой.
- Рейтинг IMDb — 7,5
Фото на превью Boyut Film