14 неголливудских фильмов для тех, кто устал от набивших оскомину сюжетов и одинаковых лиц

19 3 148 5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Первый в мире кинофестиваль прошел в Венеции в 1932 году, а первым фильмом, показанным там, стал «Доктор Джекилл и мистер Хайд». С тех пор в мире были сняты тысячи фильмов самых разных жанров, и, кажется, лент, способных по-настоящему удивить и влюбить в себя зрителя, становится все меньше и меньше. Но это только на первый взгляд — среди множества картин обязательно находятся те, где сходятся и неизбитый сюжет, и отличная режиссура, и хорошая актерская игра.

AdMe.ru знакомит читателей с кинолентами, которые по достоинству оценят не только киноманы, но и те, кто только начинает знакомство с миром по ту сторону камеры.

Августовская мадонна (2019)

Фильм-дневник, повествующий о последнем месяце лета, который 33-летняя Ева решает провести в Мадриде. В то время как большинство жителей спасается от жары на побережье, женщина бродит по уголкам города, которые помнит с ранней молодости, и встречает знакомых и некогда любимых людей. Неспешный рассказ о запоздалом прощании с юностью и поиске своего места в мире и одновременно признание в любви испанской столице, виды которой завораживают не меньше самой истории. Рейтинг IMDb — 6,9

Иван (2017)

Девушка по имени Мара рожает сына Ивана от своего женатого любовника Рока, которого практически сразу же после появления мальчика на свет обвиняют в финансовых преступлениях. Все родственники и друзья отворачиваются от Рока, однако Мара любит его до одержимости и твердо намерена быть с ним во что бы то ни стало. Скрываясь от полиции, Рок забирает Мару с Иваном, и молодая мать считает, что ее мечты о жизни с возлюбленным наконец-то сбылись. Но она и не подозревает, что у мужчины свои планы и на нее, и на ребенка. Рейтинг IMDb — 7,2

Земля под ногами (2019)

Лола — успешный бизнес-консультант и отдает все свое время любимой работе. Она никогда не позволяет себе расслабляться и старается держать все под контролем, а окружающие считают ее практически железной леди. Однако у нее есть секрет, о котором не знают даже самые близкие друзья, — сестра Конни, страдающая психическим заболеванием. После трагического происшествия Конни попадает в больницу, и с этого момента жизнь Лолы начинает превращаться в хаос: девушке кажется, что ее кто-то преследует. Рейтинг IMDb — 6,4

Белый, белый день (2019)

В удаленном от цивилизации исландском городке шеф полиции начинает подозревать местного жителя в тайном романе со своей женой, которая недавно погибла в автомобильной аварии. В стремлении узнать правду он готов идти вперед во что бы то ни стало, даже если его дочь и внучка окажутся в опасности. История о любви, мести и предательстве, разворачивающаяся на фоне серых исландских пейзажей, умело подчеркнута завораживающей музыкой, которая меняется вместе с настроением главного героя. Рейтинг IMDb — 7,1

Надежда (2019)

43-летняя Аня — успешный хореограф. У нее с мужем Томасом есть 3 общих детей и 3 детей от его первого брака, живущих с супругами под одной крышей. За день до Рождества женщина узнает, что рак легких, от которого она лечилась годом ранее, дал метастазы в мозг и прогноз, увы, неблагоприятный. Из-за назначенных лекарств эмоциональное состояние Ани становится неустойчивым, и их отношениям с мужем, с которым они в последние годы стали почти чужими людьми, предстоит пройти настоящую проверку на прочность. Рейтинг IMDb — 7,8

Все будет (2019)

Двое друзей-подростков, 14-летний Мара и 12-летний Хедуш, сбегают из дома и отправляются в путешествие по стране на машине, наслаждаясь новоприобретенной свободой. По дороге они попадают в разные приключения, знакомятся с новыми людьми и подбирают «голосующую» на дороге девушку по имени Бара, которая говорит, что едет навестить дедушку. Необычное подростковое роуд-муви, рассчитанное на взрослую аудиторию, на фоне туманных деревенских пейзажей. Рейтинг IMDb — 6,6

О бесконечности (2019)

Режиссер Рой Андерссон, снявший фильмы «Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии» и «Песни со второго этажа» продолжает исследовать жизнь во всех ее проявлениях. Отец, который остановился под проливным дождем, чтобы завязать дочери шнурки; священник, решивший обратиться к психотерапевту; пара, пролетающая над разрушенным войной Кельном, — все эти сюжеты, в которых реальные события переплетаются с вымышленными, складываются в неспешное, но завораживающее повествование о человеке и его бедах и радостях. Рейтинг IMDb — 7,0

Дети (2019)

13-летняя Люкке в результате стычки на школьном дворе по неосторожности убивает своего одноклассника Джейми. Девочка клянется, что смерть подростка была случайной, но ей никто не верит. Ситуация усложняется тем, что отец Люкке, Карл, втайне от всех встречается с Лив — директором школы, где учится девочка. Обстоятельства складываются таким образом, что Лив и Карл вынуждены раскрыть свою тайну, и это еще больше усиливает недоверие к словам Люкке. Рейтинг IMDb — 7,8

Взять или уйти (2018)

Наутро после хмельной вечеринки 30-летнего рабочего Эрика будит телефонный звонок. Его бывшая девушка Моника, с которой они расстались полгода назад, сообщает, что через несколько часов у нее родится ребенок, отцом которого является Эрик. Однако она сама не готова становиться матерью и планирует отказаться от новорожденной дочки. Впрочем, Моника предлагает недавнему возлюбленному и другой вариант: взять ребенка себе. Рейтинг IMDb — 7,5

Корделия (2019)

Корделия и ее сестра-близнец живут в доме в центре Лондона. 12 лет назад девушка отказалась от карьеры актрисы и отдалилась от общества из-за трагического происшествия, в котором виновата была она сама. Постепенно она возвращается и к актерскому ремеслу, и к активной жизни, и даже заводит роман с соседом-музыкантом Франком. Однако чем ближе становятся их отношения, тем больше Корделия задается вопросом об истинных намерениях своего нового возлюбленного. Рейтинг IMDb — 5,6

Невинность (2019)

Лис — юная девушка, которая мечтает сбежать из маленького городка, где живет со своими родителями, и стать артисткой цирка. Она проводит лето на улице, флиртуя со своим парнем, который старше на несколько лет. Соседи начинают сплетничать, и Лис старается укрыться от чужих глаз, встречаясь с возлюбленным в укромных местах. Фильм о первых отношениях, которые навсегда изменят жизнь и самой девушки, и ее семьи. Рейтинг IMDb — 6,6

Самая красивая пара (2018)

Во время отдыха на средиземноморском побережье Мальте и Лив подверглись насилию со стороны 3 подростков. Несмотря на пережитый стресс, спустя 2 года пара все еще вместе — Лив закончила курс терапии и их жизнь постепенно приходит в норму. Но однажды Мальте случайно встречает одного из нападавших в придорожной закусочной и выслеживает его. Мужчина одержим жаждой мести, однако возлюбленная не разделяет его стремлений и хочет навсегда забыть о трагических событиях. Впрочем, Мальте уже не может да и не желает останавливаться. Рейтинг IMDb — 7,0

Кровь моей крови (2010)

Марсия с 2 своими взрослыми детьми и сестрой Ивет живут в трущобах на окраине Лиссабона. Марсия работает поваром, ее дочь Андреа учится на медсестру, а сын Джока промышляет мелкими кражами. Однажды Андреа говорит матери, что влюблена в своего женатого преподавателя, который к тому же старше ее. Женщина решает проследить за дочерью и застает ее в объятиях того самого профессора. И эта встреча изменит жизнь семьи гораздо больше, чем можно было предположить. Рейтинг IMDb — 7,4

Молочные зубы (2020)

Известие о том, что их неизлечимо больная 16-летняя дочь влюбилась в мелкого наркоторговца Моисея, становится для родителей худшим кошмаром. Однако вместе с тем у них появляется и повод для радости: влюбленность возвращает девочке утерянную жажду жизни. Кроме того, они понимают, что, скорее всего, эта любовь будет для их дочери не только первой, но единственной и последней, и потому решают не мешать Милле наслаждаться ею. Рейтинг IMDb — 7,2

А вы уже видели какой-нибудь из этих фильмов? Или, возможно, у вас есть любимая неголливудская лента, которую вы пересматриваете раз за разом?