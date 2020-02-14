14 небанальных фильмов о любви, которые растопят даже самое холодное сердце

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«Все начинается с любви», — уверял поэт Роберт Рождественский. Это волшебное чувство способно согреть даже в лютый холод и вернуть веру в сказки и чудеса, когда опускаются руки и кажется, что весь мир обернулся против тебя. Счастливые истории любви невообразимо разные и одинаковые одновременно, но каждая из них вселяет надежду и заставляет наши сердца биться чуть чаще.

Мы в AdMe.ru решили поделиться 14 небанальными фильмами, в которых столько любви и нежных чувств, что перехватит дыхание даже у отъявленного циника.

1. Дождливый день в Нью-Йорке (2019)

Он — из состоятельной семьи Нью-Йорка, она — из небольшого городка в Аризоне. Один дождливый день изменит их жизнь навсегда. В проливной суете мегаполиса герои встретятся и в лучших традициях Вуди Аллена попадут в водоворот романтических приключений. IMDb — 6,7

2. Честный человек (2018)

Очень французская, нарочито театральная драма, в центре сюжета которой последний романтик Парижа по имени Абель: он полон решимости вновь завоевать Марианну, которая 8 лет назад предпочла ему лучшего друга Поля. Теперь, когда Поля не стало, Абелю уже ничто не помешает вернуть любовь всей его жизни. Однако оказалось, что даже самые невинные создания могут вынашивать коварные планы. IMDb — 6,2

3. Дикий мед (2015)

Барыш учится на факультете архитектуры в местном университете. Когда он встречает Фюсун, его душа наполняется чувством, и он понимает, что в этот раз в его сердце вошла настоящая любовь. Красивый, умный и искренний герой вскоре добивается своего: девушка в него влюбляется, и они женятся. Все как в сказке. Но однажды эта счастливая история приобретает неожиданный поворот. IMDb — 6,8

4. Клянусь тобой, любимая (2016)

Сарасвати — простая девушка, работающая в библиотеке. Таких, как она, обычно называют ботаншей или невзрачной простушкой. Устав от упреков со стороны своих родителей, сестры и коллег, Сарасвати наконец решает взять судьбу в свои руки. Она просит помощи у своего соседа Индера, который с момента своего заселения в дом старался всячески избегать девушку. IMDb — 7,3

5. В метре друг от друга (2019)

Пространство, в котором оказались влюбленные, диктует жестокое условие: Стелла и Уилл должны находиться на расстоянии не ближе метра друг от друга, поэтому им недоступно даже прикосновение. Но настоящая любовь не знает границ, и чем сильнее чувства, тем выше соблазн нарушить правила. Это фильм о желании жить, любить и мечтать. Стелла говорит очень важные слова человека, который столкнулся с тяжелой болезнью: «Я жила, чтобы лечиться, а не лечилась — чтобы жить». IMDb — 7,2

6. Вкус чудес (2015)

Луиза Легран — мать двоих детей, которая живет в спокойном провинциальном городке. Она не хочет покидать виллу с любимой грушей в саду, где когда-то была так счастлива со своим покойным мужем. Тайно влюбленный в героиню Пол для нее не более чем хороший друг. Но однажды Луиза попадает в трудную ситуацию и сталкивается лицом к лицу с непростым выбором. IMDb — 6,8

7. Между нами горы (2017)

Бен и Алекс смогли спастись после авиакатастрофы, и теперь они обязаны найти общий язык, чтобы выжить в диких условиях заснеженных гор. Однажды они понимают, что помощи им ждать бесполезно, поэтому вынуждены отправиться в трудный путь длиной в сотни километров. В борьбе за жизнь между совсем незнакомыми людьми возникает тесная связь. IMDb — 6,4

8. Жаркие летние ночи (2017)

То знойное лето Дэниел запомнит навсегда, ведь его угораздило влюбиться в главную красотку полуострова Маккейлу и связаться с торговцами запрещенных веществ. Только вот незадача: брат девушки — городской хулиган, который является партнером Дэниела и выступает категорически против их отношений. IMDb — 6,4

9. Куриоса (2019)

Основу сюжета фильма составляет чувственный и опасный любовный треугольник в богемной атмосфере Парижа конца XIX века. Двое мужчин влюблены в одну женщину. Но ведь запреты существуют для того, чтобы их нарушать. Сценарий написан на основе дневников и писем известных светских персонажей того времени. IMDb — 5,5

10. Лед-2 (2020)

Российская мелодрама, которая особо не нуждается в представлениях. Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и теперь мечтают завести ребенка. Однако цена, которую им придется заплатить за это, будет невообразимо высока. Кажется, что после такого поворота сюжета рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы так думаете, то вы ничего не знаете о настоящих сказках. Дата премьеры: 14 февраля 2020 года

11. Та, которой не было (2019)

Клэр тяжело пережила измену мужа и развод. Постепенно ее жизнь стала налаживаться: она преподает в университете, воспитывает двух детей и встречается с молодым любовником. Но однажды он высмеивает чувства героини и разбивает ей сердце. Чтобы собрать себя по кусочкам, Клэр создает в интернете фальшивый профиль, где предстает 24-летней роковой красавицей Кларой. IMDb — 6,9

12. Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков (2018)

Английская мелодрама, основанная на одноименном романе 2008 года Мэри Энн Шаффер и Энни Бэрроуз, погружает зрителя в послевоенное время. Молодая писательница Джулиет должна написать статью о книжном клубе. На помощь приходит случай — в виде письма одного свиновода с острова Гернси. Послание переворачивает жизнь Джулиет: решив узнать подробности, она отправляется в маленький городок, где знакомится с представителями того самого клуба и вскоре понимает, что ее новые друзья скрывают некую тайну из прошлого. IMDb — 7,4

13. Эмма (2020)

Эмма Вудхаус красива, молода, богата и совершенно уверена в том, что никогда не выйдет замуж. Вместо того чтобы искать свою любовь, она пытается устроить личную жизнь подруг и знакомых. Однажды она отговаривает свою подругу Гарриет выходить замуж за фермера и пытается свести ее с викарием Элтоном. Но тот влюбляется в саму Эмму. Дата премьеры: 21 февраля 2020 года

14. Исключение (2016)

Голландия, 1940-е годы. После вторжения нацистов агенты Сопротивления пытаются внедрить своего человека в дом бывшего кайзера Вильгельма II. На этом фоне между офицером и привлекательной молодой еврейкой вспыхивает страстный роман, последствия которого оказываются непредсказуемыми как для влюбленных, так и для самого кайзера. IMDb — 6,8

А какой из новых фильмов о любви произвел на вас большое впечатление?