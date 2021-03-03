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14 наших знаменитостей, которые в 2021 году перешагнут рубеж в полсотни лет. Внезапно

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Кажется, будто некоторые знаменитости вовсе не стареют: из года в год мы видим их на экранах телевизоров в одном и том же образе. А другие звезды давным-давно пропали с радаров и остались в памяти зрителей юными и прекрасными персонажами из советских фильмов.

AdMe.ru изучил огромное количество фотографий отечественных селебрити, которым в 2021 году исполнится 50 лет. Мы не устаем удивляться тому, как некоторым из них удается будто заморозить время, а другим — измениться почти до неузнаваемости.

1. Полина Кутепова

2. Нонна Гришаева

3. Владимир Вдовиченков

4. Алена Хмельницкая

5. Кристина Орбакайте

6. Виктория Тарасова

7. Евгения Крюкова

8. Лера Кудрявцева

9. Екатерина Семенова

10. Эвелина Хромченко

11. Владимир Капустин

12. Анна Нетребко

13. Александр Носик

14. Владимир Епифанцев

Все наши знаменитости с возрастом приобрели некую изюминку. Надеемся, вы с нами согласитесь.

Фото на превью ASSOCIATED PRESS / East News, Manfred Siebinger via www.imago-images.de / Imago Stock and People / East News
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