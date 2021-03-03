14 наших знаменитостей, которые в 2021 году перешагнут рубеж в полсотни лет. Внезапно

Кажется, будто некоторые знаменитости вовсе не стареют: из года в год мы видим их на экранах телевизоров в одном и том же образе. А другие звезды давным-давно пропали с радаров и остались в памяти зрителей юными и прекрасными персонажами из советских фильмов.