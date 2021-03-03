14 наших знаменитостей, которые в 2021 году перешагнут рубеж в полсотни лет. Внезапно
Кажется, будто некоторые знаменитости вовсе не стареют: из года в год мы видим их на экранах телевизоров в одном и том же образе. А другие звезды давным-давно пропали с радаров и остались в памяти зрителей юными и прекрасными персонажами из советских фильмов.
AdMe.ru изучил огромное количество фотографий отечественных селебрити, которым в 2021 году исполнится 50 лет. Мы не устаем удивляться тому, как некоторым из них удается будто заморозить время, а другим — измениться почти до неузнаваемости.
12. Анна Нетребко
13. Александр Носик
Все наши знаменитости с возрастом приобрели некую изюминку. Надеемся, вы с нами согласитесь.
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