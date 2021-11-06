14 наших любимых артистов, которые засветились в культовых сериалах, а мы все проморгали

Появление звезд первой величины в популярных сериалах далеко не редкость. Взять хотя бы «Друзей», на съемочной площадке которых побывала целая толпа знаменитостей. Многие медийные персоны с радостью принимают предложение сняться в известном проекте. А некоторые даже сами просят об этом.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить яркие появления известных личностей в качестве приглашенных актеров.

Дженнифер Лопес, «Как я встретил вашу маму»

Эффектная Дженнифер Лопес появилась в одном из эпизодов 5-го сезона популярного ситкома. Она сыграла Аниту Аплби — автора женских книг, в которых она учит читательниц отказывать мужчинам на первом свидании.

Бритни Спирс, «Как я встретил вашу маму»

Известная поп-певица и лауреат премии «Грэмми» исполнила в ситкоме роль легкомысленной секретарши Эбби, влюбленной в главного героя. Примечательно, что создатели проекта не приглашали Бритни для съемок в шоу. Она сама предложила продюсерам свою кандидатуру, так как очень хотела сыграть в этом сериале.

Брендан Фрейзер, «Клиника»

Брендан Фрейзер исполнил роль Бена Салливана, лучшего друга доктора Кокса и брата Джордан в 1-м и 3-м сезонах ситкома. По признанию самого Фрейзера, он довольно холодно отнесся к предложению шоураннера «Клиники» Билла Лоуренса сыграть в сериале. Актер устал от съемок и хотел найти время для тренировок в спортзале. В ответ на это Билл выслал Фрейзеру сценарий эпизодов и приложил несколько пар спортивных шорт. Такой жест позабавил актера, и он согласился на съемки в ситкоме.

Эд Ширан, «Игра престолов»

Популярный британский певец появился в эпизодической роли в 7-м сезоне «Игры престолов». Продюсеры сериала долго уговаривали исполнителя принять участие в съемках. А все для того, чтобы порадовать актрису Мейси Уильямс, которая является большой поклонницей творчества Ширана.

Марк Хэмилл, «Чем мы заняты в тени»

Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера из саги «Звездные войны», исполнил в сериале эпизодическую роль древнего вампира. Этим он порадовал не только многочисленную армию фанатов шоу, но и самого себя.

Кортни Кокс, «Бесстыжие»

Кортни Кокс стала приглашенной звездой 9-го сезона ситкома. В одном из эпизодов она сыграла Джен Вагнер — известную актрису, у которой в прошлом были серьезные проблемы из-за пагубного пристрастия.

Синтия Никсон, «Доктор Хаус»

Героиня Синтии Никсон стала одной из пациенток доктора Хауса во 2-м сезоне сериала. Ее персонаж Аника страдала от синдрома Мюнхгаузена и придумывала себе болезни, чтобы привлечь внимание окружающих.

Пэрис Хилтон, «Сверхъестественное»

Известная светская львица Пэрис Хилтон появилась в 5-м сезоне сериала о братьях Винчестерах, воюющих с разной нечистью. Она исполнила роль пугающего демонического существа, изводившего жителей маленького городка.

Адам Левин, «Американская история ужасов»

Фронтмен популярной группы Maroon 5 снялся в первой серии 2-го сезона хоррор-антологии. К сожалению, его персонаж был быстро выведен из игры, но поклонники проекта и самого музыканта были в восторге от его появления в кадре.

Кайли Миноуг, «Доктор Кто»

Австралийская певица и актриса сыграла официантку Астрид Пет в рождественском выпуске сериала «Путешествие проклятых».

Стивен Фрай, «Кости»

Британского актера пригласили на роль психотерапевта Гордона Уайатта во 2-м сезоне сериала. Его персонаж помогал главному герою Сили Буту разобраться с внутренними демонами, чтобы вернуться на службу. Представляясь, он говорил: «Я Гордон. Гордон Уайатт», из-за чего получил от Бута прозвище «Гордон-Гордон». Фрай возвращался к этой роли несколько раз, снявшись в 4-м, 5-м и 12-м сезонах.

Илон Маск, «Теория Большого взрыва»

Миллиардер и основатель Space X был замечен фанатами в 9-й серии 9-го сезона ситкома. Он мыл посуду в столовой для нуждающихся и вел беседу с одним из героев сериала о том, как здорово помогать тем, кому не повезло в жизни.

Сальма Хайек, «Дурнушка Бетти»

Сальма Хайек выступила в роли редактора журнала Софии Рейес и появилась в нескольких эпизодах сериала. При этом Сальма являлась еще и исполнительным продюсером «Дурнушки Бетти», получившей впоследствии мировую известность.

Джейми Ли Кёртис, «Новенькая»

Харизматичная Джейми Ли Кёртис отлично воплотила роль Джоан Дэй — матери главной героини ситкома «Новенькая». Актриса появлялась в нескольких эпизодах на протяжении всего проекта, чем, безусловно, радовала поклонников сериала.