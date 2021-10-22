14 наших актрис, которые не только внешностью цепляют, но и не по-детски круты

Многие убеждены: чтобы хоть чего-то добиться, нужно обладать эталонной внешностью. А уж в кино и подавно. Но в действительности привлекать можно не только идеально пухлыми губами. Ведь иногда харизма пробивает так, что налюбоваться не можешь. А некоторые актрисы даже в жизни творят такое, что просто сражают наповал.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить актрис, у которых в запасе есть и успешная карьера, и целая бездна обаяния.

Алена Михайлова

Впервые Алена блеснула на экране в драме «Люби их всех», представленной на «Кинотавре» в 2019 году. А уже в 2020 году девушка получила награду как перспективная молодая актриса. Но настоящую всенародную известность Алене принесли роли в сериалах «Чики» и «Водоворот». Кстати, жизненный путь девушки мог сложиться совсем по-другому. Ведь после поступления в театральный институт будущая звезда так испугалась, что чуть не ушла в монастырь. А еще девушка практически не красится, предпочитая ничем не перебивать свою магнетическую внешность.

Ясмина Омерович

Выпускница Школы-студии МХАТ Ясмина Омерович получила известность у массового зрителя после роли в комедийном сериале «БИХЭППИ». Актриса признается, что любит творчество во всех его проявлениях. В частности, она занимается росписью пиджаков и в будущем планирует заняться выпуском своей коллекции.

Мила Сивацкая

Мила стала особенно известна и востребована после снятого совместно со студией Disney русского кинохита «Последний богатырь». Кстати, роль Василисы юная актриса исполнила, когда ей было всего 18 лет. И все трюки в фильме она выполняла сама, без помощи дублеров. Спустя 4 года вышло продолжение картины, и уже наготове премьера и 3-й части: она состоится в декабре 2021 года. Помимо этого, наша диснеевская принцесса принимала участие в сериале «Гранд» — спин-оффе «Отеля Элеон».

Александра Ревенко

Александра успела засветиться во многих крутых проектах: «Звоните Ди Каприо!», «Движение вверх», «Содержанки», «Серебряные коньки». А еще она участвует в театральных постановках и какое-то время даже работала моделью. Кстати, любые съемки и тем более спектакли превращаются для девушки в настоящее испытание: от нервов или при любом намеке на простуду Александра теряет голос. Так, однажды из-за этого ей пришлось переозвучивать целую серию сериала.

Любовь Аксенова

Эта хрупкая девушка к своему 31 году успела поучаствовать в большом количестве ярких и разноплановых кинопроектов: она была и дерзкой журналисткой в «Майоре Громе», и крайне нестандартной актрисой в «Глубже!». И это не считая участия во множестве сериалов, тоже довольно успешных. Чего только стоит проект «Мажор» — первый отечественный сериал, который приобрел Netflix.

Аглая Шиловская

Девушка занималась творчеством с самого раннего детства и впервые вышла на театральную сцену в возрасте всего лишь 4 лет. При этом Аглая не только успешная актриса, снявшаяся в более чем десятке фильмов, но и певица. Девушка приняла участие в ряде музыкальных шоу и уже много лет исполняет главные роли в театральных мюзиклах.

Аглая Тарасова

Аглая не сразу решила посвятить свою жизнь кино. Она училась на факультете политологии. Но однажды ее пригласили сыграть в короткометражном фильме «Конфетки», и с тех пор девушка стала регулярно сниматься в разных проектах. Сегодня Аглая — востребованная актриса, которая мечтает однажды собрать в своем доме абсолютно всех бездомных животных.

Катерина Шпица

В свои 35 лет Катерина успела сняться в 49 фильмах, принять участие в десятке театральных постановок, а еще в телевизионных шоу «Ледниковый период» и «Танцы со звездами». Кстати, в рабочем контракте девушка запретила использовать дублеров для снятия любых частей своего тела и выступает против редактирования своих снимков.

Елена Лядова

Елена — одна из самых титулованных актрис современного кинематографа. В ее запасе уже 14 всевозможных наград, включая премии «Ника», «Золотой орел» и «ТЭФИ». Да и снималась она в действительно нашумевших проектах: чего только стоят «Братья Карамазовы», «Географ глобус пропил», «Левиафан» и «Измены». При этом Елена признается, что просто-таки пропитана нашей ментальностью и настолько не собирается покорять Голливуд, что даже сами разговоры об этом считает странными.

Варвара Шмыкова

Девушка долго ждала своего шанса, исполняя в основном эпизодические роли. Она даже устроилась продавцом-консультантом в торговый центр, чтобы хоть как-то обеспечивать себя. И только после выхода на экран сериала «Чики» Варвара начала получать сообщения от зрителей в духе «Вы же как моя сестра из Краснодара». Для девушки именно это стало настоящим признанием, ведь на кастингах ей отказывали со словами, что она никак не сможет ассоциироваться с образом русской женщины. А все оказалось совсем наоборот.

Юлия Снигирь

Юлия совершенно не планировала становиться актрисой. Серьезная девушка была кандидатом в мастера спорта по шахматам и вообще преподавала английский язык. Но однажды ее совершенно случайно заметили, пригласили на прослушивание — и понеслось. На сегодняшний день актриса успела сыграть и в одной из частей «Крепкого орешка» с Брюсом Уиллисом, и в нашумевшем сериале «Новый Папа» с Джудом Лоу. А еще актриса признается, что ценит живость лица гораздо больше глянцевой красоты. И поэтому она с легкостью говорит и о своих морщинах, и о бледной коже с синяками под глазами.

Екатерина Вилкова

Детство Екатерины проходило в поистине спартанских условиях: деревянный барак, ни воды, ни отопления. Поэтому главной мечтой этой маленькой девочки стало добиться хоть чего-то и подарить лучшую жизнь своим близким. И все получилось. Сегодня Екатерина настоящая звезда российского кинематографа, популярность которой растет с каждым годом. А родителям девушка подарила новую квартиру.

Юлия Пересильд

Сегодня Юлия — одна из самых востребованных отечественных актрис. Но вот когда-то девушка совершенно не верила в свой успех и была готова все бросить уже после первого спектакля, будучи уверенной в том, что не справилась. Сейчас очевидно, что такие мысли были абсолютно напрасными: в 37 лет Юлия уже обладает десятком различных наград за свое творчество. Кстати, совсем недавно эта хрупкая девушка вернулась из космоса! Целых 12 дней она пробыла на МКС на съемках нового фильма.

Ольга Кузьмина

Первый актерский опыт Ольги состоялся еще в «Ералаше». Затем были ГИТИС, работа в театре и роль Насти Фоминой в одном из самых популярных российских сериалов «Кухня», участие в котором принесло девушке всенародную известность. Помимо съемок в кино, Ольга активно участвует и в телевизионных проектах: так, в 2020 году она в паре с фигуристом Александром Энбертом стала победительницей шоу «Ледниковый период». Кстати, уже по его окончании девушка просто из любопытства сходила на рентген с целью выяснить, что же такое у нее болит. И узнала, что у нее сломано ребро.