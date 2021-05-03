14 затягивающих мини-сериалов, каждый из которых можно посмотреть за один день

В последние годы мы наблюдаем настоящий сериальный бум. Регулярно появляются новые проекты разных жанров с мастерски проработанным сюжетом и сочной картинкой. Но не всегда зритель готов уделить дни и недели на погружение в историю, которая растянулась на несколько сезонов. И тут на помощь приходят мини-сериалы.

Если хочется расслабиться за просмотром незатянутого шоу, мы в AdMe.ru настоятельно рекомендуем эти ленты. Каждая из них включает в себя не более 10 эпизодов.

Беспорядок после тебя (Испания, 2020)

После болезненной утраты матери Ракель переезжает в другой город и устраивается в местную школу работать учительницей. Женщина полна энтузиазма, но ученики встречают нового преподавателя литературы не очень дружелюбно. В скором времени Ракель узнает, что с ее предшественницей произошла трагедия. Учительница допускает, что в случившемся могут быть замешаны старшеклассники, и решает докопаться до истины. Рейтинг IMDb — 6,8

Безумие в Уэйкфилде (Австралия, 2021)

Ник — простой парень, который работает медбратом в психиатрической лечебнице. Он умеет сопереживать, и потому пациенты охотно раскрывают перед ним душу. У каждого больного своя уникальная история, будь это трудоголик после нервного срыва или молодая мама с глубокой депрессией. Со временем Ник понимает, что грань между безумием и нормальностью очень тонкая и что даже его коллеги по лечебнице порой так похожи на ее пациентов. Рейтинг IMDb — 7,6

Убийства в Пембрукшире (Великобритания, 2021)

В связи с развитием возможностей судмедэкспертизы британская полиция решает заново пересмотреть нераскрытые преступления. Стив Уилкинс берется за дело, которое давно поросло слоем пыли. Более 20 лет назад в городке Пембрукшир орудовал серийный преступник, и он так умело заметал следы, что остался безнаказанным. Уилкинсу предстоит окунуться в события 20-летней давности, и они потрясут зрителя. Рейтинг IMDb — 7,1

Годы (Великобритания, 2019)

Сериал «Годы» сравнивают с проектом «Черное зеркало», поскольку оба они позволяют без прикрас взглянуть на возможную версию будущего. События начинаются в 2019 году и разворачиваются в течение ближайших 15 лет. В центре сюжета — среднестатистическая семья Лайонс. Ее члены живут самой обычной жизнью: работают или учатся, общаются, справляют праздники. Тем временем на телевидении начинает мелькать эксцентричная шоувумен Вивьен Рук, и с годами ее влияние на общественность только возрастает. Рейтинг IMDb — 8,3

Захват (Великобритания, 2019)

Казалось бы, в век развитых технологий преступления стало раскрывать намного проще. Но на деле они могут навести полицейских на неправильный след. Так, военному Шону Эмери предъявляют обвинение в похищении на основании записи, которая была сделана наружной камерой наблюдения. На отснятой пленке четко видно, что именно он хватает пропавшую девушку. Однако сам Эмери категорически отрицает вину, и следователю Рэйчел Кэри предстоит убедиться в том, что не всегда стоит верить собственным глазам. Рейтинг IMDb — 7,8

Грязный снег (Норвегия, 2019)

Главная героиня по имени Сумера — обычная старшеклассница. Она подрабатывает в торговом центре в ресторане быстрого питания и тайно вздыхает по улыбчивому охраннику, который частенько наведывается за бургерами. Однажды после поздней смены предмет симпатий предлагает Сумере подкинуть ее до дома, но вместо этого под выдуманным предлогом везет к себе. И намерения его далеки от добрых. Рейтинг IMDb — 7,1

Слишком близко (Великобритания, 2021)

Судебному психиатру Эмме Робертсон поручают работу с весьма необычной пациенткой по имени Конни. Она совершила серьезный проступок, но абсолютно не помнит произошедшего. В ходе встреч подопечная позволяет себе некорректные высказывания в адрес доктора, и со временем та начинает принимать их близко к сердцу. Очевидно, что Конни подавляет Эмму, но психиатр все равно намерена разгадать все загадки пациентки. Рейтинг IMDb — 6,7

Виктор Гюго: Враг государства (Франция, 2018)

В центре сюжета — жизнь французского писателя Виктора Гюго в период работы над «Отверженными». Уже немолодой литератор обладает весьма непростым характером, что свойственно многим гениям. У Гюго есть жена и дети, но супружеской верностью он не блещет. Писатель не отказывает себе в мимолетных встречах с прекрасными дамами. А также он решает отстаивать права бедных слоев населения, чем наживает себе недругов. Рейтинг IMDb — 7

Самый громкий голос (США, 2019)

Зрителю выпадает возможность понаблюдать за внутренней кухней телевизионщиков. Сериал раскрывает историю взлета и падения основателя крупнейшего новостного канала. Главный герой собирает команду профессионалов и в короткие сроки запускает успешный проект. Но на вершине удержаться непросто, если в суд поступает иск от ведущей канала с весьма серьезным обвинением в адрес начальника. Рейтинг IMDb — 7,9

Маленькая барабанщица (Великобритания, 2018)

В основе сюжета лежит одноименная книга Джона ле Карре. 1970-е годы, молодая актриса Чарли отдыхает в Греции вместе с коллегами по труппе. На пляже она знакомится с мужчиной, который предлагает ей вместе съездить в Афины, и девушка соглашается в надежде весело провести время. Однако новый знакомый оказывается агентом иностранной разведки. Ему поручено завербовать Чарли для особой операции. Рейтинг IMDb — 7,4

Смерть и соловьи (Великобритания, 2018)

В экранизации одноименного романа Юджина Маккейба показана Северная Ирландия конца XIX века. Провинциальная девушка по имени Бет в свои 22 года живет с ненавистным отчимом. Матери она лишилась рано, а неродной отец относится к молодой леди весьма неоднозначно. Случай сводит Бет с приезжим Лиамом, в которого она влюбляется по уши. О парне ходят нехорошие слухи, но девушка не хочет их замечать. Вместе они задумывают побег. Рейтинг IMDb — 6,4

Мейр из Исттауна (США, 2021)

Мейр — женщина-детектив в небольшом городке. Она знает его жителей как свои пять пальцев и практически всегда может сказать заранее, чего ждать от очередного вызова. Но внезапно городок потрясает ужасающее событие, и Мейр получает в работу непростое дело. Тем временем драма происходит и в личной жизни женщины. У нее живет горячо любимый внук, но вдруг объявляется его нерадивая мать, которая заявляет свои права на ребенка. Рейтинг IMDb — 8,3

Такая жизнь (Великобритания, 2020)

События разворачиваются вокруг 4 непохожих друг на друга семей, которые обитают в одном многоквартирном доме. И в жизни каждой из них грядут перемены. Например, Гейл на пороге своего 70-летия встречает давнюю подругу, глядя на которую начинает сомневаться в собственном браке, а молодой женатый преподаватель Дэвид вступает в романтические отношения на стороне. Рейтинг IMDb — 7,7

Миниатюрист (Великобритания, 2017)

В экранизации одноименного произведения Джесси Бертон мы наблюдаем Амстердам конца XVII века. Молодая жена торговца получает оригинальный подарок — уменьшенную копию своего нового дома. Сначала девушка относится к такому подношению прохладно, но, когда начинают приходить посылки с фигурками, она с увлечением принимается за наполнение домика. Вскоре становится ясно, что изготовитель куколок пытается о чем-то намекнуть героине. Рейтинг IMDb — 7