14 секретов со съемочной площадки «Красотки» — фильма, который в один миг полюбили миллионы

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В это трудно поверить, но фильму «Красотка» в этом году исполняется 30 лет. Его премьера состоялась 23 марта 1990 года. Картина является одной из самых кассовых романтических комедий всех времен и любима многими поколениями зрителей. Благодаря своей актерской работе в этом фильме молодая малоизвестная актриса Джулия Робертс получила премию «Золотой глобус», номинацию на «Оскар» и вошла в число самых востребованных звезд Голливуда.

Мы в AdMe.ru тоже любим «Красотку» и в честь юбилея со дня выхода картины решили узнать, как проходили съемки и что осталось за кадром.

14. Фильм должен был закончиться вовсе не хеппи-эндом

Сценарист картины Джонатан Лоутон жил возле Голливудского бульвара и Вестерн-авеню. В то время это был один из самых злачных районов Лос-Анджелеса. Ежедневно наблюдая за жизнью проституток, сутенеров, торговцев наркотиками, наркоманов и бездомных, Лоутон написал сценарий социальной драмы о проститутке-наркоманке, жизнь которой завершается трагически. Эта история и должна была лечь в основу «Красотки». А фильм, как и оригинальный сценарий, должен был называться «$ 3 000». Именно такую сумму заплатил Эдвард за то, чтобы Вивиан провела с ним неделю. В одном из своих недавних интервью Джулия Робертс рассказала, что в первоначальной версии сценария бизнесмен Эдвард Льюис в финале картины просто вышвыривал ее героиню из машины, бросал ей деньги и уезжал, оставив в грязном переулке.

13. От роли Вивиан отказались многие актрисы

Изначально режиссер картины Гарри Маршалл хотел видеть в главной роли Карен Аллен, несмотря на то, что ей было под 40. Но она отказалась. Так же, как и Молли Рингуолд, которая не хотела играть роль проститутки. Кандидатуры Вайноны Райдер и Дженнифер Коннелли были отклонены из-за того, что режиссер посчитал их слишком юными. Актриса Дайан Лейн успешно прошла пробы, но ее рабочий график не позволил сыграть Вивиан. Предложение воплотить образ Вивиан на экране по разным причинам отклонили Мег Райан, Мишель Пфайффер, Дэрил Ханна. Всего от роли отказались больше 10 актрис. В результате роль досталась Джулии Робертс, которой на тот момент был 21 год, и она еще не была известной актрисой.

12. Актера на роль Эдварда Льюиса тоже нашли не сразу

Директор по кастингу получил много ответов «нет», прежде чем Гир подписал контракт. Некоторые актеры не хотели принимать участие в съемках этой картины, потому что роль мужчины, который проводит неделю с проституткой, казалась им сомнительной. Среди тех, кого режиссер картины видел в образе Эдварда Льюиса, были Кристофер Рив, Дэниел Дэй-Льюис и Дензел Вашингтон. Рассматривалась даже кандидатура Аль Пачино, но после нескольких репетиций он отказался. Ричард Гир тоже согласился далеко не сразу — он считал характер Эдварда слишком плоским. «Это просто костюм. Вы можете надеть костюм на козла и поставить его в кадре, и это сработает», — говорил актер. В конечном итоге его убедила Джулия Робертс. Актер принял предложение сыграть эту роль после того, как Робертс написала ему записку с текстом: «Пожалуйста, скажите да».

11. Автомобиль, на котором Эдвард подъезжает к Вивиан, тоже пришлось поискать

Не только актеры и актрисы не хотели, чтобы их имя ассоциировалось с фильмом о девушке легкого поведения, но и автомобильные концерны. Продюсеры оказались в сложной ситуации, когда Ferrari и Porsche отклонили предложение о появлении своих моделей в фильме. После долгих поисков кинематографисты получили предложение от Lotus Cars представить свою модель Esprit 1989 года. Именно на машине этой марки в начале фильма Эдвард Льюис подъезжает к Вивиан. После выхода картины продажи автомобиля выросли в 3 раза.

10. «Красотка» — это диснеевский фильм

Как это ни удивительно, но историю о девушке легкого поведения сняла кинокомпания Disney. Точнее, ее подразделение Touchstone Pictures, ориентированное на взрослую аудиторию. Именно руководство Disney настояло на том, чтобы сценарий был переписан и фильм был современной сказкой и историей любви. А у главной героини не было никаких вредных привычек и ее единственным недостатком являлся род деятельности. Ведь только девушка с чистым сердцем и открытой душой, мечтающая покончить со своим прошлым, могла вызвать симпатию миллионов зрителей и покорить сердце главного героя.

9. Режиссер картины щекотал пятки актрисе

Есть вещи, которые заставляют нас влюбляться в экранных персонажей. И естественный, непосредственный смех Джулии Робертс в образе Вивиан — одна из таких вещей. Чтобы заставить Робертс искренне смеяться, режиссеру за кадром лично пришлось щекотать ей пятки, когда ее героиня Вивиан смотрела черно-белую комедию «Я люблю Люси».

8. Ожерелье Вивиан для похода в оперу не было фейком

Это ожерелье не дешевая бижутерия, а ювелирное украшение из рубинов и бриллиантов. Его цена — $ 250 000, и оно было передано киношникам в прокат для использования в рекламных целях. Вооруженный охранник ювелирного магазина все время следовал за теми, у кого находилось украшение, и наблюдал, чтобы с ним все было в порядке.

7. Опера, на которую ходили Эдвард и Вивиан, выбрана неслучайно

В эпизоде фильма, где герои посещают театр, звучат фрагменты оперы Джузеппе Верди «Травиата». Выбор именно этой оперы неслучаен — она является переложением романа Александра Дюма-сына «Дама с камелиями». Героиня произведения — парижская куртизанка, жизнь которой меняется после встречи с мужчиной из другого сословия. Само же название оперы (La traviata) переводится с итальянского как «падшая», «заблудшая». Так что между сюжетами оперы и фильма существует связь.

6. Песня, которая дала название фильму, была написана в 60-х

Фильм получил свое оригинальное название (Pretty Woman) благодаря одноименной песне Роя Орбисона, которая была написана еще в 1964 году. Получить права на использование песни в картине создателям фильма было нелегко, но это того стоило. Песня стала хитом сразу после релиза, а фильм принес ей большой коммерческий успех именно в 90-е. Когда «Красотка» вышла на экраны, альбом с синглом «Oh, Pretty Woman» в ряде стран стал платиновым.

5. После съемочного дня в ванной Робертс стала блондинкой

Для создания крепкой пены использовали моющее средство. Оно оказалось настолько сильным, что смыло всю краску с волос актрисы, которой пришлось провести довольно много времени в ванне. В результате волосы Джулии Робертс пришлось снова красить поздно вечером, потому что за съемочный день она стала блондинкой.

4. Откровенные сцены актрисе давались нелегко

Джулия Робертс очень волновалась во время съемки интимных сцен. Из-за этого на ее лбу появилась крупная вена. Ричард Гир и Гарри Маршалл долго массировали лоб актрисы, пока вена не стала менее заметной. Кроме того, от волнения Робертс вся покрылась крапивницей и гримерам пришлось приложить усилия, чтобы скрыть пятна на ее коже.

3. Ричард Гир сам играл на фортепиано

Фортепианная композиция, которую исполняет в фильме герой Ричарда Гира, была сыграна и, более того, написана самим актером. Гир хорошо играет на фортепиано и сочиняет музыку.

2. Вы можете остановиться в отеле, где проходили съемки

Отель Beverly Wilshire в Лос-Анджелесе предлагает пакет Pretty Woman. Этот пакет включает 2 ночи в роскошном президентском люксе, эксклюзивные покупки на знаменитой улице Родео-драйв в сопровождении персонального стилиста, массаж и романтический ужин для пар и, конечно же, поездку в оперу. Обойдется это удовольствие в $ 300 000. Хотя имейте в виду, что сцены, происходившие в лобби Beverly Wilshire, на самом деле были сняты в отеле Ambassador, который ныне уже не существует.

1. Слишком дорого? Тогда ваш вариант — это «квартира Вивиан»

В роли квартиры Вивиан выступает один из номеров The Las Palmas Hotel. Именно на пожарной лестнице отеля был снят романтический финал картины. Las Palmas Hotel существует и сегодня, и там можно снять номер. Стоимость проживания — от $ 130 в сутки.