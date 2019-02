14 малоизвестных британских сериалов, которые смотрятся на одном дыхании

8 0

59

0

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

На улице промозгло и ветрено, весна еще не вступила в свои права, а значит, это идеальное время для просмотра сериалов. У британцев есть годами отточенные приемы, которые помогают привлечь зрителей. Яркие персонажи, увлекательный сюжет, искрометный юмор — вот, пожалуй, три кита, на которых держится киноиндустрия Туманного Альбиона.

AdMe.ru составил список легких сериалов из Британии, в котором каждый найдет что-то на свой вкус.

1. Обед в пятницу вечером (Friday Night Dinner), 2011 — по настоящее время

У Гудманов есть семейная традиция — каждый пятничный вечер собираться вместе за обеденным столом. Братьев Джона и Адама это сильно раздражает, но традицию они не нарушают. У родителей свои причуды: мать фанатеет от кулинарного ТВ-шоу, а отец любит пить кетчуп прямо из бутылки. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,8

Рейтинг IMDb — 8,1

2. Миранда (Miranda), 2009–2013

Миранда работает в сувенирной лавке и не горит желанием выйти замуж, но родственники не устают намекать на то, что пора задуматься о личном счастье. Однако девушка не обращает внимания на замечания родных и продолжает беззаботно радоваться жизни, легко выпутываясь из различных, порой странных и курьезных ситуаций. Рейтинг «КиноПоиска» — 8

Рейтинг IMDb — 8,1

3. Красиво жить не запретишь (Absolutely Fabulous), 1992–2012

Неразлучные подруги Эдина и Пэтси считают, что нужно брать от жизни все. Эти обеспеченные женщины, которые знакомы еще с детства, любят хорошенько повеселиться. Саффи, дочь Эдины, пытается наставить маму на путь истинный, но безрезультатно. Рейтинг «КиноПоиска» — 8

Рейтинг IMDb — 8,2

4. Викарий из Дибли (The Vicar of Dibley), 1994–2007

В деревне Дибли ушел из жизни престарелый викарий и жители думают, что новым назначат кого-то похожего. Но на замену приезжает яркая и жизнерадостная женщина по имени Джеральдин. Поначалу члены приходского совета относятся к ней с недоверием, но в итоге доброта и отзывчивость главной героини помогает ей завоевать уважение. Кстати, в одной из серий в эпизодической роли снялся Джонни Депп. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,8

Рейтинг IMDb — 8

5. Отец Тед (Father Ted), 1995–1998

За растрату отец Тед был сослан на остров Крагги. Помощниками ему назначили отца Дугала и отца Джека. Первый не отличается умом, а второй имеет проблемы с алкоголем. Великолепная троица идет на различные ухищрения, чтобы не заниматься делами прихода и не решать проблемы прихожан. Рейтинг «КиноПоиска» — 8

Рейтинг IMDb — 8,6

6. Доктор Мартин (Doc Martin), 2004–2018

Доктор Мартин хочет перемен в жизни и решает переехать из Лондона в небольшое поселение. Он устраивается на работу сельским врачом и, несмотря на большой профессиональный стаж, сталкивается с проблемами, пытаясь наладить контакт с пациентами. Масла в огонь подливает невероятная некомпетентность его секретаря. Рейтинг «КиноПоиска» — 8

Рейтинг IMDb — 8,3

7. Пип-шоу (Peep Show), 2003–2015

Марк — среднестатистический клерк, которому трудно ориентироваться в жизни вне работы. Он боится знакомиться с девушками, отличается наивностью и неуклюжестью. Джереми полон энергии и оптимизма, пробует себя в сочинении электронной музыки. Этих двух таких разных людей объединяет одно — недорогая съемная квартира. Рейтинг «КиноПоиска» — 8,8

Рейтинг IMDb — 8,6

8. Две пинты лагера и упаковка чипсов (Two Pints of Lager and a Packet of Crisps), 2001–2011

В центре сериала — британская рабочая молодежь. Юноши и девушки ходят в бар, развлекаются, влюбляются, и все это происходит в небольшом городе Ранкорн на севере Англии. Рейтинг «КиноПоиска» — 6

Рейтинг IMDb — 7,1

9. Черная гадюка (The Black Adder), 1983–1989

Вымышленный исторический персонаж — антигерой Блэкэдер путешествует во времени по Британии, досаждая соотечественникам и оказываясь в самом ненужном месте в самое ненужное время. Компанию ему составляют лорд Перси и оруженосец Болдрик. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6

Рейтинг IMDb — 8,1

10. Да, господин министр (Yes Minister), 1980–1982

Джеймс Хэкер — министр несуществующего министерства департамента административных дел Британии. В делах министру помогают сэр Хамфри Эплби и Бернард Вули. Вместе они легко лавируют между избирателями и бюрократическим аппаратом правительства. Рейтинг «КиноПоиска» — 8

Рейтинг IMDb — 8,6

11. Холодная лавка всякой всячины (The Bleak Old Shop of Stuff), 2011–2012

Лондон, XIX век. Главный герой вместе со своей семьей владеет магазином, в котором можно приобрести разные странные и необычные вещи. Однажды он лишается и дела, и родных. Кто-то очень подлый и зловещий хочет ему навредить. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

Рейтинг IMDb — 6,9

12. Блэкпул (Blackpool), 2004–2005

Бизнесмен Рипли Холден задася идеей превратить небольшой курортный город Блэкпул в северноанглийскую версию Лас-Вегаса. Он открывает зал игровых автоматов, который потом планирует переделать в отель с казино. Но однажды в помещении будущего отеля обнаруживают труп. Криминалист Питер Карлайл начинает расследование, вмешиваясь не только в деловую, но и в личную жизнь главного героя. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,9

Рейтинг IMDb — 8,2

13. Внутри девятого номера (Inside No. 9), 2014 — по настоящее время

Герои сериала оказываются в самых странных ситуациях, которые объединяет то, что все они происходят в доме № 9. Название отсылает к фильму «Газовый свет» 1944 года, в котором убийство и последовавшие за ним события происходят в доме № 9. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6

Рейтинг IMDb — 8,4

14. Гуща событий (The Thick of It), 2005–2012