14 деталей, которые разглядели далеко не все фанаты сериала «Друзья»

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Если бы составляли рейтинг всенародно любимых сериалов, то «Друзья» наверняка бы заняли в нем первое место. И даже спустя годы после выхода последней серии в интернете продолжают появляться интересные подробности со съемочной площадки и детали, которые многие зрители не замечали в упор.

Мы в AdMe.ru скрупулезно прошерстили все доступные источники и нашли несколько секретов «Друзей». Осторожно: после прочтения статьи резко повышается необходимость срочно пересмотреть любимый сериал!

1. Помните легендарную рамочку, которая висела на двери в квартире Моники? Оказывается, изначально это было зеркало, которое по ошибке разбил один из членов съемочной группы. Но рамка понравилась создателям сериала, и они решили украсить ею дверь: так и появился один из самых запоминающихся символов «Друзей».

2. Изначально истории про беременность Фиби не было в сценарии: ее добавили, когда актриса Лиза Кудроу объявила о своей настоящей беременности. Так в сериале появился родной брат Фиби по имени Фрэнк, который попросил сестру стать суррогатной мамой для них с женой. Кстати, специальную накладку на живот актрисе все-таки пришлось носить, ведь по сюжету Фиби была беременна тройней.

3. Еще один любопытный факт, связанный с братом Фиби: актер, исполнивший роль Фрэнка, успел появиться в сериале гораздо раньше. В одной из серий Фиби играет на улице, и какой-то парень сначала бросил в ее коробку презерватив, а потом вернулся за ним. И лишь спустя 15 серий этот же актер появился в роли брата Фиби. Кажется, он понравился создателям сериала: его все равно решили вновь пригласить на съемки, понадеявшись на невнимательность зрителей.

4. Помните серию, в которой Росс узнает, что Рэйчел очень нравится форма морского офицера, а потом он находит ее и пытается унести девушку на руках прямо из кофейни? Эта сцена является практически точной копией одной из сцен в фильме «Офицер и джентльмен», где главную роль исполнил Ричард Гир. Вот такая отсылка!

5. В сериале можно заметить как минимум несколько постеров на русском языке. Кроме известного «Кенгуру-боксера», который висел в квартире у Джо и Чендлера, русскоязычные плакаты висели в квартире Росса («Физики» и «Чтобы строить — надо знать. Чтобы знать — надо учиться») и над кроватью в спальне Моники.

6. Актер Хэнк Азария очень хотел получить роль Джоуи и даже проходил кастинг дважды. Хотя роль в итоге досталась Мэтту Леблану, усилия Хэнка не остались без внимания, в результате его все-таки взяли в сериал. Он исполнил роль возлюбленного Фиби по имени Дэвис, который уехал в Минск (спойлер: а потом вернулся и чуть не разрушил ее отношения с будущим мужем).

7. Помните десерт с мясом, который однажды по ошибке приготовила Рэйчел? Вместо мяса было решено добавить похожее по цвету печенье, ведь актерам действительно пришлось есть получившееся блюдо (и не один раз, если учитывать количество сделанных дублей).

8. Дурацкая статуя собаки, стоявшая в квартире Джоуи, на самом деле принадлежала Дженнифер Энистон. Актриса получила ее в подарок в качестве талисмана на удачу, но Энистон решила от нее поскорее избавиться (и мы прекрасно понимаем почему) и предложила ее реквизиторам для съемок. Собака не только пришлась весьма кстати, но вскоре стала и отличным комедийным символом.

9. В сериале есть один интересный ляп, связанный с Чендлером и Моникой. Помните серию, в которой Фиби пытается соблазнить Чендлера и тем самым заставить его признаться в отношениях с Моникой? Тогда Чендлер не выдерживает напора и признается, что любит Монику: в этот момент она выходит из ванной, где до этого спряталась. Так якобы случилось первое признание в любви. Но в более ранней серии, когда Моника пришла к Чендлеру с индейкой на голове, тот уже признавался девушке в любви. Выходит, первое признание в этой паре произошло как минимум дважды — или просто Моника чересчур эмоциональна.

10. Когда во втором сезоне друзья смотрят старые школьные видеозаписи, Чендлер удивляется полноте Моники. Она говорит, что это всего лишь камера прибавила ей парочку лишних килограммов, на что Чендлер задается вопросом: «Сколько же тебя снимало камер?» Странно, что он так удивляется, ведь в пятом сезоне нам показывают еще один флэшбек, где во время учебы в колледже Чендлер приходил к Россу домой и, конечно, видел его старшую сестру (кстати, эту пасту, которую он ест, сидя при этом на диване, приготовила как раз Моника).

11. Легендарный оранжевый диван из кофейни нашли в подвалах студии Warner Bros. В первых сериях хорошо заметно, что мебель была довольно-таки потрепанной: на спинке дивана хорошо видны дефекты, да и подлокотники соседнего кресла выглядят истертыми. В следующих нескольких сериях даже можно заметить накинутый на спинку дивана плед, но вскоре мебель отреставрировали и она стала выглядеть как новенькая.

12. В одной из серий герои фантазируют, как иначе могла бы сложиться их судьба. Например, Фиби в этой серии — не массажистка и исполнительница песен, а деловая женщина. Лиза Кудроу снималась в этом эпизоде со своей настоящей стрижкой, в то время как для съемок обычно носила накладные пряди. Создатели сериала считали, что более короткие волосы не подходят образу Фиби и куда больше ее героине идут волосы ниже плеч.

13. После перевода сериала в формат HD в кадр стали попадать некоторые несостыковки в декорациях: в квартире Джо нашлось специальное окно для съемок. Обычно оно было прикрыто доской со стикерами.

14. Квартира Моники с непривычного ракурса: как оказалось, слева от двери стоит небольшой шкаф с полками. Наверняка им специально прикрывали съемочную площадку.

Любите ли вы сериал «Друзья»? О каких секретах вы услышали впервые?