14 любимых с детства актеров и актрис, у которых вдруг нашлись знаменитые двойники в современности

Кто знает, может быть, мы потому и любим некоторых современных актеров и актрис, что они напоминают нам героев фильмов, которые мы обожали в детстве и юности. Взгляните хоть на Евгения Леонова и Дэнни Де Вито, на Ирину Алферову и Кэти Холмс или на Александра Абдулова и Адама Драйвера.