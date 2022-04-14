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14 любимых с детства актеров и актрис, у которых вдруг нашлись знаменитые двойники в современности

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Кто знает, может быть, мы потому и любим некоторых современных актеров и актрис, что они напоминают нам героев фильмов, которые мы обожали в детстве и юности. Взгляните хоть на Евгения Леонова и Дэнни Де Вито, на Ирину Алферову и Кэти Холмс или на Александра Абдулова и Адама Драйвера.

AdMe.ru нашел знаменитостей, напоминающих нам любимчиков из прошлого, которые как будто передали нынешним звездам часть своего обаяния и таланта. Посмотрите на них и, может быть, вы с нами согласитесь.

Евгений Дворжецкий и Эдриен Броуди

Ирина Алферова и Кэти Холмс

Станислав Любшин и Пол Радд

Александр Абдулов и Адам Драйвер

Олег Янковский и Джуд Лоу

Наталия Белохвостикова и Эль Фэннинг

Николай Рыбников и Билл Мюррей

Василий Лановой и Руперт Эверетт

Анатолий Солоницын и Вигго Мортенсен

Сергей Шакуров и Стинг

Татьяна Пельтцер и Мэгги Смит

Александр Кайдановский и Вуди Харрельсон

Татьяна Самойлова и Сандра Буллок

Евгений Леонов и Дэнни Де Вито

А вы подмечали неожиданное сходство знаменитостей прошлого и настоящего?

Фото на превью Легенда о Тиле / Мосфильм, Maleficent: Mistress of Evil / Walt Disney Pictures and co-producers
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AdMe/Кино/14 любимых с детства актеров и актрис, у которых вдруг нашлись знаменитые двойники в современности
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