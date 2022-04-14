14 любимых с детства актеров и актрис, у которых вдруг нашлись знаменитые двойники в современности
Кто знает, может быть, мы потому и любим некоторых современных актеров и актрис, что они напоминают нам героев фильмов, которые мы обожали в детстве и юности. Взгляните хоть на Евгения Леонова и Дэнни Де Вито, на Ирину Алферову и Кэти Холмс или на Александра Абдулова и Адама Драйвера.
AdMe.ru нашел знаменитостей, напоминающих нам любимчиков из прошлого, которые как будто передали нынешним звездам часть своего обаяния и таланта. Посмотрите на них и, может быть, вы с нами согласитесь.
Евгений Дворжецкий и Эдриен Броуди
Ирина Алферова и Кэти Холмс
Станислав Любшин и Пол Радд
Александр Абдулов и Адам Драйвер
Олег Янковский и Джуд Лоу
Наталия Белохвостикова и Эль Фэннинг
Николай Рыбников и Билл Мюррей
Василий Лановой и Руперт Эверетт
Анатолий Солоницын и Вигго Мортенсен
Сергей Шакуров и Стинг
Татьяна Пельтцер и Мэгги Смит
Александр Кайдановский и Вуди Харрельсон
Татьяна Самойлова и Сандра Буллок
Евгений Леонов и Дэнни Де Вито
А вы подмечали неожиданное сходство знаменитостей прошлого и настоящего?
AdMe/Кино/14 любимых с детства актеров и актрис, у которых вдруг нашлись знаменитые двойники в современности
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