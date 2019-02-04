14 ляпов в мультиках нашего детства, которые мы заметили, только когда выросли

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Никто не застрахован от мелких недочетов в работе. К сожалению, и мультипликаторы тоже не без греха. Например, вы замечали, как буквально из воздуха появляется табуретка в мультфильме «Трое из Простоквашино»? Или обращали внимание на чудесную трансформацию окон в «Летучем корабле»?

AdMe.ru очень любит наши старые мультфильмы и предлагает вам пересмотреть их еще раз: а вдруг вы заметите еще что-нибудь необычное?

Ну, погоди!

Когда Волк вышел в роли Снегурочки на сцену к Деду Морозу — Зайцу, на нем волшебным образом то появлялись, то пропадали черные колготки.

Бременские музыканты

А вы заметили, что происходит, когда Принцесса бежит к Трубадуру, чтобы надеть на него венок? Сначала мы отчетливо видим брызги из-под ее ног, словно она бежит по воде, но как только Принцесса приближается к Трубадуру, пара уже стоит на траве. Хотя никакого перехода от воды к суше не происходило.

Крокодил Гена

Сначала нам показывают, что Чебурашка очень даже умеет читать, например он читает записку Шапокляк или объявление крокодила Гены. Но тут неожиданным образом этот навык изменяет Чебурашке, когда к нему в руки попадает телеграмма. Если вы помните, в дальнейшем это приводит к большим трудностям для героев.

Кот Леопольд

В серии «Лето кота Леопольда» самый внимательный зритель может заметить, какие метаморфозы происходят с надписями на стене. Меняется не только сам текст, но и начертание букв.

В этом же мультике есть еще один интересный момент. Для того чтобы закрасить оскорбительные надписи, Леопольд приносит ведро, на котором не видно и следа краски. Но на следующем же кадре крупным планом нам показывают уже совершенно иную картину.

Малыш и Карлсон

Как мы знаем, Малышу исполняется 8 лет. И на первых кадрах с праздничным тортиком это хорошо видно. Но вот когда полакомиться угощением решил Карлсон, свечек вдруг стало меньше на 2 штуки. Хотя по сюжету торт не претерпевал никаких изменений.

Дед Мороз и лето

Как мы видим, Дед Мороз появляется на пороге своего дома перемазанным зеленой краской. Но на следующем кадре она мгновенно исчезает. Наверное, не обошлось без волшебства.

Трое из Простоквашино

Не знаем, как допустила такое мама, но машина Дяди Федора и папы стояла в комнате на кастрюлях, что отлично видно, когда показывают это безобразие крупным планом. А через мгновение кастрюль уже нет. Зато появились шины, которых на предыдущих кадрах не наблюдалось.

В сцене, когда почтальон Печкин приносит посылку Дяде Федору и компании, хорошо видно, что табуреток возле него нет. Но уже в следующем кадре табуретка появляется буквально из воздуха.

Как Львенок и Черепаха пели песню

Панцирь черепахи постоянно меняет свой цвет и рисунок. Наверное, в родственниках у нее есть хамелеоны. Иначе как объяснить то появление, то исчезновение узора и даже смену цвета с зеленого на темно-синий?

Летучий корабль

Ставни на окне принцессы Забавы тоже имеют загадочное свойство. В некоторых сценах на них есть ромбики, а в других отсутствуют.

Большой Ух

В сцене, когда Волчонок кидает валенок в Сову, мы хорошо видим, что на ноге у него остается только один ботинок. Но в другом кадре Волчонок стоит уже в двух ботинках как ни в чем не бывало.

Винни Пух и все-все-все

В одной из сцен природа около ослика Иа меняется прямо на глазах. Сначала прудик, где стоит Иа, окружали только трава и цветы, потом к ним внезапно добавились деревья. А следом резко пропали цветы с переднего плана.

Кот, который умел петь

Когда кот принимает отчаянное решение прийти на телевидение и спеть для своей любимой кошечки, мы хорошо видим, что петь он начал прямо в коридоре. Однако, когда нам показывают общий план, кот вдруг перемещается на середину студии. А следом — на крупном плане — кот снова стоит в коридоре.

Конечно же, все эти недочеты никак не портят наши любимые мультфильмы. Поделитесь с нами, а вы замечали что-нибудь подобное?