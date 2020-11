14 лучших фильмов за всю историю кино, которые стоит посмотреть хотя бы раз в жизни

Со списками обязательной литературы мы знакомы еще со школьных времен. И, надо признать, многие книги стоили бессонных ночей. В индустрии кино тоже есть свои признанные шедевры, которые вызвали единодушный восторг как у критиков, так и у простых зрителей. Когда горячо ожидаемые новинки не торопятся выйти на экран, самое время обратиться к классике. За долгую историю кино вышло немало отличных лент, которые мы как-то успели позабыть.

Мы в AdMe.ru тщательно составили список из 14 кинолент, которые может и не заслужили всех возможных престижных наград, но явно стоят нашего внимания.

Пролетая над гнездом кукушки (One Flew Over the Cuckoo’s Nest), 1975

Преступник Рэндл Патрик Макмерфи оказывается в психиатрической клинике, где сначала пытается бороться с системой, а потом решает сбежать. Вместе с другим пациентом, Вождем, он разрабатывает план, но долгожданную свободу получает совершенно неожиданным способом. Режиссеру Милошу Форману удалось добиться невероятной игры актеров. Съемочная группа провела пару недель в действующем отделении психиатрической клиники, где артисты питались и принимали процедуры вместе с больными. Форман поощрял импровизацию, и часто исполнители ролей даже не догадывались, что камеры работают и съемка уже идет. Кстати, Кен Кизи, по роману которого и поставили фильм, ни разу его не смотрел и был крайне недоволен экранизацией. Зато зрители и критики оказались единодушны в своих восторгах. Лента обошлась создателям в скромные даже по меркам 1970-х $ 3 млн и неожиданно собрала в прокате $ 100 млн. Критики увидели в картине борьбу обычного человека со всемогущей государственной машиной, а простые зрители были очарованы историей бунтаря. В начале 90-х «Пролетая над гнездом кукушки» внесли в национальный реестр фильмов и признали культурным достоянием. Рейтинг IMDb — 8,7

Это случилось однажды ночью (It Happened One Night), 1934

Избалованная дочка миллионера Элли сбегает из своей семьи. В дороге она знакомится с репортером Питером, который ищет потрясающую историю для своей статьи. Участники съемочного процесса были недовольны произведением: исполнительница главной роли Клодетт Кольбер даже утверждала, что «только что закончила худшую кинокартину в мире». При этом восхитительная игра актеров и яркие диалоги принесли фильму невероятную популярность. За сценами не скрываются философская глубина или серьезный подтекст, но эту легкую и забавную комедию до сих пор приятно смотреть. Авторы современных романтических комедий («Дневник Бриджет Джонс», например) так или иначе вдохновлялись этой старой доброй лентой 30-х. И пусть актеры не очень-то верили в успех, сюжет кино «Это случилось однажды ночью» актуален и сегодня. Рейтинг IMDb — 8,1

Молчание ягнят (The Silence of the Lambs), 1991

Курсантка академии ФБР юная Кларисса Старлинг расследует запутанное дело. Она вынуждена обратиться за помощью к заключенному в психиатрической клинике смертельно опасному, но при этом великолепному и притягательному доктору Лектору. Захватывающая, отлично прописанная история и яркие персонажи — вот что западает в душу при просмотре «Молчания ягнят». Сэр Энтони Хопкинс великолепно изобразил безумного, опасного, но не лишенного привлекательности маньяка. Благодаря ему имя Ганнибал Лектор стало нарицательным. Энтони Хопкинс провел на экране всего 16 минут, но ради них он посещал громкие судебные заседания, изучал досье злодеев и даже побывал в тюрьмах, где те содержались. В отличие от типичных голливудских триллеров в «Молчании ягнят» нет ни стрельбы, ни погонь, но между главными героями проскочила искра. Да такая, что даже спустя 30 лет после выхода лента находится в топе. Рейтинг IMDb — 8,6

Унесенные ветром (Gone with the Wind), 1939

Любовная история южной красавицы Скарлетт О’Хары и авантюриста Ретта Батлера разворачивается на фоне эпохальных исторических событий. Картина была снята в далеком 1939 году, но за перипетиями жизни Скарлетт и Ретта до сих пор интересно наблюдать. Отличная игра Вивьен Ли и Кларка Гейбла заставляет зрителей сопереживать героям и тревожиться за них. А фраза «Я подумаю об этом завтра!» стала крылатой. «Унесенные ветром» — одна из тех удачных экранизаций, которая для понимания происходящего на экране не требует знакомства с книжным оригиналом. Эпические сцены и романтические события, может, и выглядят несколько старомодно, но вызывают все те же яркие чувства. Рейтинг IMDb — 8,1

Энни Холл (Annie Hall), 1977

Стендап-комик Элви Сингер, настоящий неврастеник, и взбалмошная певица Энни Холл влюбляются друг в друга. Увы, их роман заранее обречен. Эта картина стала началом режиссерской карьеры Вуди Аллена. Невероятное остроумие, забавные сценки и многочисленные культурные отсылки превращают легкую романтическую комедию в глубокое и увлекательное произведение. Это одна из самых динамичных и живых работ Вуди Аллена. И ехидные шуточки над слащавыми концовками романтических фильмов — это интересная, но не главная составляющая этой картины. Аллен любит выносить на экран образ жителя Нью-Йорка, страдающего всевозможными неврозами. И в этой ленте он удался ему лучше всего. Рейтинг IMDb — 8

Красота по-американски (American Beauty), 1999

Лестер Бернем перешагнул 40-летний рубеж. Обычный кризис среднего возраста вынуждает его совершить несколько неожиданных поступков, которые запускают целую сеть событий. Невероятно красивый визуальный ряд, вкрадчивая манера игры Кевина Спейси и великолепная музыка создают фантастическую атмосферу. Многие кадры разошлись на цитаты, и даже спустя 20 лет красные розовые лепестки узнает каждый. Невзирая на драматичный сюжет, в картине много комедийных и сатирических сцен. Здесь даже не знаешь, на чем сосредоточить свое внимание во время просмотра: на хитросплетениях сюжета или на завораживающем очаровании кадров. Причем первое и второе зачастую вступают в противоречие. «Красота по-американски» — это во многом увлекательная головоломка. Фильм настолько часто упоминают в современных произведениях, что его стоит пересмотреть хотя бы ради этого. Рейтинг IMDb — 8,3

Квартира (The Apartment), 1960

Работник страховой компании Си Си Бакстер является счастливым обладателем уютной квартиры неподалеку от офиса. В надежде на повышение Бакстер разрешил боссам устраивать свидания в своем жилье, что сильно мешает его личной жизни. Картина снята на черно-белую пленку, что создает немного мрачноватую атмосферу фильмов жанра нуар 40-х годов. Режиссер Билли Уайлдер с мягким юмором рассказывает историю о том, как амбиции и жадность могут заставить даже симпатичных людей совершать отнюдь не красивые поступки. Отличный саундтрек, а также актерские работы Джека Леммона и Ширли Маклейн принесли ленте невероятную популярность. «Квартиру» стоит посмотреть и ради великолепных диалогов, в которых раскрываются персонажи. Хотя события происходят в прошлом веке, муки выбора главных героев вполне понятны и сейчас. Кстати, предыдущая лента с участием Джека Леммона («В джазе только девушки») тоже была снята на черно-белую пленку. Рейтинг IMDb — 8,3

Телесеть (Network), 1976

Владельцы телевизионного канала безжалостно используют безумие своего бывшего сотрудника, чтобы повысить рейтинги и заработать побольше денег. Мрачноватая сатира, которая смотрится актуально и в наши дни. Все актеры играют настолько хорошо, что порой кажется, будто на экране показываются будни настоящего телеканала. В изменения героев безоговорочно веришь, ведь мотивы их поступков понятны. Все события, происходящие на экране, объяснимы и знакомы. «Телесеть» вполне узнаваемо рисует образ современного телеканала. Поэтому наблюдать за развитием событий иногда не столько смешно, сколько страшновато. Рейтинг IMDb — 8,1

Малышка на миллион (Million Dollar Baby), 2004

Упорная и талантливая официантка при помощи опытного тренера пробивается в профессиональный бокс. Сюжет драмы не блистает новизной. Но проникновенная и трогательная игра актеров позволяет истории выйти за рамки привычных клише. Иствуд демонстрирует здесь незаурядное мастерство режиссера, вынуждая зрителей сопереживать героям. Порой за происходящим тяжело наблюдать. Иствуд безжалостен к своим персонажам и зрителям. Вырисовывая действительность, он не старается подсластить пилюлю. Причем это относится не столько к боям на ринге, сколько к личным взаимоотношениям героев. Рейтинг IMDb — 8,1

Английский пациент (The English Patient), 1996

Действие происходит в последние месяцы Второй мировой войны. Юная медсестра ухаживает за пациентом, в прошлом которого скрывается какая-то тайна. Удивительное по красоте произведение. Часть событий происходит в Северной Африке, и захватывающие пейзажи превращаются в полноценных героев повествования. Интересный сюжет и трагическая любовная линия приковывают внимание к этой ленте. Рэйф Файнс великолепно играет роль путешественника и исследователя, который в сердце Африки неожиданно для себя обрел любовь. Мрачная развязка, которая известна зрителям с первых кадров, не лишает историю привлекательности. Обманутый муж в исполнении Колина Ферта смотрится удручающе правдиво. Рейтинг IMDb — 7,4

Китайский квартал (Chinatown), 1974

Частный детектив берется расследовать любовную интрижку, но оказывается втянутым в паутину лжи, коррупции и политики. Роман Полански великолепно воссоздал в своем фильме атмосферу 30-х годов, наполненную жестокостью, интригами и коррупцией. Роль Джейка Гиттеса стала настоящим прорывом для Джека Николсона. А Фэй Данауэй пугающе убедительна в образе роковой женщины. Это удивительно продуманная и безупречно выстроенная лента. Здесь нет ни одного лишнего кадра и ни одного бесполезного персонажа. Каждый актер отлично исполняет свою роль, даже если на экране он мелькает всего лишь в течение пары секунд. Мотивы и поступки героев вполне понятны. В этой картине не хочется изменить ни единого кадра. Рейтинг IMDb — 8,1

Рокки (Rocky), 1976

Боксер-любитель Рокки Бальбоа получает уникальный шанс сразиться на ринге с действующим чемпионом Аполло Кридом. Фильм завоевал всеобщую любовь немного наивной, но искренней игрой Сильвестра Сталлоне, который увлеченно и самоотверженно воссоздает образ своего персонажа. Многие сцены из киноленты стали настоящей классикой и разошлись на цитаты. А восхитительная музыка до сих пор заставляет наши сердца биться. Это кино, которое стоит посмотреть в минуты грусти и печали. Ничто так не вдохновляет, как незатейливый сюжет, заканчивающийся сокрушительной победой главного героя. Причем сколько бы раз вы ни возвращались к этой картине, все равно будете сопереживать Рокки Бальбоа, который отважно бьется за свою удачу. Рейтинг IMDb — 8,1

Ла-Ла Ленд (La La Land), 2016

Джазовый пианист и начинающая актриса влюбляются друг в друга. Они пытаются выстроить отношения и найти баланс между чувствами и амбициями. Яркий, красочный музыкальный фильм, который великолепно воссоздает атмосферу старого Голливуда. Забавная, немного печальная, но вполне обычная история любви двух талантливых людей благодаря великолепной актерской игре и потрясающему саундтреку превращается в незабываемое произведение. Танцы и песни настолько прекрасны, что картину можно пересматривать бесконечно. В этой ленте важна в первую очередь музыка, а уже потом сюжет и диалоги персонажей. Чувства героев, их мысли и желания показываются через движения и различные музыкальные мотивы. Кстати, «Ла-Ла Ленд» побил рекорд фильма «Пролетая над гнездом кукушки» и собрал 7 «Золотых глобусов». Рейтинг IMDb — 8

Мой парень — псих (Silver Linings Playbook), 2012

Пэт Солитано после лечения в психиатрической клинике живет с родителями и мечтает вновь завоевать любовь жены. И вдруг на вечеринке у друзей он встречает Тиффани — очаровательную девушку, у которой свои проблемы. Благодаря отличной игре актеров и оригинальному сценарию фильму удается избежать многочисленных клише, которые обычно сопутствуют романтическим комедиям. Лента не лишена сентиментальности, но здесь есть место и тонкому юмору, и неожиданным сюжетным ходам. Картина заставляет задуматься над семейными отношениями. Причем не столько призывает их переосмыслить, сколько вдохновляет на какие-то перемены. Например, уделять близким больше внимания, прислушиваться к их мнению. Рейтинг IMDb — 7,7