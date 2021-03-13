14 культовых фильмов, в которых одежду героев продумывали так же тщательно, как и их диалоги

В среднем на создание костюма в фильме выделяют от 9 до 20 тыс. долларов. Денег часто не хватает, и дизайнерам приходится изворачиваться, чтобы создать красивую одежду, которая передаст характер персонажа и запомнится зрителям.

Мы в Adme.ru всегда с интересом рассматриваем наряды в фильмах. Порой они настолько впечатляют, что хочется узнать, кто и как создал такую красоту. Сегодня мы приоткрыли для вас костюмное закулисье 14 культовых кинокартин.

Основной инстинкт (1992)

Художники по костюмам: Эллен Мирожник, Нино Черрути. Кэтрин Трамелл в исполнении Шэрон Стоун — настоящая роковая женщина. Вот только выглядит она не как женщина-вамп, а как классическая хичкоковская блондинка. Костюмеры намеренно придерживались нейтральных оттенков в одежде и не наряжали героиню в откровенные платья. В начале фильма Кэтрин вообще носит уютный бежевый кардиган. А вспомните культовое платье из сцены допроса. Из-за светлого цвета и высокого гольфа оно не выглядит вызывающим, но зритель уже понимает, что мисс Трамелл только кажется белой и пушистой. Она манипулятор, который хорошо маскируется при помощи одежды.

Взрывная блондинка (2017)

Художник по костюмам: Синди Эванс. Шпионский триллер насквозь пропитан атмосферой Германии конца 80-х, и одежда сыграла в этом огромную роль. Синди Эванс изучала старые фотографии и старалась сохранить эстетику черно-белого графического романа, по которому сняли фильм. По этой причине главная героиня предпочитает черный и белый цвета в одежде. Она олицетворяет вневременную моду и заметно выделяется на фоне других персонажей. Кстати, носит она пусть и стилизованные, но очень дорогие вещи: Max Mara, Dior, Yves Saint Laurent, John Galliano.

Шарлиз Терон, исполнившая главную роль, должна была не только блистать в ретро-образах, но и выполнять сложные трюки. Благо пальто с заниженным плечом не сковывало движений, а вот свитера пришлось прикреплять к юбкам, чтобы одежда не подворачивалась в сценах боя.

Турист (2010)

Художник по костюмам: Коллин Этвуд. Коллин объединила винтажную и современную моду, чтобы создать мир вневременного шика. Поэтому в фильме нет ярких или вычурных нарядов, господствуют нейтральные оттенки и элегантная простота. Именно так — элегантно и с шиком — одевается главная героиня Элиз. На то, что она хранит много тайн, намекают не сами наряды, а детали вроде перчаток, красной помады или персиковой ленты на талии. Такие мелочи показывают зрителю, что Элиз — женщина-загадка, а не просто роскошная дама с безупречным вкусом.

Страшные сказки (2015)

Художник по костюмам: Массимо Паррини. Дизайнер проделал колоссальную работу, создав наряды для всех персонажей, от промелькнувших в кадре крестьян до монархов, которых мы видим постоянно. При этом задача была сложная — сделать костюмы, которые выглядят историческими и фантазийными одновременно. Отдельного упоминания заслуживает гардероб королевы в исполнении Сальмы Хайек. Изначально женщина носит мрачные одеяния, которые отражают ее тяжелые мысли. Но когда у героини рождается долгожданный сын, она надевает черно-красное платье. По задумке наряд должен был ослепить зрителя и показать счастье, переполняющее королеву. Кстати, для этого платья использовали оригинальные кружева, вышивку и пуговицы XVIII века.

Семейка Аддамс (1991)

Художник по костюмам: Рут Майерс. Рут решила, что Аддамсы должны выглядеть как настоящие аристократы. Так, мать семейства Мортиша переодевалась трижды в день: утром на ней было сдержанное платье, в обед — чуть более экзотичное, к концу дня — самое экстравагантное. Вечерний выход украшали кружева и черные полудрагоценные камни. Самым шикарным нарядом стал плащ с капюшоном, за основу которого взяли монаршее одеяние эдвардианской эпохи.

Еще Рут хотела, чтобы Мортиша передвигалась как потустороннее существо. Добиться подобного эффекта помогали корсеты, которые заодно вытягивали силуэт героини.

Красотка (1990)

Художник по костюмам: Мэрилин Вэнс. Чтобы понять внутренний мир героини, нужно посмотреть на ее первые 4 образа: комбинезон с ботфортами, черное коктейльное платье, платье в горошек и элегантный белый наряд. Они олицетворяют эволюцию личности Вивиан, которая начинает понимать, что для гардероба, подобранного со вкусом, справедлив принцип «Меньше — значит лучше». Создавая первый образ, Вэнс вдохновилась купальником с металлическим кольцом, который был популярен в 70-х. Этот наряд помог создать пышные формы, которых не было у Джулии Робертс, но которые нужны были ее героине. Подходящие ботфорты Мэрилин нашла в лондонском панк-бутике, а знаменитый берет принадлежал ей самой.

Казино (1995)

Художники по костюмам: Рита Райек, Джон Данн. В одном из лучших фильмов Мартина Скорсезе одежде отведена огромная роль — не зря на нее потратили $ 1 000 000. Самым трудоемким было создание гардероба Шэрон Стоун, которая играет падкую до роскоши и гламура Джинджер. На протяжении фильма она меняет 40 нарядов, которые отображают социальную эволюцию героини. В начале фильма образ Джинджер будто соткан из золотых украшений, блестящих платьев и дорогих мехов. Неудивительно, что при первой встрече она буквально ослепляет сурового гангстера в исполнении Роберта Де Ниро.

Унесенные ветром (1939)

Художник по костюмам: Уолтер Планкетт. События фильма охватывают 15 лет, поэтому над костюмами велась колоссальная работа. Планкетт изучал исторические материалы, состаривал ткани и даже ездил в экспедицию за шипами, которые во времена Скарлетт О’Хары использовали вместо иголок. Для легендарного платья из штор пришлось купить 2 вида зеленого бархата и долго держать его под солнцем, чтобы материал выцвел. Планкетту пришлось потрудиться над кроем и снизить свои швейные навыки, чтобы зрители поверили, что наряд можно было сделать за вечер. Кстати, тот факт, что героиня шила платье из штор, исторически достоверен. Купить ткань было почти нереально, поэтому женщинам приходилось изворачиваться, чтобы обновить гардероб.

Охота на гангстеров (2013)

Художник по костюмам: Мэри Зофрис. Мужчины в этом фильме носят пиджаки с широкими плечами, шелковые рубашки, короткие галстуки и широкополые шляпы — именно так одевались плохие парни в 40-х годах. Чтобы создать исторически точные наряды, Мэри Зофрис проделала огромную исследовательскую работу. На фоне суровых мужчин выделяется Эмма Стоун, которая в одной из сцен появляется в ярком красном платье. Ее образ, вдохновленный платьем легендарной Риты Хейворт, должен был стать воплощением гламура 40-х. Вот только фигура Эммы не соответствовала канонам женской красоты того времени. В итоге платье шилы в несколько слоев, узкую талию «сделали» при помощи пояса, а основной акцент переместили на разрез от бедра.

Постер к фильму с Эммой Стоун.

И целого мира мало (1999)

Художник по костюмам: Линди Хемминг. Костюмеры, работавшие над фильмами о Джеймсе Бонде, первым делом читали сценарий, затем изучали модные тенденции и обсуждали наряды с режиссером. В итоге одежда не только выглядела актуальной, но и раскрывала характеры персонажей. Культовое красное платье Электры Кинг олицетворяет ее вырывающийся наружу гнев, а шелковая накидка демонстрирует высокий социальный статус. При этом красный цвет отвлекает внимание и создает иллюзию, что Электра в первую очередь красивая женщина, а не опасный противник для Бонда. Кстати, это платье с вшитым корсетом и сложной вышивкой полностью ручная работа. Наряд даже принимал участие в выставке «Дизайн 007: 50 лет стиля Бонда».

Любовное настроение (2000)

Художник по костюмам: Уильям Чанг. Режиссер решил сосредоточиться на чувствах персонажей и не показывать, как меняется мир вокруг них. Поэтому все изменения, которые мы видим на экране, касаются лишь нарядов действующих лиц — Су и Чоу. Костюмы героев отражают то, какими они хотят выглядеть в глазах других людей. Но постепенно платья Су начинают передавать ее настроение, а Чоу «подстраивается» под стиль любимой. Между Су и ее платьями чувствуется настоящая химия. Образы героини даже послужили источником вдохновения для Роберто Кавалли и других именитых модельеров.

Коко до Шанель (2009)

Художник по костюмам: Катрин Летерье. Чтобы воссоздать стиль легендарной Коко, Летерье изучала фотоархивы, ходила в музеи и искала нужные ткани на блошиных рынках. Так зрители узнали, какой была молодая Коко: яркой, талантливой, пафосной и очень бедной. Женщина перешивала старую мужскую одежду и делала платья из всего, что попадало под руку, а карьеру начала с пошива шляп.

Нонконформизм героини тоже показан через одежду. Когда другие выглядят женственно, Коко одевается в мужском стиле и носит оверсайз. Если другие надевают яркие вещи, Коко выбирает темные. Благодаря идеально подобранным костюмам и блестящей игре Одри Тоту главной героине удается невозможное — одеваться как клоун и выглядеть при этом сногсшибательно.

Грязные танцы (1987)

Художник по костюмам: Хилари Розенфельд. Красной нитью через весь фильм проходит линия взросления Бэби. Трансформация героини из зажатой девчушки в уверенную молодую женщину показана через танцы и одежду. Последняя становится все более открытой, но при этом совсем не пошлой. Костюмеру пришлось здорово поработать, чтобы создать такие наряды, еще и в стиле бунтарских 60-х. Решающую роль в жизни Бэби играет Джонни. В легендарной сцене их танца характеры персонажей видны как на ладони. Джонни в дерзкой кожаной куртке и черной рубашке — однозначно плохой парень. А Бэби в нежном розовом платье, о котором после фильма мечтали многие девушки, — сама чистота.

Матрица (1999)

Художник по костюмам: Ким Баррет. Наряды не только украсили фильм, но и усилили его идейный посыл. Вспомните, как выглядят персонажи в настоящем мире: они ходят в рваных обносках. Зато в моделируемой реальности у них есть возможность примерять любые модные луки. К образу Тринити у режиссеров было особое требование — они хотели, чтобы девушка была похожа на пятно нефти. Она бросает вызов гравитации, появляется из ниоткуда и быстро исчезает. Ким Баррет нашла идеальное решение — наряды из ПВХ, которые вписались в стилистику картины и не ударили по бюджету. Одежда героини обтягивающая, но при этом закрытая и не выглядит откровенной. Это подчеркивает важную роль Тринити — она не типичная подружка главного героя, а боец, выполняющий серьезную миссию.