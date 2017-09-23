14 крутых новых сериалов, которые скрасят осенние вечера

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Мы в редакции AdMe.ru уверены, что осенью нет ничего лучше, чем смотреть отличный сериал под аккомпанемент дождя, барабанящего по подоконнику. Для тех, кто разделяет наше мнение, мы приготовили подборку горячих сериалов разных жанров, которые скрасят даже самый серый день.

Двойка The Deuce

Нью-Йорк, 70-е годы прошлого века. Время расцвета индустрии продажной любви в престижном Манхэттене, рассказ о котором ведется через призму жизни близнецов-мафиози, сыгранных Джеймсом Франко, и проститутки, чью роль исполнила Мэгги Джилленхол. Премьера: 25 августа 2017 года

Она же Грейс Alias Grace

«Она же Грейс» — экранизация еще одного произведения Маргарет Этвуд, по чьему рассказу был снят «Рассказ служанки». Сериал повествует о служанке по имени Грейс, которую обвинили в убийстве своего хозяина и приговорили к пожизненному заключению. Сама Грейс уверяет, что ничего не помнит, и спустя 10 лет после ареста доктор Саймон Джордан решает помочь ей восстановить события в памяти. Премьера: 25 сентября 2017 года

Порох Gunpowder

Состоящий из 3 эпизодов мини-сериал рассказывает о знаменитом Пороховом заговоре XVII века, организаторы которого планировали взорвать здание английского парламента во время тронной речи короля Якова I. Сериал наверняка придется по вкусу не только любителям истории, но и почитателям «Игры престолов», ведь главную роль в нем исполняет Кит Харингтон. Премьера: ноябрь 2017 года

A.P. Bio

Джек Гриффин — профессор философии, который в один день теряет любимую работу. Он устраивается преподавателем биологии в школу, где ему достается класс, полный одаренных учеников, с чьей помощью Гриффин хочет вернуть потерянную должность. Сериал просто обязан быть искрометным, ведь к его созданию причастны авторы одного из самых популярных и долгоиграющих комедийных шоу на американском телевидении. Премьера: октябрь 2017 года

Смилф Smilf

Когда тебе 20 с небольшим и у тебя на руках маленький ребенок, найти работу и устроить личную жизнь — задача не из простых. Комедийный сериал о Бриджетт Берд, в основу которого легла история исполнительницы главной роли и автора сценария Френки Шоу, обещает быть добрым и — в хорошем смысле этого слова — легким. Премьера: 5 ноября 2017 года

Детство Шелдона Young Sheldon

Долгожданный спин-офф о 9-летнем Шелдоне Купере, который, несмотря на возраст, почти ничем не отличается от персонажа Джима Парсонса, выходит одновременно с 11-м сезоном «Теории Большого взрыва». Интересно, что маму маленького Шелли играет дочь актрисы Зои Перри — «сериальной» мамы взрослого Шелдона Купера. Премьера: 25 сентября 2017 года

Забытые богом Godless

Сериалы в стиле вестерн — очень большая редкость, а уж тех, где главная роль отдана женщинам, и вовсе не существует. Действие «Забытых богом» разворачивается на Диком Западе в 1884 году, когда один из самых опасных бандитов Френк Гриффин в поисках сбежавшего с награбленным напарника попадает в городок Ла Белль, в котором живут исключительно женщины. Премьера: 22 ноября 2017 года

Страйк Strike

«Страйк» — настоящий подарок для поклонников Джоан Роулинг, по чьей книге, написанной под псевдонимом Роберт Гэлбрейд, и снят многосерийный фильм. Сериал рассказывает о сыщике Корморане Страйке — бывшем военном, получившем душевные и физические травмы в сражениях, который служит в небольшом детективном агентстве и распутывает практически безнадежные дела. Премьера: 27 августа 2017 года

Хороший доктор The Good Doctor

Шон Мерфи — самый необычный хирург на свете. Он обладает феноменальной способностью распознавать и лечить самые сложные заболевания, а также фантастической памятью. Однако у него есть еще одна особенность: гениальный доктор страдает аутизмом и абсолютно не способен понимать эмоции людей и сопереживать пациентам. Премьера: 25 сентября 2017 года

Охотник за разумом Mindhunter

Дэвид Финчер, снявший «Девушку с татуировкой дракона» и «Бойцовский клуб», экранизировал книгу спецагента ФБР Джона Дугласа, в которой повествуется об охоте за маньяками и составлении их психологических профилей. Действие сериала происходит в 1979 году и фактически рассказывает о зарождении профессии профайлера — человека, составляющего описания находящихся в розыске опасных преступников. Премьера: 13 октября 2017 года

Электрические сны Филиппа К. Дика Philip K. Dick’s Electric Dreams

Филипп К. Дик — писатель, по книге которого Ридли Скотт снял фильм «Бегущий по лезвию». «Электрические сны...» сложно назвать сериалом в классическом понимании, ведь каждая его серия — киноиллюстрация одного из произведений этого необычного автора. Кстати, в роли Филипа Дика — великолепный Брайан Крэнстон. Премьера: 17 сентября 2017 года

10 дней в долине Ten Days in the Valley

Жизнь Джейн Сэдлер — успешного телевизионного продюсера и матери-одиночки —меняется буквально за одну ночь, когда прямо из дома похищают ее маленькую дочь. В силу некоторых причин она не может доверять даже полицейским и сама принимается за поиски дочери, похищение которой обрастает все более и более таинственными подробностями. Премьера: 1 октября 2017 года

Звездный путь: Дискавери Star Trek: Discovery

Долгожданное продолжение легендарного «Звездного пути» повествует о событиях, происходивших за 10 лет до истории, рассказанной в оригинальном сериале. Главный персонаж «Дискавери», повествующего о галактических приключениях и взаимоотношениях экипажа одноименного космического корабля, — Номер Первый, сводная сестра Спока. Премьера: 24 сентября 2017 года

Грешница The Sinner

В обычный солнечный день Кора Таннетти с мужем и ребенком отдыхала на пляже. Ничем не примечательная история делает резкий поворот, когда она замечает неподалеку парочку, вооружается ножом и убивает молодого человека, целующегося с девушкой. Кажется, что этот приступ агрессии не имеет логического объяснения, однако расследование дает неожиданные результаты. Премьера: 2 августа 2017 года

Бонус: Рассказ служанки

Если вы еще не смотрели «Рассказ служанки», который недавно собрал несколько «Эмми», обязательно сделайте это. Сериал, основанный на книге Маргарет Этвуд, рассказывает о тоталитарном государстве Гилеад, в котором женщинам отведена незавидная роль, причем даже тем, кто находится в привилегированном положении. Атмосфера, костюмы, великолепная актерская игра — все вкупе делает «Рассказ служанки» настоящим, большим и глубоким кинопроизведением.