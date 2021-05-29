14 крутых актеров и актрис, о которых вот-вот начнет говорить весь мир. И будет стыдно не знать их имена

Киноиндустрия развивается стремительными темпами, поэтому армия талантливых актеров каждый год пополняется новыми лицами. Конечно, бывает так, что кто-то из них блеснет лишь одной удачной ролью и затем уходит в небытие. Однако тех, кто задерживается в топе надолго — благодаря то ли упорству, то ли типажу, удивительно напоминающему старших коллег, — все же больше. Именно их творческий путь мы решили изучить чуть подробнее.

Мы в AdMe.ru обожаем все, что связано с кинематографом. Поэтому не смогли устоять перед соблазном провести небольшое исследование и составить список новых перспективных дарований Голливуда.

Марго Робби — Эмма Макки

Некогда подрабатывая няней и испытывая финансовые проблемы, Эмма и надеяться не могла на головокружительную карьеру в киноиндустрии. Однако благодаря упорству и судьбоносной роли Мэйв Уайли в сериале «Сексуальное просвещение» она наконец была номинирована на награду BAFTA и без труда собрала многомиллионную армию фанатов. Впереди актрису еще ждут новые громкие проекты, например экранизация книги Агаты Кристи «Смерть на Ниле».

Энн Хэтэуэй — Дейзи Эдгар-Джонс

Всеобщую известность 23-летней британской актрисе Дейзи Эдгар-Джонс принесли съемки в нашумевшем сериале «Нормальные люди». Несмотря на то, что девушка уже появлялась на экране в проекте HBO, именно роль Марианны Шеридан открыла ей дорогу в киноиндустрию. На данный момент Дейзи уже утверждена на главную роль в фильме «Где поют раки» по одноименному роману американской писательницы Делии Оуэнс, продюсером которого выступит Риз Уизерспун.

Майкл Холл — Камерон Монахэн

В первый раз Камерон приглянулся зрителям, когда ему было 9 лет, — в фильме «Музыкальный человек». Позже молодой актер появился в известной комедии «Клик: С пультом по жизни» вместе с Адамом Сэндлером. Однако настоящую известность ему принес неординарный и местами провокационный сериал «Бесстыжие». В настоящее время Камерон дорос и до известного телесериала «Готэм», где исполняет роль Джерома.

Руни Мара — Элизабет Дебики

В жизни Элизабет судьбоносной стала работа в кинокартине «Великий Гэтсби». Позднее Дебики пригласили на съемки в такие известные проекты, как «Стражи Галактики», «Агенты А.Н.К.Л.» и «Довод». На данный момент актриса уже утверждена на роль взрослой принцессы Дианы в сериале «Корона». Выход в свет 5-го и 6-го сезона с Элизабет в главной роли запланирован на 2022–2023 год.

Эмбер Херд — Лили Рейнхарт

Актерскую карьеру Лили начала с пилотной версии семейного телешоу для детей и продолжила в качестве приглашенного гостя в криминальном телевизионном сериале «Закон и порядок: Специальный корпус». В дальнейшем Рейнхарт непрерывно совершенствовалась как актриса, снимаясь в таких фильмах, как «Лилит», «Короли лета», «Мисс Стивенс» и многих других. Сегодня Лили исполняет роль Бетти Купер в известной подростковой драме «Ривердейл».

Мэттью Перри — Фин Аргус

В киноиндустрии Аргус стартовал с участия в постановках местного театра, также он выступал под знаменем детского музыкального бренда. Широкую известность ему принесла биографическая музыкальная драма «Облака», которую транслировал стриминговый сервис Disney+. В ней Фин играет роль Закари Дэвида Собича, американского автора и исполнителя песен, боровшегося с тяжелой болезнью и прославившегося композицией о том, через какие сложности он вынужден проходить.

Кейт Бланшетт — Джулия Гарнер

Джулия получила 2 премии «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в небезызвестном криминально-драматическом сериале «Озарк». А в 2021 году она вновь возвращается на экраны. На этот раз Гарнер утвердили теперь уже на главную роль в многообещающем сериале Netflix «Изобретая Анну», где девушка перевоплотится в реально существовавшую аферистку по имени Анна Делви.

Рэйчел Вайс — Талия Райдер

Талия впервые штурмовала театральную сцену в бродвейской постановке мюзикла «Матильда», где исполнила роль Гортензии. Спустя 5 лет актриса вновь напомнила о себе выдающейся актерской игрой в драме «Никогда, редко, иногда, всегда». В 2019 году Райдер присоединилась к съемкам в фильме Стивена Спилберга «Вестсайдская история», который является одноименным ремейком кинокартины 1961 года и должен выйти в свет в 2021 году.

Энсел Эльгорт — Майлс Хейзер

Хейзеру всего лишь 23 года, а он уже может похвастаться внушительным списком ролей в популярных телевизионных проектах. Наиболее известным из них является сериал «13 причин почему» от Netflix. Молодой человек превосходно справился с ролью Алекса Стэнделла, студента-неформала, бывшего друга главной героини Ханны. Наряду с этим Майлс успешно снялся в комедийной драме «С любовью, Саймон» режиссера Грега Берланти.

Джессика Честейн — Шира Хаас

Зрители могли заметить Ширу и влюбиться в нее в сериале Netflix «Неортодоксальная», за волнующую игру в котором Хаас была заслуженно номинирована на премию «Эмми». Главная героиня этой необыкновенной истории, Эсти Шапиро, покидает родную еврейскую общину, в которой выросла. Однако истинные фанаты Хаас наверняка познакомились с ней гораздо раньше, посмотрев израильский сериал-хит «Штисель», где актриса исполняет роль Рухами Вайс.

Риз Уизерспун — Маккенна Грейс

Юная американская актриса начала профессиональную карьеру в возрасте 6 лет, проявив талант в комедийном телепроекте «Крэш и Бернштейн». Позднее Грейс привлекла к себе внимание широкой публики, сыграв в сериале «Последний кандидат», а также в фильме «Одаренная». Но больше всего, судя по всему, Маккенна тяготеет к хоррор-жанру. Ведь в копилке ее актерских работ есть популярный телесериал «Призрак дома на холме», а также ленты «Ужас Амитивилля: Пробуждение» и «Проклятие Аннабель — 3».

Крис Прэтт — Фред Хехингер

Складывается впечатление, что харизматичный Хехингер стремится быть буквально везде. И у него это получается: за последнее время он успел сняться в таких кинокартинах, как «Новости со всех концов света», «Женщина в окне», «Подземная железная дорога» и многие другие. Завидная актерская карьера Фреда развивается столь стремительно, что за ней действительно трудно уследить. Ведь самый первый фильм с его участием — «Восьмой класс» — вышел на экраны всего лишь в 2018 году.

Джоди Фостер — Эмма Коррин

Исторический драматический сериал «Корона» раскрыл миру множество талантов, и Эмма Коррин как раз в их числе. Молодая актриса получила широкую известность благодаря блистательно сыгранной роли принцессы Дианы в 4-м сезоне безумно популярного проекта Netflix. Примечательно, что первым полнометражным фильмом, в котором Эмма снялась, была также историческая драма под названием «Проступок». А позднее Коррин играла в телесериалах «Пенниуорт» и «Гранчестер».

Джованна Антонелли — Эрин Мориарти

Впервые Эрин промелькнула на больших экранах в таких картинах, как «Дружинники», «Короли лета» и «Философы. Урок выживания». Позже ее имя появилось в титрах знаменитого сериала «Настоящий детектив». В 2015 году молодая актриса сыграла Хоуп в телепроекте «Джессика Джонс». И наконец всеобщее признание ей принесла многосерийная супергеройская драма под названием «Пацаны».